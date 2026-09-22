'GoogleBook' AI लॅपटॉप लाँच! 2.8K OLED स्क्रीन अन् 14 तासांची बॅटरी; पाहा किंमत आणि फीचर्स...

GoogleBook AI Laptop: जागतिक टेक क्षेत्रातील दिग्गज कंपनी गूगलने (Google) तंत्रज्ञान जगतात एक नवीन क्रांती घडवत आपला पहिला अत्याधुनिक AI फीचर्सयुक्त 'GoogleBook' लॅपटॉप लाँच केला आहे. हा लॅपटॉप अँड्रॉइड स्टॅक तंत्रज्ञान आणि क्रोम ओएस (ChromeOS) डेस्कटॉप एक्सपिरिअन्सच्या अद्वितीय संयोजनासह लॉंच करण्यात आला आहे. गूगलने या लॅपटॉपच्या हार्डवेअर निर्मितीसाठी एसर (Acer), असूस (Asus), डेल (Dell), एचपी (HP) आणि लेनोव्हो (Lenovo) या नामांकित कंपन्यांशी अधिकृत भागीदारी केली आहे.उत्कृष्ट 2.8K OLED डिस्प्ले, 14 तासांचा दीर्घ बॅटरी बॅकअप आणि गुगलच्या स्वदेशी जेमिनी एआय (Gemini AI) टूल्सने सज्ज असलेला हा लॅपटॉप प्री-ऑर्डरसाठी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे..किंमत, उपलब्धता आणि ऑफरकिंमत: जागतिक बाजारात GoogleBook ची सुरुवातीची किंमत 899 डॉलर (सुमारे 86,000 भारतीय रुपये) ठेवण्यात आली आहे.विक्रीची तारीख: अमेरिका आणि कॅनडामध्ये हा लॅपटॉप 4 ऑक्टोबरपासून विक्रीसाठी उपलब्ध होईल. तर यूके, आयर्लंड, फ्रान्स, जर्मनी आणि ऑस्ट्रेलियामध्ये 5 ऑक्टोबरपासून खरेदी करता येईल. भारतीय बाजारातील उपलब्धतेबाबत कंपनीने अजून कोणतीही तारीख जाहीर केलेली नाही..Google Android: गुगलने आणले ५ हाय-टेक फीचर्स! कारमध्ये फोन वापरताना चक्कर येणे बंद; 'मोशन असिस्ट' फीचर कसे करेल काम?.फ्री ऑफर्सचा धमाका: या लॅपटॉपच्या खरेदीवर ग्राहकांना तब्बल 12 महिन्यांसाठी Google AI Pro चे मोफत सबस्क्रिप्शन दिले जात आहे, ज्यासोबत 5TB क्लाउड स्टोरेज मिळेल. याशिवाय 3 महिन्यांचे YouTube Premium आणि अॅडोब फोटोशॉपसह (Adobe Photoshop) इतर बंडल बेनिफिट्स मोफत मिळणार आहेत..GoogleBook लॅपटॉपचे फीचर्सआकर्षक OLED डिस्प्ले: या लॅपटॉपमध्ये 2.8K क्षमतेची OLED स्क्रीन देण्यात आली आहे, ज्यामुळे व्हिडिओ पाहणे आणि एडिटिंगचे काम अत्यंत स्पष्ट आणि रंगीबेरंगी दिसते.शक्तिशाली चिपसेट अन् बॅटरी: हा लॅपटॉप इंटेल (Intel) आणि क्वालकॉम (Qualcomm) च्या प्रगत AI प्रोसेसरवर चालतो. सिंगल चार्जवर हा लॅपटॉप तब्बल 14 तासांचा बॅटरी बॅकअप देतो.प्रीमियम डिझाइन: लॅपटॉपची बॉडी अॅल्युमिनियम, मॅग्नेशियम अलॉय आणि कार्बन फायबरच्या मजबूत मिश्रणातून बनवली आहे. यात बॅकलिट कीबोर्ड आणि हॅप्टिक ग्लास ट्रॅकपॅड मिळतो..अँड्रॉइड उपकरणांशी सहज सिंक: गूगलच्या दाव्यानुसार, हा लॅपटॉप एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड आहे. लॅपटॉप सेटअप करतानाच युझर्सचे अँड्रॉइड मोबाईलमधील पासवर्ड्स, वाय-फाय नेटवर्क्स आणि मेसेजेस थेट लॅपटॉपशी सिंक करता येतात. यात स्वतंत्र 'गूगलबुक टास्कबार' देखील देण्यात आला आहे..Google Maps ला कसे कळते रस्त्यावरील ट्रॅफिक जाम? जाणून घ्या traffic trackingची इनसाईड स्टोरी... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.