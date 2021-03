पुणे : सध्या सोशल मीडियावर अनेकजण ऍक्टिव्ह असतातच. त्यात जास्तीत जास्त करून व्हॉट्सअ‍ॅपवर बर्‍याच गोष्टी बोलल्या जातात. विशेषतः लोक व्हॉट्सअ‍ॅपच्या प्रायवसी पॉलिसीबद्दल चिंतेत असतात. कारण त्यांची पॉलिसी म्हणते की, फेसबुक आणि इतर बाकी अ‍ॅप्ससह आपल्या यूजर्सचा प्रायव्हेट डेटा शेयर करू शकतो. लोक येथे अनेक प्रकारच्या गोष्टीवर विश्वास ठेवत आहेत जसे की त्यांना वाटते की त्यांचे पर्सनल मॅसेज देखील फेसबुक पाहिल किंवा त्यांनी व्हॉट्सअ‍ॅपवर पाठविलेले कोणतेही फोटोदेखील फेसबुकच्या माध्यमातून पाहिले जातील, परंतु असे काहीच नाहीयाय. व्हॉट्सअ‍ॅप प्रायव्हसी आणि डेटा शेअरींगबद्दल संतप्त असलेले बरेच लोक आता या अ‍ॅपपासून दूर जाण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. जर तुम्ही इतकी वर्षे व्हॉट्सअ‍ॅप वापरत असेल तर व्हॉट्सअ‍ॅपने किती डेटा सेव्ह केला असेल हे तुमच्या मनात येईल. तुम्हाला या अ‍ॅपशिवाय इतर कोणतेही अ‍ॅप वापरायचे असेल तर व्हॉट्सअ‍ॅपचा तुमचा सर्व डेटा डिलीट करण्याचा एक मार्ग आहे. हे कसे करायचे ते समजावून घ्या. अँड्रॉईड फोनवरून तुमचे व्हॉट्सअ‍ॅप अकाउंट व डेटा डिलीट करण्यासाठी - सुरवातीला तुमचे व्हॉट्सअ‍ॅप अकाउंट उघडा आणि वरच्या उजव्या कोपर्‍यातील तीन ठिपके (...) वर क्लिक करा.

- त्यानंतर सेटिंग्जवर जाऊन अकाउंट सेटिंग्स ऑप्शनवर क्लिक करा आणि त्यानंतर तुम्हाला अकाउंट डिलीट करण्याचा पर्याय दिसेल.

- आता तुमच्यासमोर तुमचा नंबर एंटर करण्याचा ऑप्शन दिसेल. आता तुम्हाला तुमचा मोबाइल नंबर एंटर करावा लागेल. यानंतर ( Delete My Account) डिलीट माय अकाउंटवर क्लिक करा.

- आता तुम्हाला तुमचा अकाउंट डिलीट करण्याचे कारण विचारले जाईल. हे केल्यावर तुम्हाला माय अकाउंटवर क्लिक करावे लागेल आणि त्यानंतर अकाउंट डिलीट केले जाईल. तुम्हाला iOS वरून डिलीट करायचे असेल तर - अँड्रॉईड (Android) आणि आईओएस (iOS) दोन्हीकडे कार्य करण्याची वेगळी पद्धत आहे. iOS वर व्हॉट्सअ‍ॅप अकाउंट डिलीट करण्यासाठी तुम्हाला जवळजवळ एकसारखे स्टेप्स फॉलो करणे आवश्यक आहे.

- तुम्हाला व्हॉट्सअ‍ॅपच्या सेटींग्स वर जाऊन Account > Delete My Account वर क्लिक करावे लागेल.

