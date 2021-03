WhatsApp वर चॅटिंग करताना भाषांतराची अडचण येतेय? मग ‘हे’ ॲप वापरा

सातारा : Google Gboard : व्हॉट्सअ‍ॅपवर किंवा इतर मेसेजिंग अॅपवर चॅटिंगदरम्यान इन्स्टंट मेसेजिंग अ‍ॅप बर्‍याचदा घडते, त्यामुळे आपण खूप वेळा गोंधळात देखील पडतो. तेव्हा आम्हाला खरंच भाषांतराची आवश्यकता असते. यासाठी आम्हाला मेसेजिंग अॅप बंद करून भाषांतर करणारे अॅप उघडावे लागते. मात्र, Google Gboard मध्ये आधीपासूनच भाषांतराची सोय करण्यात आली आहे, त्यामुळे कोणतीही भाषा सहज समजण्यास सोपी जाणार आहे. Google Gboard चे वैशिष्ट्य तुम्हाला माहितीय?, मग जाणून घेऊयात, ते कसे वापरायचे.. Google Gboard ची वैशिष्ट्ये Google Gboard अ‍ॅपमध्ये भाषांतर वापरण्यासाठी प्रथम आपल्या फोनमध्ये Google Gboard अ‍ॅप आहे, की नाही ते तपासा. तसे, बर्‍याच कंपन्या Google चे Gboard प्री-इंस्टॉल ऑफर करतात. हे अॅप आपल्या मोबाईमध्ये नसेल तर Google Playstore वर जा आणि तेथे Google Gboard टाइप करा. यानंतर, जर हे अॅप तुमच्या फोनमध्ये आधीपासूनच असेल, तर तुम्हाला अपडेटचा पर्याय मिळेल, अन्यथा तुम्हाला तो स्थापित करण्याचा पर्याय मिळेल. Google Gboard कसे वापरावे Google Gboard मध्ये भाषांतरचा लाभ घेण्यासाठी व्हॉट्सअॅप किंवा इतर मेसेजिंग अॅप उघडा. यानंतर कीबोर्डच्या वरच्या बाजूस असलेल्या डाव्या बाजूला एक बाण दिसेल, त्यावर क्लिक करा. यानंतर आपल्याला Google भाषांतरचे चिन्ह दिसेल, त्यावर क्लिक करा. असे केल्यावर भाषांतर वैशिष्ट्ये स्क्रीनवरील कीबोर्डच्या वरच्या बाजूला उघडेल. यानंतर आपण ते वापरू शकता. हे अॅप प्लेस्टोरवर Gboard – the Google Keyboard या नावाने सापडेल. Google Gboard : GIF वर शॉर्टकट व्हॉट्सअ‍ॅपवर चॅट करणे किंवा फेसबुक पोस्टवर कमेंट करणे. यात आता जीआयएफचा वापर झपाट्याने वाढत आहे. ही लोकप्रियता लक्षात घेऊन गुगलने कीबोर्डमध्ये जीआयएफला एक शॉर्टकट दिला आहे. Google Gboard अ‍ॅपमध्ये GIF चा पर्याय मिळविण्यासाठी, कीबोर्डमधील डावीकडील बाण या बटणावर क्लिक करा. त्यानंतर तुम्हाला जीआयएफ लिहिलेले दिसेल, त्यावरती क्लिक करा, तुम्हाला स्मार्ट GIF सहजरित्या वापरता येईल.

