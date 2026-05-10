Instagram Tips : वेगवेगळ्या पद्धती वापरून इंस्टाग्रामवर Two Factor Authentication कसे सुरू करायचे? सुरक्षेसाठी 'हा' उपाय महत्वाचा

आजच्या डिजिटल युगात सोशल मीडियावरील आपली खाजगी माहिती सुरक्षित ठेवणे हे एक मोठे आव्हान बनले आहे. पासवर्ड कितीही कठीण असला तरी हॅकर्स विविध क्लृप्त्या वापरून तुमचे इन्स्टाग्राम अकाउंट हॅक करू शकतात. अशा वेळी 'Two Factor Authentication' (2FA) हे एका अभेद्य सुरक्षा कवचासारखे काम करते. हे फिचर सुरू केल्यावर, पासवर्ड टाकल्यानंतरही एका खास कोडची गरज पडते, जो फक्त तुमच्याकडेच असतो. यामुळे तुमच्या परवानगीशिवाय कोणालाही तुमचे खाते उघडणे अशक्य होते. हे फिचर सेट करण्यासाठी तुमच्याकडे चार प्रभावी पद्धती उपलब्ध आहेत..१. व्हॉट्सॲपद्वारे सुरक्षाही सध्याची सर्वात सोपी आणि लोकप्रिय पद्धत आहे. जर तुम्ही इन्स्टाग्रामवर तुमचा व्हॉट्सॲप नंबर लिंक केला असेल, तर लॉगिन करताना तुम्हाला ६ अंकी सुरक्षा कोड थेट व्हॉट्सॲप मेसेजद्वारे मिळतो. यामुळे तुम्हाला मोबाईल नेटवर्क किंवा एसएमएसच्या विलंबामुळे येणाऱ्या अडचणींचा सामना करावा लागत नाही. ही पद्धत अत्यंत सोयीस्कर आहे कारण आपण दिवसभर व्हॉट्सॲप वापरत असतोच त्यामुळे कोड मिळवणे अधिक जलद होते..२. Authentication App चा वापरजास्तीत जास्त सुरक्षिततेसाठी 'Google Authenticator' किंवा 'Duo Mobile' सारख्या ऑथेंटिकेशन ॲप्सचा वापर करण्याचा सल्ला दिला जातो. ही पद्धत सर्वात सुरक्षित मानली जाते कारण यामध्ये कोड मिळवण्यासाठी इंटरनेट किंवा मोबाईल नेटवर्कची गरज नसते. हे ॲप्स दर ३० सेकंदाला एक नवीन कोड जनरेट करतात. यामुळे जरी हॅकरकडे तुमचा फोन नंबर असला तरी या ॲपशिवाय तुमचे खाते कोणीही उघडू शकत नाही..३. टेक्स्ट मेसेज (SMS) द्वारे OTPही पारंपारिक आणि सरळ पद्धत आहे. यामध्ये तुम्ही तुमचा मोबाईल नंबर इन्स्टाग्रामशी जोडता. जेव्हा कधी तुम्ही नवीन डिव्हाइसवरून लॉगिन करण्याचा प्रयत्न करता तेव्हा तुमच्या मोबाईलवर एसएमएसद्वारे एक OTP येतो. ही पद्धत अशा लोकांसाठी उत्तम आहे जे थर्ड पार्टी ॲप्स वापरू इच्छित नाहीत. मात्र यासाठी तुमच्या फोनला योग्य नेटवर्क असणे आवश्यक आहे जेणेकरून कोड वेळेवर प्राप्त होईल..४. Backup Codes ची सुविधावर नमूद केलेल्या तिन्ही पद्धतींमध्ये तुमचा फोन किंवा सिम कार्ड महत्त्वाचे असते, पण जर तुमचा फोन हरवला किंवा खराब झाला तर काय? यासाठीच इन्स्टाग्राम बॅकअप कोड्सची सुविधा देते. टू फॅक्टर ऑथेंटिकेशन सेटअप करताना तुम्हाला ८ अंकी काही कोड्स दिले जातात. हे कोड्स तुम्ही लिहून ठेवले पाहिजेत किंवा त्यांचा स्क्रीनशॉट सुरक्षित ठिकाणी (जसे की गुगल ड्राइव्ह किंवा डायरी) सेव्ह केला पाहिजे. आणीबाणीच्या काळात जेव्हा इतर कोणताही पर्याय काम करत नाही तेव्हा हे बॅकअप कोड्स तुमचे अकाउंट रिकव्हर करण्यासाठी संजीवनी ठरतात.