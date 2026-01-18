HDFC ग्राहकांसाठी रेड अलर्ट! जर 'ही' 1 चूक कराल तर डायरेक्ट बँक अकाऊंट होईल रिकामं; आजवरच्या सर्वांत मोठ्या फ्रॉडबद्दल दिली माहिती

HDFC APK Fraud : HDFC बँकेने जानेवारी २०२६ मध्ये आपल्या लाखो ग्राहकांना एका अत्यंत धोकादायक APK (Android Package Kit) फ्रॉडबद्दल चेतावणी दिली आहे. बँकेच्या मते, जर तुम्ही ही एक चूक केली तर काही मिनिटांतच तुमचे बँक खाते पूर्णपणे रिकामे होऊ शकते..काय आहे हा APK फ्रॉड?सायबर चोरटे बनावट ॲप्सच्या माध्यमातून लोकांची फसवणूक करत आहेत. यामध्ये तुमची फसवणूक कशी होऊ शकते जाणून घ्याभितीदायक मेसेज: तुम्हाला बँक अधिकारी, इन्कम विभाग किंवा RTO च्या नावाने मेसेज पाठवले जातात. तुमचे KYC अपडेट करायचे आहे, तुमचे खाते ब्लॉक होईल किंवा तुमचे ई-चलन भरलेले नाहीये असे भासवून तुमच्या मनात भीती निर्माण केली जाते..Aadhaar Lock Unlock : एक क्लिक अन् तुमचे आधार कार्ड आयुष्यात कधीच होणार नाही हॅक; UIDAI लॉक-अनलॉकचा खास फंडा काय आहे? एकदा पाहाच.धोकादायक लिंक्स: या मेसेजमध्ये एक लिंक असते ज्यावर क्लिक केल्यावर एक APK फाईल (बनावट ॲप) तुमच्या फोनमध्ये डाउनलोड होते.फोनचा रिमोट ॲक्सेस: हे बनावट ॲप इंस्टॉल होताच हॅकरला तुमच्या फोनचा पूर्ण कंट्रोल मिळतो. तो तुमचे वैयक्तिक मेसेज, कॉन्टॅक्ट नंबर आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे बँकेचा OTP वाचू शकतो.अकाऊंट रिकामे: चोरटे तुमच्या खात्यातून व्यवहार सुरू करतात आणि तुमच्या फोनवर येणारा OTP चोरून तुमचे पैसे लंपास करतात. .End of the World : जगातलं शेवटचं शहर माहितीये का? जिथे पृथ्वीच संपते..लाखो लोकांना नाही माहिती.बचावासाठी काय काळजी घ्यावी?अनोळखी फाईल्स टाळा: व्हॉट्सॲप, SMS किंवा ईमेलवरून आलेल्या कोणत्याही फाईल्स किंवा APK लिंक्सवर क्लिक करू नका.अधिकृत स्टोअर: कोणतेही ॲप नेहमी Google Play Store किंवा Apple App Store वरूनच डाउनलोड करा..Google Search : 31 डिसेंबरच्या रात्री गुगलवर सगळ्यांत जास्त काय सर्च करण्यात आलं? धक्कादायक रिपोर्टमुळे जगभर खळबळ.ओळख तपासा: HDFC बँकेचे अधिकृत मेसेज नेहमी HDFCBK किंवा HDFCBN या आयडीवरून येतात आणि त्यातील लिंक्स hdfcbk.io ने सुरू होतात.गोपनीयता पाळा: बँक कधीही तुमचा OTP, पिन किंवा पासवर्ड फोनवर मागत नाही.लगेच तक्रार करा: फसवणूक झाल्यास विलंब न करता १९३० या हेल्पलाईनवर कॉल करा किंवा National Cyber Crime Reporting Portal ला भेट द्या. जर तुम्हाला अशा प्रकारचा कोणताही संशयास्पद मेसेज आला, तर तो लगेच ब्लॉक करा आणि बँकेला कळवा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.