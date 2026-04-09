Hi Dear असा एक मेसेज अन् तुमचं बँक अकाऊंट होईल रिकामं; मोबाईल हॅक, नवा सायबर फ्रॉड नेमका आहे तरी काय? पाहा

सायबर गुन्हेगारांनी आता Netflix सारख्या लोकप्रिय सबस्क्रिप्शन प्लॅटफॉर्मचा आधार घेऊन फसवणुकीची एक नवीन आणि एकदम घातक पद्धत शोधली आहे. यामध्ये युजरला "Hi Dear" किंवा "Your subscription has expired" अशा व्हॉट्सॲप किंवा टेक्स्ट मेसेज पाठवला जातो. या मेसेजमध्ये एक लिंक असते जी हुबेहूब नेटफ्लिक्सच्या अधिकृत पेमेंट पेजसारखी दिसते. जेव्हा एखादी व्यक्ती घाईघाईत किंवा घाबरून त्या लिंकवर क्लिक करते आणि आपली बँक खात्याची माहिती किंवा युझर ID पासवर्ड टाकते तेव्हा सायबर भामटे काही सेकंदात त्यांचे संपूर्ण बँक खाते रिकामे करतात. गृह मंत्रालयाच्या 'सायबर दोस्त' (I4C) विभागाने या वाढत्या धोक्याबद्दल विशेष सतर्कतेचा इशारा दिला आहे..खरे आणि बनावट पेमेंट अलर्ट कसे ओळखावे?खरे आणि बनावट मेसेजमधील फरक ओळखणे हाच बचावाचा मुख्य मार्ग आहे. सायबर दोस्तने स्पष्ट केल्यानुसार, बनावट मेसेजमध्ये अनेकदा व्याकरणाच्या चुका असतात किंवा पाठवणाऱ्याचा मोबाईल नंबर संशयास्पद असतो. अधिकृत कंपन्या कधीही व्हॉट्सॲपवरून अनधिकृत लिंक पाठवून पेमेंटची मागणी करत नाहीत. स्कॅमर्सनी पाठवलेल्या लिंकचे URL (वेब पत्ता) नीट तपासल्यास त्यात फेरफार जाणवतो (उदा. netflix.com ऐवजी netflix-pay.in). तसेच अधिकृत पेमेंट गेटवेवर नेहमी 'https' आणि Padlock चिन्ह असते जे बनावट साइट्सवर अनेकदा नसते. 'इमेज A आणि B' च्या माध्यमातून सायबर दोस्तने हेच सुचवले आहे की अधिकृत ॲपमधील नोटिफिकेशन आणि बाहेरील संशयास्पद मेसेज यातील तफावत ओळखणे गरजेचे आहे..सुरक्षित राहण्यासाठी महत्त्वाचे उपायसायबर फसवणुकीपासून वाचण्यासाठी काही नियमांचे पालन करणे आवश्यक आहे. सर्वात पहिले, कोणत्याही अनोळखी नंबरवरून आलेल्या लिंकवर कधीही क्लिक करू नका मग तो मेसेज कितीही आकर्षक किंवा तातडीचा वाटत असला तरीही. तुमचे सबस्क्रिप्शन स्टेटस तपासण्यासाठी नेहमी अधिकृत ॲप किंवा वेबसाईटचाच वापर करा. तुमच्या बँक खात्यासाठी आणि सोशल मीडियासाठी 'टू फॅक्टर ऑथेंटिकेशन' (2FA) नेहमी ऑन ठेवा. जर तुमची फसवणूक झालीच, तर त्वरित १९३० (1930) या हेल्पलाईन नंबरवर कॉल करा किंवा www.cybercrime.gov.in या पोर्टलवर तक्रार नोंदवा. लक्षात ठेवा तुमची सतर्कता हेच तुमचे सर्वात मोठे संरक्षण आहे..मोबाईल हॅक कसा केला जातो?हा फ्रॉड केवळ पैशांपुरता मर्यादित नसून यामुळे तुमचा पूर्ण मोबाईल हॅक होऊ शकतो. स्कॅमर्सनी पाठवलेल्या लिंकवर क्लिक करताच तुमच्या फोनमध्ये मालवेअर किंवा स्पायवेअर नावाचे धोकादायक सॉफ्टवेअर आपोआप डाऊनलोड होऊ शकते. यामुळे हॅकर्सना तुमच्या फोनचे रिमोट ॲक्सेस मिळते ज्याद्वारे ते तुमचे मेसेज, OTP, कॉल्स आणि गॅलरीतील खाजगी फोटो देखील पाहू शकतात. एकदा का तुमचा OTP त्यांच्या हाती लागला की तुमच्या बँक खात्याची सुरक्षा पूर्णपणे धोक्यात येते. त्यामुळे हा केवळ एक मेसेज नसून तुमच्या डिजिटल गोपनीयतेवर केलेला मोठा हल्ला आहे.