इंटरनेट बंद केले तरी डेटा चोरी? भारतात 6 कोटी लोकांसोबत मोठा फ्रॉड; जाणून घ्या नेमका विषय काय? नाहीतर पुढचा नंबर तुमचाच

डिजिटल युगात इंटरनेट डिस्कनेक्ट केल्याने आपला डेटा पूर्णपणे सुरक्षित राहील असा गैरसमज बाळगणाऱ्यांसाठी धक्कादायक बातमी आहे. सायबर सुरक्षा कंपनी कॅस्परस्कीच्या ताज्या अहवालानुसार, २०२५ मध्ये भारतातील संगणक वापरकर्त्यांपैकी जवळपास प्रत्येक तिसऱ्या व्यक्तीला इंटरनेटशी जोडले नसतानाही सायबर हल्ल्याचा सामना करावा लागला. एकूण ६.४६ कोटींहून अधिक असे ऑफलाइन हल्ले रोखण्यात आले आहेत. यामुळे भारत जगातील ८० सर्वाधिक प्रभावित देशांमध्ये समाविष्ट झाला आहे..या हल्ल्यांचे मुख्य माध्यम बनले आहे USB ड्राइव्ह, पेन ड्राइव्ह आणि एक्सटर्नल हार्ड डिस्कसारखी रिमूव्हेबल डिव्हाइसेस. अंदाजे २९.८ टक्के भारतीय वापरकर्त्यांना या माध्यमातून धोका पोहोचला. वर्म्स आणि फाइल व्हायरस हे सर्वाधिक सक्रिय प्रकार आहेत. हे एकदा डिव्हाइस जोडले की, स्वतःची प्रत बनवत दुसऱ्या डिव्हाइसमध्ये पसरतात आणि संपूर्ण सिस्टमचा डेटा चोरतात किंवा नुकसान करतात. बँकिंग माहिती, पासवर्ड आणि वैयक्तिक फाइल्स यांचा धोका मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे..सायबर गुन्हेगार आता बनावट ॲप्सचा देखील वापर करत आहेत. मायक्रोसॉफ्ट टीम्स, गूगल ड्राइव्हसारख्या विश्वसनीय सॉफ्टवेअरच्या हुबेहूब नकली आवृत्त्या तयार करून ते वापरकर्त्यांना फसवतात. जागतिक स्तरावर पासवर्ड चोरीच्या घटनांमध्ये ५९ टक्के आणि स्पायवेअर हल्ल्यांमध्ये ५१ टक्के वाढ नोंदवली गेली आहे. ऑफलाइन हल्ल्यांमुळे सामान्य नागरिकांसह छोट्या व्यावसायिकांचेही मोठे नुकसान होत आहे.तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, आजच्या काळात फक्त इंटरनेट बंद करणे पुरेसे नाही. डेटा चोरी रोखण्यासाठी काही सोप्या पण प्रभावी उपाय अवलंबणे गरजेचे आहे. अनोळखी किंवा दावा न केलेली कोणतीही USB/पेन ड्राइव्ह कधीही वापरू नका..सिस्टममध्ये नेहमी अपडेटेड अँटी व्हायरस सॉफ्टवेअर ठेवा. थर्ड पार्टी वेबसाइट्सवरून अॅप्स डाउनलोड करणे टाळा आणि ऑपरेटिंग सिस्टीमसह सर्व सुरक्षा पॅचेस वेळोवेळी अपडेट करत राहा. डिजिटल इंडियाच्या वाढत्या वापरामुळे सायबर गुन्हेगार नवनवीन पद्धती शोधत आहेत. इंटरनेट बंद असतानाही सायबर हल्ले होऊ शकतात हे वास्तव आता समोर आले आहे. आपला डेटा आणि बँक खाते सुरक्षित ठेवण्यासाठी जागरूकता आणि सावधगिरी हाच एकमेव मार्ग आहे. उद्या तुम्ही किंवा तुमचे कुटुंबीय या फसवणुकीचे बळी ठरू नयेत, यासाठी आजपासूनच सुरक्षिततेच्या सवयी लावा.