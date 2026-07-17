विज्ञान-तंत्र

Success Story : एका मिस्ड कॉलने बदलले नशीब! भारतीय इंजिनिअरने अमेरिकेत उभी केली 8300 कोटी रुपयांची AI कंपनी, नेमकं कसं केलं पाहा

Apurva Srivastava: From Missed Call to Billion Dollar AI Empire : एक मिस कॉलने बदलले नशीब. MITचे माजी विद्यार्थी अपूर्व श्रीवास्तव यांनी या एआय कंपनीद्वारे अमेरिकेत ८३०० कोटी रुपयांची कंपनी उभी केली.
Apurva Srivastava Avoca AI Company Missed Call Success Story ₹8,300 Crore

Apurva Srivastava Avoca AI Company Missed Call Success Story ₹8,300 Crore

esakal

Saisimran Ghashi
Updated on

आपल्या फोनवर येणारा मिस्ड कॉल बहुतेक जण दुर्लक्ष करतात. पण एका भारतीय वंशाच्या युवकाने या छोट्याशा गोष्टीतून मोठी संधी पाहिली. आज त्याने अमेरिकेत एक अशी एआय कंपनी उभी केली आहे, जिचे मूल्य ८,३०० कोटी रुपयांवर पोहोचले आहे.

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