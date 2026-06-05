Google चा मोठा धमाका! आता YouTube-Instagram वरचा तुमचा प्रत्येक Video-Post लाखो लोकांना दिसणार? क्रिएटर्ससाठी आली गेमचेंजर सुविधा

गूगलने क्रिएटर्स आणि पब्लिशर्ससाठी एक महत्त्वाचे नवीन फीचर सुरू केले आहे. यामुळे आता त्यांचा संपूर्ण कंटेंट एकाच ठिकाणी गूगल सर्च आणि डिस्कव्हरवर दिसणार आहे. 'सर्च प्रोफाइल्स' नावाच्या या सुविधेमुळे क्रिएटर्सना आपली ओळख आणि काम अधिक चांगल्या पद्धतीने प्रदर्शित करता येणार आहे..सर्च प्रोफाइल्स म्हणजे काय?या नवीन फीचरद्वारे क्रिएटर्सचे नवीनतम लेख, व्हिडिओ आणि विविध सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरील पोस्ट्स एकत्रितपणे दाखवले जातील. हे एक समर्पित आणि शेअर करण्यायोग्य हब म्हणून काम करेल. गूगलच्या अधिकृत माहितीनुसार, यामुळे प्रेक्षकांना आवडत्या क्रिएटर्सना फॉलो करणे सोपे होईल आणि त्यांच्या कंटेंटची पोहोच वाढेल. मोबाइलवरील गूगल सर्चमधील नॉलेज पॅनल, गूगल डिस्कव्हर किंवा थेट URL द्वारे हे प्रोफाइल्स उपलब्ध होतील. क्रिएटर्सना गूगलच्या विविध प्लॅटफॉर्मवर ते कसे दिसतात, यावर नियंत्रण ठेवता येईल..पात्रता निकष काय आहेत?सर्च प्रोफाइल तयार करण्यासाठी काही विशिष्ट अटी पूर्ण करणे आवश्यक आहे. यूट्यूब, इंस्टाग्राम किंवा एक्स (X) या प्लॅटफॉर्मवर किमान एक लाख फॉलोअर्स किंवा सबस्क्रायबर्स असणे गरजेचे आहे. टिकटॉकवर मात्र तीन लाख फॉलोअर्स असणे बंधनकारक आहे. केवळ १८ वर्षे किंवा त्याहून अधिक वयाच्या क्रिएटर्सनाच हे फीचर उपलब्ध आहे. पात्र क्रिएटर्स आपले सोशल मीडिया अकाउंट्स लिंक करून नवीन प्रोफाइल तयार करू शकतात किंवा गूगलने आधीच तयार केलेले प्रोफाइल क्लेम करू शकतात. प्रोफाइलमध्ये अवतार, बायो, वेबसाइट, सोशल मीडिया लिंक्स आणि इतर महत्त्वाची माहिती समाविष्ट करता येईल..Instagram Teleprompter Feature: आता Reels बनवणं होणार अगदी सोपं! Instagramचं नवं फीचर चर्चेत; 'असं' वापरलं तर झटपट वाढतील फॉलोवर्स .नॉलेज पॅनल अधिक प्रभावी होणारज्या क्रिएटर्सनी आपले सर्च प्रोफाइल क्लेम केले, त्यांच्यासाठी गूगल नॉलेज पॅनल तयार होईल. आधीपासून नॉलेज पॅनल असणाऱ्या क्रिएटर्सचे पॅनल नवीन माहिती, अपडेटेड अवतार, अलीकडील कंटेंट आणि प्रोफाइल लिंकने अद्ययावत होईल. यामुळे क्रिएटर्सची ओळख अधिक स्मार्ट आणि पूर्ण होईल..प्रोफाइल कसे तयार करावे?नवीन सर्च प्रोफाइल तयार करण्यासाठी profile.google.com/claim या वेबसाइटवर जावे लागेल. तेथे गूगल खाते आणि सोशल मीडिया अकाउंटद्वारे साइन इन करून प्रक्रिया पूर्ण करता येईल. सध्या हे फीचर फक्त अमेरिकेत उपलब्ध आहे. मात्र, गूगलने भविष्यात हे अधिक देशांमध्ये आणि अधिक क्रिएटर्स व पब्लिशर्सपर्यंत विस्तारित करण्याचे संकेत दिले आहेत. भारतातही लवकरच उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे..या नवीन सुविधेमुळे छोट्या-मोठ्या क्रिएटर्सना गूगलच्या विशाल वापरकर्ता आधारापर्यंत पोहोचणे सोपे होईल. एकाच ठिकाणी सर्व कंटेंट उपलब्ध झाल्याने प्रेक्षकांना आवडता क्रिएटर शोधणे आणि फॉलो करणे सोयीचे ठरेल. गूगलच्या या पावलामुळे क्रिएटर्सच्या दृष्टीने एक नवी संधी निर्माण झाली आहे..फक्त एका ट्रिकने Instagram हॅक! Meta AI मधील त्रुटीचा गैरवापर; लाखो अकाउंट्सवर हॅकर्सचा हल्ला, सुरक्षेसाठी लगेच करा 'हे' काम.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.