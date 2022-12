Google Year in Search 2022: गुगलने Google Year in Search 2022 ची लिस्ट जारी केली आहे. यात कंपनीने वर्षभरात सर्वाधिक सर्च करण्यात आलेल्या टॉपिक्सची माहिती दिली आहे. Google Year in Search 2022 मध्ये IPL बाबत सर्वाधिक सर्च करण्यात आले. त्यानंतर करोनाची माहिती देण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या CoWin साइटला सर्च करण्यात आले आहे.

फीफा वर्ल्ड कप चर्चेत

२०२२ मध्ये भारतीयांनी फीफा वर्ल्ड कप आणि आशिया कपबाबत देखील सर्च केले. 'What is' सेक्शनमध्ये अग्निपथ योजना टॉपवर आहे. तर NATO आणि NFT मध्ये देखील अनेकांनी रस दाखवल्याचे पाहायला मिळाले. 'How t'o सेक्शनमध्ये वॅक्सिन सर्टिफिकेट डाउनलोड कसे करावे, याबाबत यूजर्सकडून सर्च करण्यात आले. PTRC डाउनलोड करण्याची पद्धत देखील यूजर्सने गुगलवर सर्वाधिक शोधली.

ब्रह्मास्त्र सर्चमध्ये टॉपवर

चित्रपटांच्या कॅटेगरीमध्ये Brahmastra: Part One – Shiva टॉपवर आहे. यानंतर अनुक्रमे K.G.F: Chapter 2, द कश्मीर फाइल्स, RRR आणि कांताराबाबत सर्वाधिक सर्च करण्यात आले. चालू घडामाडींमध्ये लता मंगेशकर यांच्याबाबत सर्वाधिक सर्च करण्यात आले. सिद्धू मूसेवालाच्या मृत्यूबाबतच्या बातम्या देखील गुगलवर शोधण्यात आल्या. रशिया-युक्रेन युद्ध देखील यावर्षी चर्चेत राहिले.

रेसिपीबद्दल सांगायचे तर पनीर या लिस्टमध्ये टॉपवर आहे. तर दुसऱ्या स्थानावर मोदक आहे. Sex on the beach ने या लिस्टमध्ये तिसरे स्थान पटकावले आहे. Sex on the beach हे एक कॉकटेल आहे. यात वोडका, पीच श्रॅप्स, ऑरेज ज्यूस आणि क्रॅनबेरी ज्यूचा समावेश असतो.

Near me कॅटेगरीमध्ये भारतीयांनी Covid vaccine near me हे सर्वाधिक सर्च केले. या लिस्टमध्ये Swimming pool near me दुसऱ्या क्रमांकावर, तर Water park near me तिसऱ्या स्थानावर आहे.