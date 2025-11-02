विज्ञान-तंत्र

Confirm Railway Ticket : कितीही मोठी वेटिंग लिस्ट असुदे; 100% कन्फर्म रेल्वे तिकीट मिळणारच..'ही' 1 ट्रिक आयुष्यभर लक्षात ठेवा

IRCTC वर तिकीट बुकिंगसाठी स्मार्ट ट्रिक्स, जाणून घ्या कसे मिळवावे कन्फर्म तिकीट
IRCTC tips for confirm train ticket

IRCTC tips for confirm train ticket

esakal

Saisimran Ghashi
Updated on

सणासुदीचा हंगाम जवळ येताच रेल्वे प्रवासासाथी लोकांची गर्दी वाढते. दिवाळी, दसरा किंवा नाताळ असो, लाखो लोक एकाच वेळी IRCTC वर तिकिटे बुक करण्याच्या प्रयत्नात असतात. परिणामी, वेबसाइट स्लो होते किंवा पूर्णपणे डाउन जाते. अशा वेळी कन्फर्म तिकिट मिळवणे म्हणजे युद्ध जिंकल्यासारखे वाटते.. पण काळजी करू नका, काही स्मार्ट टिप्स वापरून तुम्ही हे कन्फर्म तिकीट लगेच मिळवू शकता. चला स्टेप बाय स्टेप जाणून घेऊया.

Loading content, please wait...
railway
railway ticket
IRCTC

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com