Success Story : एका मिस्ड कॉलने बदलले नशीब! भारतीय इंजिनिअरने अमेरिकेत उभी केली 8300 कोटी रुपयांची AI कंपनी, नेमकं कसं केलं पाहा

आपल्या फोनवर येणारा मिस्ड कॉल बहुतेक जण दुर्लक्ष करतात. पण एका भारतीय वंशाच्या युवकाने या छोट्याशा गोष्टीतून मोठी संधी पाहिली. आज त्याने अमेरिकेत एक अशी एआय कंपनी उभी केली आहे, जिचे मूल्य ८,३०० कोटी रुपयांवर पोहोचले आहे..MITचे माजी विद्यार्थी अपूर्व श्रीवास्तव यांच्या ‘Avoca’ या कंपनीने छोट्या व्यवसायांना क्रांतिकारी बदल घडवून आणला आहे. ही कंपनी कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या मदतीने कॉल्स मिस होऊ देत नाही.अपूर्व यांचे बालपण अमेरिकेतील मिशिगनमध्ये गेले. त्यांच्या आई-वडिलांचा छोटा व्यवसाय होता. तिथे ते ग्राहकांच्या फोनला उत्तर देत असत. त्यावेळी त्यांच्या लक्षात आले की, एक चुकलेला कॉल म्हणजे थेट व्यवसायाचे नुकसान. हाच अनुभव पुढे त्यांच्या यशाचा पाया बनला..Apple Discount Offer : फ्रीमध्ये मिळतायत AirPods Pro अन् Apple Pencil; 'या' ग्राहकांसाठी ॲपलची स्पेशल ऑफर.२०२२ मध्ये त्यांनी आपल्या मित्र टायसन चेन यांच्यासोबत Avoca कंपनी सुरू केली. दोघांनीही लहानपणी ही समस्या अनुभवली होती. त्यांनी असा AI Voice Agent तयार केला, जो माणसाप्रमाणे बोलतो, अपॉइंटमेंट बुक करतो, कॅलेंडर तपासतो आणि गरज पडल्यास कोटेशन्सचा पाठपुरावा करतो..सुरुवातीला रेस्टॉरंट्ससाठी सुरू केलेले हे तंत्रज्ञान नंतर होम सर्व्हिसेस क्षेत्रात (एसी, प्लंबिंग, इलेक्ट्रिकल) अधिक यशस्वी ठरले. कारण एक कॉल चुकल्यास हजारो डॉलर्सचे नुकसान होऊ शकते..Video : भारताच्या पहिल्या हायड्रोजन ट्रेनला हिरवा झेंडा! PM मोदींच्या हस्ते उद्घाटन, सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय व्हिडिओ.अवोकाने आतापर्यंत १२५ दशलक्ष डॉलर्स (सुमारे १,००० कोटी रुपये) गुंतवणूक उभारली आहे. General Catalyst, Kleiner Perkins, Meritech Capital सारख्या मोठ्या गुंतवणूकदारांनी या कंपनीवर विश्वास दाखवला आहे. .सध्या कंपनीचे मूल्यांकन १ अब्ज डॉलर्स (८,३०० कोटी रुपये) इतके आहे.एका साध्या चुकलेल्या कॉलने बदललेल्या नशीबाची ही प्रेरणादायी कहाणी आज अनेक युवकांसाठी प्रेरणा ठरत आहे..भारतातून OnePlus ची एक्झिट? 2027 पर्यंत कंपनी बंद होणार असल्याची चर्चा; ज्यांच्याकडे आत्ता मोबाईल आहे त्यांनी काय करायचं? वाचा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.