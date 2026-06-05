विज्ञान-तंत्र

Google चा मोठा धमाका! आता YouTube-Instagram वरचा तुमचा प्रत्येक Video-Post लाखो लोकांना दिसणार? क्रिएटर्ससाठी आली गेमचेंजर सुविधा

Google Introduces Search Profiles to Showcase Creator Content Across Platforms : गूगलचे ‘सर्च प्रोफाइल्स’ फीचर; यूट्यूब-इंस्टाग्राम क्रिएटर्सचा लेख, व्हिडिओ आणि सोशल पोस्ट्स एकाच कंटेंट हबमधून सर्च व डिस्कव्हरवर दिसणार
Google Search Profiles: Big Opportunity for YouTube & Instagram Creators

Google Search Profiles: Big Opportunity for YouTube & Instagram Creators

esakal

Sandip Kapde
Updated on

गूगलने क्रिएटर्स आणि पब्लिशर्ससाठी एक महत्त्वाचे नवीन फीचर सुरू केले आहे. यामुळे आता त्यांचा संपूर्ण कंटेंट एकाच ठिकाणी गूगल सर्च आणि डिस्कव्हरवर दिसणार आहे. 'सर्च प्रोफाइल्स' नावाच्या या सुविधेमुळे क्रिएटर्सना आपली ओळख आणि काम अधिक चांगल्या पद्धतीने प्रदर्शित करता येणार आहे.

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