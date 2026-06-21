विज्ञान-तंत्र

Tech Tips : कुणीतरी गुपचुप तुमच्या चॅट किंवा फोटोचा स्क्रीनशॉट घेतय? ओळखायची खतरनाक ट्रिक, 90% लोकांना नाही माहिती

Best Ways to Secure Your Private Chats and Photos on Messaging Apps : समोरच्याने चॅट किंवा फोटोचा स्क्रीनशॉट घेतल्यास तुम्हाला समजत नाही ना? या सोप्या ट्रिक्स वापरुन तुम्ही माहिती करू शकता कोणी स्क्रीनशॉट काढलाय
how to use Instagram Vanish Mode and WhatsApp View Once to detect screenshots and protect chat privacy

how to use Instagram Vanish Mode and WhatsApp View Once to detect screenshots and protect chat privacy

esakal

Saisimran Ghashi
Updated on

आपण जेव्हा सोशल मीडियावर कोणाशी चॅट करतो किंवा आपले खास फोटो शेअर करतो, तेव्हा समोरची व्यक्ती खरंच तितकीच विश्वासू असते का? अनेकदा आपण विश्वासाने पाठवलेल्या गोष्टींचा समोरचा माणूस गुपचुप स्क्रीनशॉट (Screenshot) काढून घेतो.

ही डिजिटल चोरी रोखण्यासाठी तंत्रज्ञानामध्ये एक जबरदस्त गुपित दडलेलं आहे, जे लाखो लोकांना अद्याप माहित नाही.

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