Vehicle Maintenance: गाडीचं इंजिन ऑइल खराब झालंय? ९०% लोक करतात 'ही' चूक! 'या' ५ कारणांमुळे खराब होते इंजिन...

How Bad Engine Oil Damages Your Vehicle Engine: गाडी सुरळीत चालण्यासाठी इंजिन ऑइल हे मानवी शरीरातील रक्तासारखे काम करते. इंजिनमधील शेकडो नाजूक पार्ट्समधील घर्षण कमी करणे, कचरा जमा न होऊ देणे आणि इंजिन गरम होण्यापासून वाचवणे ही मुख्य कामे इंजिन ऑइल करते. पण, काळानुसार ऑइलची स्निग्धता कमी होते आणि ते खराब होऊ लागते. अनेकदा चालक याकडे दुर्लक्ष करतात, ज्यामुळे इंजिन आतून पूर्णपणे खराब होऊन दुरुस्तीचा मोठा भुर्दंड सहन करावा लागतो..इंजिन ऑइल कधी बदलावे?मिनरल ऑइल: दर ३,००० ते ५,००० किलोमीटर पूर्ण झाल्यावर बदलावे.सिन्थेटिक ऑइल: ७,००० ते १०,००० किलोमीटर किंवा ६ महिने ते १ वर्ष पूर्ण झाल्यावर बदलणे गरजेचे असते..Samsung 5G Smartphone: 50 MP कॅमेरा अन् Exynos प्रोसेसर; सॅमसंगचा फ्लॅगशिप 'Galaxy S26 FE' लवकरच बाजारात!.खराब इंजिन ऑइल ओळखण्याची ५ लक्षणेडॅशबोर्डवर वॉर्निंग लाईट चमकणेऑइलची पातळी खूप कमी झाल्यास किंवा दाब कमी झाल्यास डॅशबोर्डवर 'ऑइल कॅन' किंवा 'चेक इंजिन'चा पिवळा किंवा लाल दिवा चमकू लागतो. हा गाडीने दिलेला सर्वात पहिला आणि थेट इशारा असतो..डिपस्टिकवरील ऑइलचा रंग काळा होणेइंजिनमधील ऑइल मोजण्याची काडी (डिपस्टिक) बाहेर काढून तपासावी. नवीन ऑइल हे स्वच्छ आणि सोनेरी-पिवळसर रंगाचे असते. जर ऑइल गडद काळे, अत्यंत घट्ट किंवा चिकट झाले असेल, तर ते लगेच बदलणे अनिवार्य आहे.इंजिनमधून खडखड आवाज अन् व्हायब्रेशनऑइल खराब झाल्यावर वंगण संपते आणि इंजिनचे पार्ट्स कोरडे पडून एकमेकांवर घासले जातात. यामुळे गाडी चालू असताना इंजिनमधून खडखड असा मोठा आवाज येतो आणि स्टेअरिंग किंवा बॉडी नेहमीपेक्षा जास्त व्हायब्रेट होते..गाडीच्या आत जळल्यासारखा वास येणेइंजिन जास्त तापल्यामुळे खराब झालेले ऑइल जळू लागते. त्यामुळे गाडी चालवताना आत जळल्यासारखा तीव्र वास येतो.मायलेज अचानक कमी होणेइंजिन ऑइलची स्निग्धता संपल्यामुळे इंजिनवर कामाचा प्रचंड ताण येतो. परिणामी, पेट्रोल किंवा डिझेलचा वापर वाढतो आणि गाडीचे मायलेज अचानक घटते..Slow Laptop Issue: लॅपटॉप स्लो चालतोय? नवीन RAM खरेदी न करता हे ५ उपाय वापरुन वाढवा स्पीड!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.