5G च्या नावाखाली तुमची फसवणूक तर होत नाहीये ना? घरबसल्या 'इथून' चेक करा तुमच्या एरियातलं नेटवर्क

5G Fake Icon, NSA vs SA, Check Real 5G Android : मोबाईलवर 5G नेटवर्कचे चिन्ह दिसते पण इंटरनेट स्लो चालते का? याचे कारण काय आणि तुमचे नेटवर्क खरोखर 5G आहे का चेक करा
Saisimran Ghashi
अनेकदा फोनच्या वरच्या बाजूला 5G आयकॉन दिसतो पण ते केवळ 'NSA' (Non-Standalone) नेटवर्क असू शकतं. हे नेटवर्क प्रत्यक्षात 4G च्या खांबावर आधारित असतं. खरी फसवणूक इथेच होते. हे तपासण्यासाठी तुमच्या फोनच्या 'Settings' मध्ये 'About Phone' मध्ये जा आणि 'Status' किंवा 'SIM Status' मध्ये 'NR State' चेक करा. जर तिथे 'Connected' ऐवजी केवळ 'Restricted' किंवा 'None' असेल तर समजा तुम्हाला फक्त 4G चं नाव बदलून 5G दाखवलं जातंय.

