5G च्या नावाखाली तुमची फसवणूक तर होत नाहीये ना? घरबसल्या 'इथून' चेक करा तुमच्या एरियातलं नेटवर्क

अनेकदा फोनच्या वरच्या बाजूला 5G आयकॉन दिसतो पण ते केवळ 'NSA' (Non-Standalone) नेटवर्क असू शकतं. हे नेटवर्क प्रत्यक्षात 4G च्या खांबावर आधारित असतं. खरी फसवणूक इथेच होते. हे तपासण्यासाठी तुमच्या फोनच्या 'Settings' मध्ये 'About Phone' मध्ये जा आणि 'Status' किंवा 'SIM Status' मध्ये 'NR State' चेक करा. जर तिथे 'Connected' ऐवजी केवळ 'Restricted' किंवा 'None' असेल तर समजा तुम्हाला फक्त 4G चं नाव बदलून 5G दाखवलं जातंय..Secret Dial Codeतुमच्या एरियात 5Gचे कोणते बँड्स आहेत यावर तुमचा स्पीड अवलंबून असतो. तुमच्या फोनवरून ##4636## हा कोड डायल करा आणि Phone Information मध्ये जा. तिथे 'Set Preferred Network Type' मध्ये 'NR Only' निवडून पहा. जर नेटवर्क गायब झालं, तर तुमच्या भागात अजूनही 5G पोहोचलेलं नाही. तसेच 'mmWave' (हाय स्पीड) ऐवजी तुम्हाला फक्त Sub-6 बँड मिळत असेल तर तुम्हाला फायबरसारखा वेग कधीच मिळणार नाही..नेटवर्क स्लाइसिंग आणि ट्रॅफिक जॅम5Gच्या नावाखाली कंपन्या अनेकदा नेटवर्क स्लाइसिंगचा वापर करतात. म्हणजे एकाच टॉवरवरून गेमिंगसाठी वेगळा आणि साध्या ब्राउझिंगसाठी वेगळा वेग दिला जातो. जर तुमचा 5G फोन असूनही व्हिडिओ बफर होत असेल तर तुमच्या सिम कार्डचं 'Service Provider Name' (SPN) सेटिंग चेक करा. अनेकदा जुन्या सिम कार्डमुळे 5G सिग्नल पकडण्याची क्षमता मंदावते. यासाठी फोनच्या 'Access Point Names' (APN) मध्ये जाऊन प्रोटोकॉल 'IPv4/IPv6' आहे की नाही याची खात्री करा..'NetMonster' ॲपचा स्मार्ट वापरकुठल्याही कंपनीच्या जाहिरातीवर विश्वास ठेवण्यापेक्षा प्लेस्टोअरवरून NetMonster सारखं ॲप डाऊनलोड करा. हे ॲप तुम्हाला तुमच्या एरियातील टॉवर तुमच्यापासून किती लांब आहे आणि तुम्हाला मिळणारा सिग्नल 'Standalone (SA)' आहे की 'Non Standalone (NSA)', हे अचूक सांगेल. जर तुमच्या भागात 'SA' नेटवर्क नसेल तर तुमची बॅटरी जास्त खर्च होईल आणि वेग कमी मिळेल. अशा वेळी सेटिंगमध्ये 5G ऐवजी 'Auto' मोड ठेवणेच फायद्याचे ठरते..तुमच्या भागात खरंच 5G कव्हरेज आहे की नाही हे तपासण्यासाठी ही मॅन्युअल पद्धत अत्यंत प्रभावी आहे. अँड्रॉइड युजर्सनी Settings -- Mobile Network मध्ये जाऊन Preferred Network Type 5G वर सेट केल्यानंतर Operator पर्यायामधील Auto Select बंद करून मॅन्युअल स्कॅन करावे जर स्कॅनिंग लिस्टमध्ये 5G नेटवर्क दिसत असेल तरच तुमच्या भागात प्रत्यक्ष 5G टॉवर सक्रिय आहे असे समजावे. आयफोन युजर्सनी Settings --Cellular -- Cellular Data Options मध्ये जाऊन Voice and Data अंतर्गत 5G On किंवा 5G Auto निवडून हे कव्हरेज चेक करा जर मॅन्युअल सर्चमध्ये 5G नाव दिसले नाहीतर कंपनीचा दावा असूनही तुमच्या अचूक लोकेशनला सिग्नल कमजोर असल्याचे हे लक्षण आहे.