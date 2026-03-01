Holi 2026 ला टेक्नॉलॉजीचा तडका! रंगपंचमीला इलेक्ट्रिक पिचकारी ते वॉटरप्रूफ मोबाईल पाउचपर्यंत; हे 10 गॅजेट्स होळीला देणार नवा रंग

पारंपारिक रंगपंचमी आता स्मार्ट होत असून २०२६ मध्ये इलेक्ट्रिक वॉटर गन्स (पिचकारी) बाजारात धुमाकूळ घालणार आहेत. साध्या पिचकारीऐवजी बॅटरीवर चालणाऱ्या या गन्स सतत पाण्याचा फवारा सोडू शकतात, ज्यामुळे रंगांचा खेळ जास्त फास्ट आणि आनंददायी होईल. लांब पल्ल्यापर्यंत पाणी मारण्याची क्षमता आणि आकर्षक डिझाइनमुळे या इलेक्ट्रिक पिचकारी तरुणाईमध्ये विशेष लोकप्रिय ठरत आहेत..संगीताशिवाय रंगपंचमीचा आनंद अपूर्ण असतो म्हणून यावेळेस वॉटरप्रूफ ब्लूटूथ स्पीकर्स तुमच्या उत्सवात प्राण फुंकतील. पाण्यापासून किंवा ओल्या हातांपासून खराब होण्याची भीती नसल्यामुळे तुम्ही बिनधास्तपणे 'रेनवॉटर डान्स'चा आनंद घेऊ शकता. हे स्पीकर्स केवळ पाण्याचे फवारेच नाही, तर रंगांचे डागही सहज झेलू शकतात, ज्यामुळे संगीताचा ठेका सलग सुरू राहील..Danger Tribe : जगातला सगळ्यात भयानक समुदाय, इथले लोक स्वतःच्या आई-वडिलांच्या मृत शरीराला कच्चे खातात.तुमच्या महागड्या स्मार्टफोन आणि स्मार्टवॉचच्या सुरक्षेसाठी वॉटरप्रूफ मोबाईल पाउच आणि विशेष स्मार्टवॉच केसेस वापरणे आता अनिवार्य झाले आहे. हे गॅझेट्स वापरून तुम्ही रंगांच्या खेळातही बिनधास्त फोटो काढू शकता किंवा कॉल उचलू शकता. विशेष म्हणजे रंगांमुळे टचस्क्रीन खराब होऊ नये म्हणून या पारदर्शक पाउचचा मोठा आधार मिळतो ज्यामुळे तुमचे डिव्हाइस सुरक्षित आणि लख्ख राहते..PG Portal : सरकारी ऑफिसमध्ये फेऱ्या मारून वैतागलाय? घरबसल्या 'इथे' करा कोणत्याही विभागाची तक्रार; थेट पंतप्रधान कार्यालयात पोहोचेल तुमचं म्हणणं.रंगपंचमीच्या प्रत्येक क्षणाची HD आठवण जपण्यासाठी GoPro आणि ॲक्शन कॅमेरे हा एक उत्तम पर्याय आहे. पाण्याच्या प्रवाहात किंवा रंगांच्या उधळणीत हे कॅमेरे उत्कृष्ट व्हिडिओ रेकॉर्ड करतात. इतकेच नाही तर, काढलेले फोटो लगेच शेअर करण्यासाठी तुम्ही पोर्टेबल फोटो प्रिंटरचा वापर करू शकता. यामुळे खेळून झाल्यावर लगेचच तुमच्या मित्रांना आणि कुटुंबियांना त्या क्षणाचे प्रिंट केलेले फोटो भेट म्हणून देता येतील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.