Mobile Hacking Signs : तुमचा कॉल कुणी ऐकत आहे का? मेसेज सिक्रेटली वाचत आहे का? 'ही' आहेत मोबाईल हॅक झाल्याची 5 लक्षणे

१. बॅटरी अचानक लवकर संपणे आणि फोन गरम होणेजर तुमच्या फोनची बॅटरी नेहमीपेक्षा खूप वेगाने संपत असेल, तर ते हॅकिंगचे मोठे लक्षण असू शकते. बॅकग्राउंडमध्ये चालणारे स्पायवेअर किंवा हॅकिंग अॅप्स सतत काम करत असतात. यामुळे फोनच्या प्रोसेसरवर ताण पडतो आणि फोन न वापरताही गरम होऊ लागतो. जर नवीन फोनमध्येही ही समस्या येत असेल, तर सतर्क व्हा..२. इंटरनेट डेटाचा वापर अचानक वाढणेतुमच्या नकळत फोनमधील डेटा जास्त संपत असेल, तर बॅकग्राउंडमध्ये काहीतरी गडबड सुरू आहे. हॅकर्स तुमच्या फोनमधील खाजगी डेटा, फोटो आणि मेसेजेस त्यांच्या सर्व्हरवर अपलोड करण्यासाठी तुमचाच इंटरनेट डेटा वापरतात. फोनच्या सेटिंग्जमध्ये जाऊन कोणता अॅप जास्त डेटा वापरत आहे, यावर नेहमी लक्ष ठेवा..३. कॉल दरम्यान विचित्र आवाज येणे आणि संशयास्पद मेसेजेसकॉलवर बोलताना जर तुम्हाला विचित्र इको, क्लिक करण्याचा आवाज किंवा इतर कोणताही अडथळा जाणवत असेल, तर तुमचा कॉल रेकॉर्ड किंवा टॅप केला जात असण्याची शक्यता असते. याशिवाय तुमच्या मित्रांना तुमच्या नंबरवरून विचित्र लिंक्स असलेले मेसेजेस जात असतील किंवा तुम्हाला अनोळखी कोड्सचे मेसेजेस येत असतील, तर फोन हॅक झालेला असू शकतो..४. फोनची गती मंदावणे आणि आपोआप रीस्टार्ट होणेहॅकिंग अॅप्स फोनच्या रॅम (RAM) आणि प्रोसेसरचा वापर करत असल्यामुळे फोन खूप संथ चालतो. अॅप्स उघडायला वेळ लागणे, फोन अचानक हँग होणे किंवा तुमची परवानगी नसतानाही फोन आपोआप बंद आणि चालू (Restart) होणे, ही धोक्याची घंटा आहे. हे मालवेअर फोनच्या सिस्टीमवर नियंत्रण मिळवण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे दर्शवते..५. अनोळखी अॅप्स आणि कॅमेरा-मायक्रोफोनचे संशयास्पद संकेतजर तुमच्या फोनच्या स्क्रीनवर अचानक असे अॅप्स दिसत असतील जे तुम्ही कधीच डाउनलोड केले नाहीत, तर ते हॅकर्सचे काम असू शकते. तसेच, फोन वापरत नसतानाही स्क्रीनच्या कोपऱ्यात कॅमेरा किंवा मायक्रोफोन सुरू असल्याचे दर्शवणारा हिरवा किंवा मोठा Dot चमकत असेल, तर कोणीतरी चोरून तुमचे बोलणे ऐकत आहे किंवा तुमच्यावर लक्ष ठेवून आहे.