आजकाल Gen Z असो किंवा Millennials, Instagram वर Story टाकायला क्वचितच कोणी चुकतं. सणा-सुदीचे फोटो-व्हिडिओ असोत, मित्रांसोबतचे खास क्षण असोत किंवा फिरायला गेलेल्या ठिकाणचे सुंदर फोटो, प्रत्येक गोष्ट स्टोरीच्या माध्यमातून शेअर केली जाते. पण स्टोरी पोस्ट केल्यानंतर एखादा फोटो राहिला, टेक्स्टमध्ये चूक झाली किंवा चुकीचं म्युझिक सिलेक्ट झालं तर? आतापर्यंत अशावेळी संपूर्ण स्टोरी डिलीट करून ती पुन्हा पोस्ट करावी लागत होती. आता मात्र Instagramने यूजर्सची हीच अडचण दूर केली आहे. नवीन फीचरच्या मदतीने स्टोरी पोस्ट केल्यानंतरही त्यात काही बदल करता येणार आहेत. .काय आहे हे नवीन फिचर?इन्स्टाग्रामने आता स्टोरी पोस्ट केल्यानंतरही त्यात बदल करण्याचं फिचर दिलं आहे. इन्स्टाग्रामचे प्रमुख ॲडम मोसेरी (Adam Mosseri) यांनी याबाबत माहिती दिली. या नवीन फिचरमुळे यूजर्स पोस्ट केलेल्या स्टोरीमध्ये लिहिलेला टेक्स्ट, गाणी, स्टिकर्स आणि काढलेली चित्रं बदलू शकणार आहेत..Instagram Story कशी एडिट करायची?- पोस्ट केलेली स्टोरी एडिट करण्यासाठी सर्वात आधी तुमची स्टोरी उघडा. - त्यानंतर स्क्रीनच्या खाली उजव्या बाजूला असलेल्या ‘More’ या पर्यायावर टॅप करा. - त्यानंतर ‘Edit Story’ हा पर्याय निवडा. - आता तुम्हाला Story मध्ये आवश्यक ते बदल करता येतील. - बदल पूर्ण झाल्यानंतर Story सेव्ह करा..अटमात्र, या फीचरमध्ये एक महत्त्वाची अट आहे. स्टोरी पोस्ट केल्यानंतर फक्त १५ मिनिटांपर्यंतच ती एडिट करता येणार आहे. १५ मिनिटांचा कालावधी संपल्यानंतर स्टोरीमध्ये कोणताही बदल करता येणार नाही..याशिवाय Instagramने स्टोरीजसाठी आणखी काही अपडेट्स जाहीर केले आहेत. यात नवीन स्टिकर डिझाइन्स, कोणत्याही आकाराच्या फोटोसाठी बॅकग्राउंड आणि एकाच वेळी अनेक फोटो निवडण्याचं सोपं फिचर असणार आहे.या अपडेटमुळे छोट्या चुका झाल्यास स्टोरी डिलीट करून पुन्हा पोस्ट करण्याची गरज पडणार नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.