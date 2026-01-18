Honda New Bike : होंडाकडून 2026 मध्ये 3 मोठे सरप्राइज! Rebel 300 ची लवकरच एन्ट्री; रेट्रो CB1000F अन् E-Clutch सोबत धावणार गाड्या

Honda Latest Bikes : होंडा मोटरसायकल भारतात 2026 मध्ये आणखी धमाकेदार बाइक्स घेऊन येत आहे. 2025 मध्ये नवीन कम्युटर बाइक्स आणि मोठ्या बाइक्स लाँच करून कंपनीने मार्केटमध्ये धुमाकूळ घातला होता. आता 2026 मध्येही हीच स्पीड कायम राहणार आहे. या वर्षी बाइकप्रेमींसाठी खासम खास गाडी येणार आहेत..Honda Rebel 300सर्वात मोठी बातमी म्हणजे होंडा रेबेल 300 (Honda Rebel 300)..ही लो स्लंग, बोबर स्टाइल क्रूझर बाइक आता भारतात लोकलायझ्ड व्हर्जनमध्ये येण्याची शक्यता आहे. ही बाइक CB300R मधीलच 286cc सिंगल सिलेंडर इंजिन वापरते. सीट हाइट फक्त 690 mm आणि वजन सुमारे 170 kg असल्याने नवीन रायडर्ससाठीही ही खूप सोपी आणि आरामदायी ठरेल.याशिवाय 160cc ची अॅडव्हेंचर स्कूटरही येण्याची शक्यता आहे, जी शहराबाहेरच्या प्रवासासाठी उत्तम ठरेल..Amazon Sale : ॲमेझॉन ग्रेट रिपब्लिक डे सेल सुरू! चक्क 80% पर्यंत डिस्काउंट ऑफर; कोणत्या वस्तु किती स्वस्त? सर्वकाही पाहा एका क्लिकवर.E-Clutch व्हर्जनमोठ्या बाइक्सच्या प्रेमींसाठी आणखी एक आकर्षक अपडेट आहे. भारतात आधीच विक्री होणाऱ्या NX500, CB750 Hornet आणि XL750 Transalp या बाइक्सच्या E-Clutch व्हर्जन लाँच होणार आहेत. E-Clutch म्हणजे क्लच लावण्याची गरज नाही. सेमी ऑटोमॅटिक सिस्टममुळे ट्रॅफिकमध्ये आणि लाँग राइडमध्ये खूप आराम मिळेल. या नवीन व्हर्जनला थोडे जास्त प्रीमियम किंमत असेल, पण सोयीसाठी ते योग्य आहे..Whatsapp मध्ये होतोय मोठा बदल! येत आहे Youtube सारखं फीचर; काय आहे अन् कसं वापरायचं? पाहा.CB1000 बाइकतसेच CB1000 प्लॅटफॉर्मवर आधारित रेट्रो स्टाइल CB1000F ही बाइकही भारतात येऊ शकते. ही बाइक CB1000 Hornet पेक्षा वेगळी बॉडीवर्क आणि एर्गोनॉमिक्ससह येईल, ज्यामुळे रेट्रो लुक प्रेमींसाठी हा पर्याय खास असेल.होंडा 2026 मध्ये मिडलवेट आणि मोठ्या बाइक्समध्ये लोकलायझेशन वाढवणार आहे, ज्यामुळे किंमती अधिक आकर्षक राहतील. एकूणच हे वर्ष बाइकप्रेमींसाठी म्हणजे बेस्ट अनुभव ठरणार आहे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.