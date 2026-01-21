Smart Phone: सोनं,चांदी,तांबे... तुमचा फोन किती प्रकराच्या धातूंनी बनलेला असतो? वाचा एका क्लिकवर

smartphone contains how many metals elements periodic table: स्मार्टफोन केवळ त्यांच्या सॉफ्टवेअरमुळे स्मार्ट बनत नाहीत, तर त्यामध्ये वापरल्या जाणाऱ्या विविध धातू त्यांना सडपातळ, हलके आणि मजबूत बनवण्यातही समान भूमिका बजावतात. खरं तर, जगाच्या विविध भागांमधून मिळवलेले अंदाजे 60 वेगवेगळे धातू आणि खनिजे फोन बनवण्यासाठी वापरले जातात. फक्त एकाच धातूपासून फोन बनवणं अशक्य आहे आणि जरी ते शक्य झाले तरी स्मार्टफोनचे वजन इतके असेल की तुम्ही ते वापरणे पूर्णपणे थांबवाल. फोनच्या बॉडीपासून बॅटरी, स्क्रीन, कॅमेरा आणि स्पीकरपर्यंत, प्रत्येक लहान-मोठा भाग बनवण्यासाठी विविध धातूंचा वापर केला जातो. .हे धातू स्मार्टफोनची बॉडी करतात मजबूत हातात धरल्यावर स्मार्टफोन हलका आणि प्रीमियम वाटतो. यासाठी अॅल्युमिनियम आणि मॅग्नेशियम जबाबदार आहेत. अॅल्युमिनियम फोनची फ्रेम मजबूत करते, जेणेकरून तो खाली पडल्यास तुटत नाही, तर मॅग्नेशियम तो हलका ठेवतो आणि इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेडिएशन (EMI) पासून त्याचे संरक्षण करतो. अंतर्गत आधार आणि स्क्रूसारख्या महत्त्वाच्या भागांमध्ये स्टीलचा वापर केला जातो, ज्यामुळे फोन दररोजच्या प्रभावांना तोंड देऊ शकतो..हे धातू सर्किट आणि इलेक्ट्रॉनिक्समध्ये वापरतातफोनच्या आत सर्किट बोर्ड नावाचा एक लहान मेंदू असतो. विद्युत प्रवाह अखंडित राहावा यासाठी, सर्किट तांब्यापासून बनवलं जातं. परंतु सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे ते खऱ्या सोन्याचे आणि चांदीचे अतिशय पातळ थर वापरते. सोनं वापरलं जातं कारण ते कधीही गंजत नाही, ज्यामुळे फोन वर्षानुवर्षे टिकाऊ राहतो. वीज नियंत्रित करणाऱ्या कॅपेसिटरमध्ये पॅलेडियम सारख्या मौल्यवान दुर्मिळ पृथ्वी धातूंचा वापर केला जातो. .WiFi हे नाव कस पडलं? जाणून घ्या इंटरेस्टिंग गोष्ट.बॅटरीमध्येही धातूंचा वापर होतोलिथियम-आयन बॅटरीशिवाय फोनची अपूर्णच असतो. बॅटरीमध्ये लिथियम हा मुख्य धातू आहे, ज्यामध्ये जास्त ऊर्जा साठवण्याची क्षमता असते. कोबाल्ट बॅटरी स्थिर करते आणि तिचे लाइफ वाढविण्यास मदत करते. यामुळे फोन अधिक सुरक्षित आणि दीर्घकाळ टिकतो..स्किन आणि डिस्प्लेतुमची स्क्रीन ही फक्त काचेचा तुकडा नाही. ती इंडियम आणि टिन सारख्या धातूंचे पारदर्शक मिश्रण आहे. यामुळे स्क्रीन तुमच्या बोटांच्या टोकाला जाणवते. स्क्रीनला तुटण्यापासून रोखण्यासाठी आणि लवचिक बनवण्यासाठी पोटॅशियम आणि सिलिकॉनचा वापर केला जातो..कॅमेरा, स्पीकर आणि व्हायब्रेशनजेव्हा तुमचा फोन वाजतो किंवा व्हायब्रेट होतो तेव्हा दुर्मिळ धातू काम करत असतात. स्पीकर आणि व्हायब्रेशन मोटरचा भाग असलेले अतिशय शक्तिशाली लहान चुंबक बनवण्यासाठी निओडीमियमचा वापर केला जातो. फोनच्या कंपनांना वजन देण्यासाठी जड टंगस्टन धातूचा वापर केला जातो. .धातूंशिवाय कोणत्या गोष्टी असतातया सर्व धातूंसोबतच स्मार्टफोनमध्ये सिलिकॉन, सिरेमिक आणि विशेष प्रकारचे काच देखील वापरले जातात, जे खनिजे आहेत. एकत्रितपणे, हे स्मार्टफोनचा आकार तयार करतात. पुढच्या वेळी जेव्हा तुम्ही तुमचा स्मार्टफोन उचलाल तेव्हा लक्षात ठेवा की ते फक्त चिप्स आणि वायर नाहीत तर पृथ्वीवरून काढलेले डझनभर मौल्यवान धातू आहेत, जे त्याच्या आत काम करून तो खरोखर "स्मार्ट" बनवतात..डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.