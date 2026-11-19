GTA 6 गेम तब्बल १३ वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर भारतात लाँच झालीय. त्यामुळे गेमिंगची आवड असलेल्यांमध्ये या गेमची चर्चा सुरू आहे. मात्र हा गेम खेळण्यासाठी PlayStation 5 किंवा Xbox Series X|S यापैकी एक कन्सोल असणं गरजेचं आहे. ज्यांच्याकडे हे कन्सोल नाहीत त्यांच्यासमोर मोठा खर्च करण्याचं आव्हान आहे. पण नवीन कन्सोल खरेदी न करताही हा गेम खेळण्याचा पर्याय उपलब्ध आहे..GTA 6 च्या Standard Edition ची किंमत ५ हजार ९९९ रुपयांपासून सुरू होते. तर गेम खेळण्यासाठी लागणाऱ्या कन्सोलची किंमत यापेक्षा कितीतरी जास्त आहे. भारतात Xbox Series S हा तुलनेने स्वस्त पर्याय आहे. या कन्सोलची किंमत सुमारे ३१ हजार ९९० रुपयांपासून सुरू होते. त्यात गेमची किंमत जोडल्यास एकूण खर्च ३७ हजार ९८९ रुपये होतो..GTA 6 भारतात लॉंच! तब्बल 13 वर्षांनंतर Vice City ची सफर; 212GB साइज, 2 नवीन पात्रे अन् बरंच काही...कसा कराल डाउनलोड? .दुसरीकडे PlayStation 5 Slim ची किंमत सुमारे ४४ हजार ९९० रुपये आहे. गेमसह हा खर्च ५० हजार ९८९ रुपयांपर्यंत जातो. तर Xbox Series X ची किंमत सुमारे ७४ हजार ९९९ रुपये आहे. गेमच्या किंमतीसह जवळपास ८० हजार ९९८ रुपये मोजावे लागतील. यामध्ये टीव्ही आणि इतर उपकरणांच्या खर्चाचा समावेश नाहीय. नवा सेटअप तयार करायचा असेल तर हा खर्च जवळपास एक लाख रुपयांच्या पुढे जाऊ शकतो..फक्त GTA 6 खेळण्यासाठी एवढे पैसे खर्च करायचे नसतील तर PS5 भाड्याने घेता येऊ शकतो. दिल्ली-एनसीआरमधील एका रेंटल सर्व्हिसवर PS5 चा १४ दिवसांचा प्लॅन २ हजार ७९९ रुपयांना उपलब्ध आहे. म्हणजेच दिवसाला साधारण २०० रुपये खर्च येतो. याच सर्व्हिसवर एका दिवसासाठी PS5 भाड्याने घेण्याचे शुल्क ७९९ रुपये आहे. तीन दिवसांसाठी १ हजार ४९९ रुपये तर सात दिवसांसाठी २ हजार ३९९ रुपये आकारले जातात. याशिवाय २ हजार रुपयांचं परत मिळणारं सिक्युरिटी डिपॉझिट द्यावं लागतं..GTA 6 सह PS5 चे तीन दिवसांचे पॅकेज २ हजार ९९९ रुपये आणि सात दिवसांचे पॅकेज ३ हजार ९९९ रुपये आहे. Rentkar या दुसऱ्या सर्व्हिसवर PS5 चे एका दिवसाचे भाडे ६९० रुपयांपासून सुरू होते. मात्र गेमचा समावेश पॅकेजमध्ये आहे की नाही हे आधी तपासणं गरजेचं आहे. डिलिव्हरी आणि उपलब्धतेच्या अटीही लागू होऊ शकतात..PC गेमर्सना प्रतीक्षासध्या GTA 6 फक्त PS5 आणि Xbox Series X|S वर उपलब्ध आहे. हा गेम PS4 किंवा Xbox One वर चालत नाही. PC व्हर्जन कधी येणार याबाबत Rockstar Games ने अद्याप अधिकृत तारीख जाहीर केलेली नाही. त्यामुळे PC गेमर्सना सध्या प्रतीक्षा करण्याशिवाय पर्याय नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.