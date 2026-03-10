विज्ञान-तंत्र

Iran War: युद्धाचा परिणाम इंटरनेटवरही! भारतात नेट बंद होण्याची शक्यता; तज्ज्ञ काय सांगतात?

Escalating tensions in the Gulf region threaten critical fiber optic cables: या केबल्सची दुरुस्ती किंवा मेंटेनन्स नाही केलं तर याचा फटका भारतातील इंटरनेट सेवेवर पडू शकतो, असं सांगितले जातंय.
सकाळ वृत्तसेवा
सुदेश मिटकर

Iran-Israel War Impact: आखाती देशांमधील वाढत्या युद्ध तणावाचा परिणाम आता डिजिटल जगावर होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. होर्मुझ सामुद्रधुनी ही केवळ तेल वाहतुकीसाठीच नव्हे, तर जागतिक इंटरनेट वाहतुकीसाठीही अत्यंत महत्त्वाची मानली जाते.

