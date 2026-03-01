विज्ञान-तंत्र

Holi 2026 ला टेक्नॉलॉजीचा तडका! रंगपंचमीला इलेक्ट्रिक पिचकारी ते वॉटरप्रूफ मोबाईल पाउचपर्यंत; हे 10 गॅजेट्स होळीला देणार नवा रंग

वॉटरप्रूफ स्पीकर्स आणि GoPro सारखे स्मार्ट गॅजेट्स घेऊन उत्सव अधिक मजेदार आणि सुरक्षित होईल. रंग खेळताना फोन, स्मार्टवॉच सुरक्षित ठेवा आणि प्रत्येक क्षण HD मध्ये जपून ठेवा
Smart gadgets and tech trends for Holi 2026

Smart gadgets and tech trends for Holi 2026

esakal

Saisimran Ghashi
Updated on

पारंपारिक रंगपंचमी आता स्मार्ट होत असून २०२६ मध्ये इलेक्ट्रिक वॉटर गन्स (पिचकारी) बाजारात धुमाकूळ घालणार आहेत. साध्या पिचकारीऐवजी बॅटरीवर चालणाऱ्या या गन्स सतत पाण्याचा फवारा सोडू शकतात, ज्यामुळे रंगांचा खेळ जास्त फास्ट आणि आनंददायी होईल. लांब पल्ल्यापर्यंत पाणी मारण्याची क्षमता आणि आकर्षक डिझाइनमुळे या इलेक्ट्रिक पिचकारी तरुणाईमध्ये विशेष लोकप्रिय ठरत आहेत.

Loading content, please wait...
electronic gadget
holi

Related Stories

No stories found.