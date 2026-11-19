GTA 6 Craze Grips Gaming World: भारतासह जगभरातील गेमिंग प्रेमी ज्या क्षणाची गेल्या 13 वर्षांपासून आतुरतेने वाट पाहत होते, तो क्षण अखेर आला. रॉकस्टार गेम्सचा (Rockstar Games) बहुप्रतीक्षित व्हिडिओ गेम Grand Theft Auto 6 (GTA 6) आज 19 नोव्हेंबरला मध्यरात्री 12 वाजता भारतात अधिकृतपणे लॉंच झाला आहे. या गेमची क्रेझ इतकी प्रचंड आहे की, ब्रिटनमध्ये अनेक कर्मचाऱ्यांनी हा गेम खेळण्यासाठी चक्क ऑफिसमधून सुट्टी घेतली असून सुट्टीच्या अर्जात (Email) थेट GTA 6 खेळण्याचे कारण नमूद केले आहे.कंपनीने जाहीर केल्यानुसार, हा गेम प्रत्येक देशात त्यांच्या स्थानिक वेळेनुसार मध्यरात्री 12 वाजता उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. जागतिक स्तरावर न्यूझीलंड आणि ऑस्ट्रेलिया यांसारख्या देशांतील गेमर्सना हा गेम सर्वात आधी खेळण्याची संधी मिळाली, तर भारतात 19 नोव्हेंबरच्या पहाटेपासून गेमर्स या नव्या जगात रममाण झाले आहेत..कसा आणि कोणत्या प्लॅटफॉर्मवर खेळता येणार GTA 6?जर तुम्हालाही GTA 6 चा थरार अनुभवायचा असेल, तर त्यासाठी तुमच्याकडे लेटेस्ट गेमिंग कन्सोल असणे आवश्यक आहे-उपलब्ध प्लॅटफॉर्म: सध्या हा गेम केवळ PlayStation 5 (PS5), PS5 Pro आणि Xbox Series X/S या कन्सोलवर खेळण्यासाठी उपलब्ध करण्यात आला आहे. PS4 किंवा Xbox One या जुन्या मॉडेल्सवर हा गेम चालणार नाही.PC युजर्सना प्रतीक्षा: संगणकावर (PC) गेम खेळणाऱ्या चाहत्यांना सध्या थोडी वाट पाहावी लागणार आहे, कारण कंपनीने अद्याप PC व्हर्जन लॉन्च केलेले नाही.किंमत आणि एडिशन: भारतात या गेमचे Standard Edition 5,999 रुपये आणि Ultimate Edition 7,499 रुपये किमतीत उपलब्ध आहे. विशेष म्हणजे, क्विक-कॉमर्स प्लॅटफॉर्म Blinkit वरूनही काही निवडक शहरांमध्ये याची डिलिव्हरी सुरू झाली आहे..Viral GTA 6 Contract : प्रेयसीने प्रियकराला दिला जगातील सर्वात मोठा गेमिंग गिफ्ट, पण सोबत जोडला '४ अटींचा करार'; नियम वाचून व्हाल थक्क!.212GB स्टोरेजची गरजGTA 6 चे ग्राफिक्स आणि ओपन-वर्ल्ड सेटअप अत्यंत भव्य असल्यामुळे या गेमच्या फाइलचा आकारही मोठा आहे. हा गेम डाउनलोड आणि इन्स्टॉल करण्यासाठी गेमर्सच्या कन्सोलमध्ये किमान 212GB मोकळी जागा (Storage) असणे अनिवार्य आहे.Vice City आणि दोन नवीन मुख्य पात्रेया नव्या भागात गेमर्सना पुन्हा एकदा लोकप्रिय Vice City च्या दुनियेत सफर करण्याची संधी मिळणार आहे. या गेममध्ये Leonida नावाचे काल्पनिक राज्य दाखवण्यात आले असून, ते अमेरिकेतील फ्लोरिडा (Florida) राज्यापासून प्रेरित आहे. यातील Vice City हे मियामी शहराचे प्रतिबिंब आहे..कंपनीने या वेळी कथानकात मोठा बदल करत दोन नवीन मुख्य पात्रे सादर केली आहेत-Jason Duval (जेसन डुव्हाल)Lucia Caminos (लुसिया कॅमिनोस)या दोघांच्या भोवती गुन्हेगारी विश्वातील रोमांचक कथानक फिरताना दिसेल. दरम्यान, गेम लॉन्च होण्यापूर्वीच त्याच्या ट्रेलरने सोशल मीडियावर धुमाकूळ घातला होता. ट्रेलर प्रदर्शित झाल्यानंतर पहिल्या अवघ्या 24 तासांत YouTube वर 9.3 कोटींहून (93 Million) अधिक व्ह्यूज मिळवून त्याने नवा विक्रम प्रस्थापित केला होता..Instagram वर ब्लू टिकसाठी आता पैसे देण्याची गरज नाही! जाणून घ्या अकाउंट मोफत व्हेरिफाय करण्याची सोपी ट्रिक... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.