Air pollution Suicide : वाढता उन्हाळा अन् प्रदूषण स्वतःचा जीव घेण्यासाठी करतय प्रवृत्त? धोका ५०% ने वाढला, धक्कादायक रिसर्च पाहा

नवीन अभ्यासातून एक धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. उकाडा आणि हवेतील प्रदूषण हे दोन्ही मिळून मानसिक आरोग्यावर खूप वाईट परिणाम करतात. अमेरिकेतील युटा राज्यात २००० ते २०१६ या १६ वर्षांत झालेल्या सुमारे ७,५०० आत्महत्यांच्या घटनांचा अभ्यास करण्यात आला. युटा विद्यापीठातील संशोधकांनी हा अभ्यास केला असून तो आंतरराष्ट्रीय जर्नलमध्ये प्रकाशित झाला आहे..आतापर्यंत उष्ण दिवसांत आत्महत्येच्या घटना वाढतात आणि हवेचे प्रदूषणही धोका वाढवते असे वेगवेगळे अभ्यास सांगत होते. पण हे दोन्ही एकत्र आल्यावर काय होते हे पहिल्यांदाच इतक्या सखोलपणे तपासले गेले.संशोधकांनी 'वेट बलब ग्लोब टेम्परेचर' ही खास पद्धत वापरली. ही फक्त तापमान नव्हे तर उकाडा, आर्द्रता, वारा यांचा विचार करते. म्हणजे शरीराला खरंच किती त्रास होतो हे मोजते. अभ्यास सांगतो की, प्रत्येक ५ अंश सेल्सिअस उकाडा वाढल्यास आत्महत्येचा धोका ५ टक्क्यांनी वाढतो. हा धोका मार्चअखेर ते सप्टेंबरअखेर जास्त दिसतो..सगळ्यात चिंतेची गोष्ट म्हणजे वाहन आणि कारखान्यांतून निघणारा नायट्रोजन डायऑक्साइड (NO₂) हा वायू. उन्हाळ्यात हा वायू जास्त असल्यास उकाड्याचा धोका तब्बल ५० टक्क्यांनी वाढतो. म्हणजे उष्णता आणि प्रदूषण एकत्र आले की परिणाम खूप गंभीर होतो. थंडीच्या दिवसांतही हा वायू तापमानाशिवाय धोका वाढवतो.डॉ. अॅमंडा बाकियन, या अभ्यासाच्या प्रमुख संशोधक म्हणतात, "आत्महत्येच्या आधीचे दोन आठवडे हस्तक्षेपासाठी खूप महत्त्वाचे असतात. पर्यावरणीय घटक एकत्र येऊन काय घडते हे आता समजत आहे.".हे फक्त संबंध दाखवते, थेट कारण नव्हे. तरीही हवामान बदल, वाढत्या उष्ण लाटा आणि प्रदूषण यामुळे भविष्यात हा धोका आणखी वाढू शकतो. संशोधक आता अनुवांशिक घटकांचाही अभ्यास करणार आहेत, जेणेकरून कोण जास्त धोक्यात आहे हे ओळखता येईल.हे संशोधन सांगते की, स्वच्छ हवा आणि उष्णतेच्या लाटांपासून संरक्षण ही आत्महत्या रोखण्याची नवीन दिशा आहे. प्रदूषण कमी केल्यास आणि उकाड्याच्या काळात लोकांना आधीच सावध केल्यास अनेक जीव वाचवता येतील.