- येथे देखील तुमचा नंबर टाकून तुम्हाला अकाउंट डिलीट करावे लागणार आहे. जेणेकरून ते तुमच्या फोनवरून पूर्णपणे काढून टाकले जाईल. तुम्ही तुमचा व्हॉट्सअ‍ॅप अकाउंट डिलीट केले तर? जेव्हा तुम्ही तुमचे व्हॉट्सअ‍ॅप अकाउंट डिलीट करता तेव्हा कंपनीच्या मते, तुम्ही त्यात पुन्हा प्रवेश करू शकत नाही. ते पुन्हा वापरण्यासाठी तुम्हाला एक नवीन अकाउंट तयार करावे लागेल. आपला डेटा व्हॉट्सअ‍ॅप अकाउंटमध्ये 90 दिवस राहू शकतो. परंतु याचा अर्थ असा नाही की, तुमचा डेटा पूर्णपणे मिटविला जाईल. व्हॉट्सअ‍ॅपच्या कंपनीची पॉलिसी असे सांगते की 90 दिवसानंतरही आपल्या डेटाचा काही भाग व्हॉट्सअ‍ॅपच्या बॅकलॉग सर्व्हरमध्ये राहू शकतो. हे तुमच्यासाठी (अवेलेबल) उपलब्ध होणार नाही, परंतु त्याची कॉपी सर्व्हरमध्येच राहू शकेल. तथापि, कंपनीच्या म्हणण्यानुसार ते केवळ इमर्जंन्सीसाठीच वापरले जाऊ शकते, परंतु तुमचा डेटा, चॅट इत्यादी व्हॉट्सअ‍ॅपवरून परमनेंटली डिलीट होऊन जाईल. व्हॉट्सअ‍ॅप अनइन्स्टॉल केल्यास काम करेल का? बर्‍याच लोकांना असे वाटते की जर त्यांनी व्हॉट्सअ‍ॅप अनइन्स्टॉल केले तर त्यांचा डेटाही डिलीट होईल आणि फोनवरून अ‍ॅपही चालेल, पण तसे नाही. व्हॉट्सअ‍ॅप डेटा डिलीट करण्यासाठी तुम्ही अकाउंट डिलीट केलेच पाहिजे. असे शोधा व्हॉट्सअ‍ॅपवर किती डेटा आहे ते तुमच्या व्हॉट्सअ‍ॅप अकाउंटवर किती डेटा जमा झाला आहे हे जाणून घ्यायचे असेल तर त्यासाठी तुम्हाला एखादी पद्धत वापरुन पहावी लागेल. तुम्हाला डेटा कलेक्शन रिकवेस्ट पाठवावी लागेल आणि असे केल्यावर तुम्हाला व्हॉट्सअ‍ॅपवर सेव्ह केलेल्या डेटाची माहिती पूर्णपणे मिळेल. या पद्धतीस तीन दिवस लागू शकतात आणि तुम्ही सर्व डेटा कम्पाइल करू शकता. ते वापरण्यासाठी तुम्हाला फक्त लेटेस्ट व्हॉट्सअ‍ॅप व्हर्जन वापरावे लागेल. यावेळी काय कराल - सुरवातीला व्हॉट्सअ‍ॅपच्या सेटिंग्ज पॅनेलवर जावा

- यानंतर, अकाउंट सेक्शनवर क्लिक करा आणि ‘Request account info’ या ऑप्शनवर जावा.

- आता पुन्हा एकदा रिकवेस्ट बटणावर क्लिक करा. यानंतर व्हॉट्सअ‍ॅपवर तुमच्या अकाउंटमधून रिकवेस्ट निघून जाईल. एकदा तुमचा रिपोर्ट तयार झाल्यानंतर तुम्हाला एक नोटिफिकेशन मिळेल. आता रिपोर्ट वाचण्यासाठी तुम्हाला त्याच स्टेप्सची पुनरावृत्ती करावी लागेल आणि ‘Request account info’ सेक्शनमध्ये तुम्हाला रिपोर्ट डाउनलोड करावा लागेल. तुम्ही जेव्हा डाउनलोड करता तेव्हा तुमच्यासमोर एक झिप फाइल येईल आणि तुम्ही ती तुमच्या स्मार्टफोनवरून ती पाहू शकता.

