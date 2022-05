मोबाईल नंबर लिंक न करता मिळवा Aadhar Card, फॉलो करा या सोप्या स्टेप्स

मोबाईल नंबर आधार कार्डशी लिंक करण्यास बऱ्याचदा सांगितले जाते.त्याशिवाय आधार कार्ड मिळत नाही. पण जर आम्ही तु्म्हाला म्हटले की मोबाईल नंबर शिवाय तुम्ही तुमचे आधार कार्ड मिळवू शकता. तुम्हाला वाटेल,हे कसं शक्य आहे? पण हे खरं आहे.

आधार कार्ड मिळवण्यासाठी तुम्हाला आता मोबाईल नंबरची गरज नसणार आहे. त्यासाठी तुम्हाला फक्त काही सोप्या स्टेप्स फॉलो कराव्या लागतील. हे फॉलो केल्यानंतर तुम्हाला आधार कार्ड सहज मिळेल. (How can we get aadhar card without mobile number follow these steps)

रजिस्टर्ड मोबाइल नंबरशिवाय आधारकार्ड कसे मिळवायचे ?

रजिस्टर्ड मोबाइल नंबरशिवाय आधार ऑनलाइन मिळवू शकत नाही. मात्र खाली दिलेल्या स्टेप्सनुसार तुम्ही मोबाईल नंबरशिवायही आधारकार्ड मिळवू शकता.

स्टेप 1: तुमच्या आधार क्रमांकासह जवळच्या आधार केंद्राला भेट द्या

स्टेप 2: थंब व्हेरिफिकेशन आणि रेटिना सारखे बायो-मीट्रिक डीटेल्स वेरिफिकेशन करा

स्टेप 3: पॅन आणि ओळखपत्र यांसारखे इतर ओळखीचे पुरावे सोबत ठेवा

स्टेप 4: प्रक्रियेनंतर, तुम्हाला तुमच्या आधारची प्रिंट आउट दिली जाईल. सामान्य कागदाच्या स्वरूपात तयार केलेल्या आधारसाठी 50 रुपये आणि पीवीसी वर्ज़न साठी 100 रुपये द्यावे लागतील.

आधार केंद्र किंवा बँक/पोस्ट ऑफिसला भेट देऊन कोणतीही व्यक्ती आधार कार्डसाठी नावनोंदणी करू शकते. यानंतर UIDAI द्वारे जारी केलेल्या एनरोलमेंट आयडी, व्हर्च्युअल आयडीद्वारे आधार कार्ड प्रिंट करू शकतात.