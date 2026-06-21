Tech Tips : कुणीतरी गुपचुप तुमच्या चॅट किंवा फोटोचा स्क्रीनशॉट घेतय? ओळखायची खतरनाक ट्रिक, 90% लोकांना नाही माहिती

आपण जेव्हा सोशल मीडियावर कोणाशी चॅट करतो किंवा आपले खास फोटो शेअर करतो, तेव्हा समोरची व्यक्ती खरंच तितकीच विश्वासू असते का? अनेकदा आपण विश्वासाने पाठवलेल्या गोष्टींचा समोरचा माणूस गुपचुप स्क्रीनशॉट (Screenshot) काढून घेतो. ही डिजिटल चोरी रोखण्यासाठी तंत्रज्ञानामध्ये एक जबरदस्त गुपित दडलेलं आहे, जे लाखो लोकांना अद्याप माहित नाही..सिक्रेट ट्रिकसर्वसाधारणपणे कोणी स्क्रीनशॉट घेतला तर आपल्याला कोणतेही थेट नोटिफिकेशन येत नाही. पण जर तुम्ही फोनमध्ये एक खास मोड ऑन केला तर समोरच्याने स्क्रीनशॉट घेताच तुमच्या चॅट बॉक्समध्ये 'Took a Screenshot' असा स्पष्ट मेसेज फ्लॅश होतो. समोरच्याचे बंड उघड पाडणारी ही एकदम खात्रीशीर आणि अधिकृत ट्रिक आहे..Zero Watt Bulb Myth : झिरो वॅट बल्बने खरंच लाईट बिल कमी येतं का? पैसे वाचवायचे असतील तर हे नक्की वाचा.इन्स्टाग्रामवरील 'व्हॅनिश मोड' सेटिंगइन्स्टाग्रामवर ज्या व्यक्तीवर संशय आहे त्याचा चॅट बॉक्स ओपन करा. आता स्क्रीनवर खालून वरच्या बाजूला (Swipe Up) स्वाइप करा यामुळे 'Vanish Mode' ही सेटिंग ऑन होईल.आता जर समोरच्याने तुमच्या चॅटचा किंवा फोटोचा स्क्रीनशॉट घेतला, तर इन्स्टाग्राम लगेच तिथे "[User_Name] took a screenshot" असा अलर्ट दाखवून त्याचे बंड उघड पाडते..Fathers Day Offers : फादर्स डे निमित्त भन्नाट ऑफर! फक्त 6 रुपये खर्चात 330 दिवस चालणारा रिचार्ज प्लॅन; 10GB बोनस डेटा.व्हॉट्सॲपचे 'व्यू वन्स'व्हॉट्सॲपवर फोटो पाठवताना कॅप्शनच्या जागेजवळ असणाऱ्या '1' आकड्याच्या वर्तुळावर क्लिक करा. यामुळे 'View Once' सेटिंग ऑन होते. या मोडमध्ये समोरचा व्यक्ती फोटो फक्त एकदाच पाहू शकतो. मुख्य म्हणजे नवीन अपडेटनुसार याचा स्क्रीनशॉट घेण्याचा प्रयत्न केल्यास व्हॉट्सॲप तो ब्लॉक करते आणि समोरच्याला फक्त काळी स्क्रीन दिसते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.