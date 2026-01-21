विज्ञान-तंत्र

Smart Phone: सोनं,चांदी,तांबे... तुमचा फोन किती प्रकराच्या धातूंनी बनलेला असतो? वाचा एका क्लिकवर

smartphone metals: आजकाल सर्वजण सकाळी उठल्यापासून ते झोपेपर्यंत फोनचा वापर करतात. पण तुम्हाला माहितीय का हा फोन वेगवेगळ्या धातूंचा वापर करुन वापरला जातो.
smartphone metals

smartphone metals

Sakal

Puja Bonkile
Updated on

smartphone contains how many metals elements periodic table: स्मार्टफोन केवळ त्यांच्या सॉफ्टवेअरमुळे स्मार्ट बनत नाहीत, तर त्यामध्ये वापरल्या जाणाऱ्या विविध धातू त्यांना सडपातळ, हलके आणि मजबूत बनवण्यातही समान भूमिका बजावतात. खरं तर, जगाच्या विविध भागांमधून मिळवलेले अंदाजे 60 वेगवेगळे धातू आणि खनिजे फोन बनवण्यासाठी वापरले जातात.

फक्त एकाच धातूपासून फोन बनवणं अशक्य आहे आणि जरी ते शक्य झाले तरी स्मार्टफोनचे वजन इतके असेल की तुम्ही ते वापरणे पूर्णपणे थांबवाल. फोनच्या बॉडीपासून बॅटरी, स्क्रीन, कॅमेरा आणि स्पीकरपर्यंत, प्रत्येक लहान-मोठा भाग बनवण्यासाठी विविध धातूंचा वापर केला जातो.

Loading content, please wait...
gold
mobile
science
apple mobile
phone
mobile game
Science and Technology
Mobile Application
android mobiles
Apple iphone
Silver
Automobile
New 5G Mobile
Mobile Phone
5G Smart Phone
mobile hacked
Mobile Service
Copper
Mobile Addiction
Smartphone charging habits

Related Stories

No stories found.