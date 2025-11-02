Confirm Railway Ticket : कितीही मोठी वेटिंग लिस्ट असुदे; 100% कन्फर्म रेल्वे तिकीट मिळणारच..'ही' 1 ट्रिक आयुष्यभर लक्षात ठेवा

सणासुदीचा हंगाम जवळ येताच रेल्वे प्रवासासाथी लोकांची गर्दी वाढते. दिवाळी, दसरा किंवा नाताळ असो, लाखो लोक एकाच वेळी IRCTC वर तिकिटे बुक करण्याच्या प्रयत्नात असतात. परिणामी, वेबसाइट स्लो होते किंवा पूर्णपणे डाउन जाते. अशा वेळी कन्फर्म तिकिट मिळवणे म्हणजे युद्ध जिंकल्यासारखे वाटते.. पण काळजी करू नका, काही स्मार्ट टिप्स वापरून तुम्ही हे कन्फर्म तिकीट लगेच मिळवू शकता. चला स्टेप बाय स्टेप जाणून घेऊया..तत्काळ तिकिटे बुक करताना वेळेचे भान ठेवा. AC क्लाससाठी सकाळी ठीक १० वाजता, तर स्लीपर क्लाससाठी ११ वाजता लॉग इन करा. या गोल्डन अवरमध्ये सर्व्हरवर प्रेशर कमी असतो, म्हणून कन्फर्म तिकिटाची शक्यता वाढते. अधिकृत प्लॅटफॉर्मच निवडा.www.irctc.co.in वेबसाइट किंवा RailOne अॅप वापरा. हे सरकारी आणि सुरक्षित आहेत. थर्डपार्टी अॅप्स टाळा, कारण ते जास्त वेळ घेतात आणि फसवणुकीचा धोका असतो. पण जर गरज पडली तर ConfirmTkt किंवा Paytm सारखे IRCTCचे अधिकृत API पार्टनर अॅप्स निवडा. यात तुम्ही थोडे एक्स्ट्रा पैसे देऊन कन्फर्म सीट आरक्षित करू शकता.MPSC News : माऊलीच्या कष्टाचं सोनं! सफाई कामगार आई अन् बुट पॉलिश करणारा भाऊ; गरीबाची लेक MPSC तून बनली Class 1 अधिकारी, संघर्ष एकदा वाचाच.तिकिट बुकिंगमध्ये प्रत्येक सेकंद मौल्यवान असतो. प्रवाशांचे नाव, वय, आधार क्रमांक आगाऊ सेव्ह करा. ऑटोफिल फीचर ऑन करा, जेणेकरून फॉर्म भरताना वेळ वाया जाणार नाही. पेमेंटसाठी UPI किंवा सेव्ह केलेले कार्ड वापरा म्हणजे एका क्लिकवर व्यवहार पूर्ण होईल.DMart Sale : नोव्हेंबर महिना सुरू होताच डीमार्टचा स्पेशल सेल सुरू; 70-80% पर्यंत डिस्काउंट ऑफर्स..सगळंकाही स्वस्त पाहा एका क्लिकवर.मोबाईल डेटावर अवलंबून राहू नका. वेगवान Wi-Fi किंवा ब्रॉडबँड कनेक्शन घ्या. इतर अॅप्स बंद करा, जेणेकरून स्पीड कमी होणार नाही. अज्ञात थर्डपार्टी अॅप्सपासून दूर राहा, नाहीतर पैसे आणि डेटा दोन्ही गमावाल. या टिप्स फॉलो केल्या तर सणासुदीतही तुमचे तिकिट कन्फर्म होईल. लाखो लोकांच्या गर्दीतही तुम्ही आघाडीवर राहाल..आता लगेच IRCTC अॅप डाउनलोड करा आणि तुमचे तिकीट बूक करा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.