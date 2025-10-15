Gmail Safety Tips : तुमचं Gmail हॅक तर झालं नाहीये ना? आत्ताच पाहा नाहीतर होईल खूपच उशीर..सर्व लॉगिन डिवाइस चेक करा एका क्लिकवर

डिजिटल वर्ल्डमध्ये Gmail हे तुमचे डिजिटल हार्ट आहे असे म्हणले तरी चुकीचे ठरणार नाही..पण जर एखादा हॅकर किंवा अनोळखी व्यक्ती तुमच्या खात्यात शिरली तर? तुमची वैयक्तिक माहिती, फोटो, बँक डिटेल्स सगळं धोक्यात येऊ शकत. दररोज शेकडो भारतीयांचे मेल हॅक होतायत. गुगलच्या ताज्या रीपोर्टनुसार, ७०% हॅक्स अनोळखी डिव्हाइसमुळे होतात. पण काळजी नका करा.. आम्ही सांगितलेल्या सोप्या ४ स्टेप्स फॉलो करा आणि ५ मिनिटांत तुमचे खाते १००% सुरक्षित करा...स्टेप १ सर्व डिव्हाइसेस ताबडतोब तपासामोबाइल किंवा लॅपटॉपवर myaccount.google.com उघडा. 'security' ऑप्शनमध्ये जा, खाली स्क्रोल करा आणि 'manage devices' क्लिक करा. इथे तुमच्या जीमेलवर लॉग इन झालेल्या फोन, लॅपटॉपची यादी दिसेल..अनोळखी नाव किंवा शहर दिसलं? लगेच साइन आउट करा आणि पासवर्ड बदला.Crime News : वर्गात सर रागावले; विद्यार्थ्यांची हटली..शिक्षकाच्या गर्भवती बायकोसह 2 मुलींचा घेतला जीव, कसा घडला थरार..वाचा सविस्तर.स्टेप २ अॅक्टिव्हिटी हिस्ट्री बघाGmail अॅप किंवा वेब उघडा, इनबॉक्सच्या तळाशी जरा. उजव्या कोपऱ्यात 'डिटेल्स' क्लिक करा. नवीन पेजवर IP अॅड्रेस, लॉग इन वेळ आणि स्थान दिसेल. रात्री २ वाजता न्यूयॉर्कमधून लॉग इन? किंवा ओळखीच्या नसलेल्या ठिकाणीचे लॉगिन दिसत असल्यास पासवर्ड बदलून टू स्टेप व्हेरिफिकेशन चालू करा. हे फीचर हॅकर्सना ९९% रोखतं...Video : कॅन्सरसही लढा देणाऱ्या मुलीने डॉक्टरसोबत बनवली रील; 'तडपाओगे..' गाण्याने भावुक झाले लोक, मृत्युच्या दारातला व्हिडिओ व्हायरल.स्टेप ३ थर्डपार्टी अॅप्सचा गैरवापर तपासाmyaccount.google.com वर security > 'sign in other sites' ऑप्शनवर जा. 'साइन इन विथ गुगल' क्लिक करा. इथे ५०+ अॅप्सची यादी मिळेल..संशयास्पद गेम किंवा शॉपिंग अॅप दिसल्यास अॅक्सेस काढा.DMart Sale : वीकेंड संपताच डीमार्टमध्ये नवा सेल; 'या' वस्तू झाल्या आणखी स्वस्त, 70% पेक्षा जास्त डिस्काउंट, सर्व ऑफर्स पाहा एका क्लिकवर.स्टेप ४ नेहमी लक्षात ठेवायच्या गोष्टीदर ३ महिन्यांनी पासवर्ड बदल.2 स्टेप पडताळणी चालू SMS कोड अनिवार्यअज्ञात लिंक कधीच क्लिक करू नका.पब्लिक वायफाय टाळा, VPN वापरा..FAQs1. English: How do I check all devices logged into my Gmail? | Marathi: जीमेलवर लॉग इन झालेली सर्व डिव्हाइसेस कशी तपासू?myaccount.google.com उघडा, सुरक्षा विभागात जा आणि 'सर्व डिव्हाइसेस व्यवस्थापित करा' क्लिक करा. अनोळखी दिसले तर साइन आउट करा.2. English: What is Gmail Activity History and how to check it? | Marathi: जीमेल अॅक्टिव्हिटी हिस्ट्री म्हणजे काय आणि कशी तपासू?Gmail इनबॉक्स तळाशी 'डिटेल्स' क्लिक करा. IP, स्थान आणि वेळ दिसेल – संशयास्पद असल्यास पासवर्ड बदल.3. English: How to remove access from third-party apps? | Marathi: थर्ड-पार्टी अॅप्सचा अॅक्सेस कसा काढू?myaccount.google.com > सुरक्षा > 'साइन इन विथ गुगल' क्लिक करा. संशयास्पद अॅप्स काढून टाका.4. English: Why should I enable 2-Step Verification? | Marathi: २-चरण पडताळणी का चालू करू?हा फीचर हॅकर्सना ९९% रोखतो. SMS कोडने लॉग इन सुरक्षित होते.5. English: How often should I change my Gmail password? | Marathi: जीमेल पासवर्ड किती वेळा बदलू?दर ३ महिन्यांनी बदलावा. हे खाते कायम सुरक्षित ठेवते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.