Charging Cable Tips : रोजच्या 'या' 5 चुकांमुळे चार्जिंग केबल होते लवकर खराब! ती वारंवार तुटण्यामागचे खरे कारण पाहाच

आजच्या डिजिटल युगात स्मार्टफोनशिवाय जगणे अशक्य आहे, पण त्याला चार्ज करणारी केबल मात्र आपण खूप निष्काळजीपणे हाताळतो. अनेकदा आपण महागडी ओरिजिनल केबल विकत घेतो, तरीही ती काही महिन्यांतच खराब होते किंवा मधूनच तुटते. आपल्याला वाटते की केबलची क्वालिटी खराब आहे, पण खरं तर आपल्या दैनंदिन जीवनातील काही छोट्या पण गंभीर चुका याला कारणीभूत असतात. चार्जिंग केबलचे आयुष्य वाढवण्यासाठी आणि ती वारंवार तुटण्यापासून वाचवण्यासाठी नेमक्या कोणत्या चुका टाळायला हव्यात जाणून घेऊया .१. केबल चुकीच्या पद्धतीने खेचणे (Improper Pulling)आपण फोन चार्जिंगवरून काढताना घाईघाईत वायर पकडून जोरात खेचतो. ही सर्वात मोठी चूक आहे. केबल नेहमी त्याच्या प्लास्टिकच्या कनेक्टरला पकडून हळूवार बाहेर काढली पाहिजे. वायर खेचल्यामुळे आतील तांब्याच्या तारांवर ताण येतो आणि कालांतराने त्या नाजूक सांध्यापाशी तुटतात. यामुळे चार्जिंगमध्ये अडथळे येतात किंवा केबल पूर्णपणे निकामी होते..२. केबलला घट्ट गुंडाळून ठेवणे (Tight Coiling)प्रवास करताना किंवा काम संपल्यावर आपण केबलला हाताभोवती गोल फिरवून घट्ट गुंडाळतो. यामुळे वायरच्या आतील संरचनेला कायमस्वरूपी बाक येतो. केबलमधील बारीक तारा एका मर्यादेपेक्षा जास्त वाकल्या गेल्या की त्या तुटायला सुरुवात होते. केबल नेहमी मोकळ्या आणि गोलाकार पद्धतीने ठेवायला हवी, जेणेकरून तिच्यावर कोणताही अतिरिक्त दाब येणार नाही..३. चार्जिंग करताना फोनचा वापर करणे (Using Phone While Charging)अनेकांना चार्जिंगला फोन लावलेला असताना गेम खेळण्याची किंवा मेसेज करण्याची सवय असते. यामुळे फोनच्या हालचालीनुसार केबलचा कनेक्टर सतत हलत राहतो. या ताणामुळे केबलचा जो भाग फोनला जोडलेला असतो, तिथे स्ट्रेस निर्माण होतो आणि तिथूनच केबलचे कोटिंग फाटायला सुरुवात होते. हे टाळण्यासाठी चार्जिंग होताना फोनचा वापर टाळणे केबल आणि बॅटरी दोघांसाठीही उत्तम असते..४. ओलावा आणि धुळीकडे दुर्लक्ष (Moisture and Dust)जर तुम्ही ओल्या हाताने केबल वापरत असाल किंवा ती किचनसारख्या ठिकाणी ठेवत असाल तर केबलच्या पिनवर गंज चढू शकतो. तसेच, केबलच्या टोकामध्ये साचलेली धूळ चार्जिंगच्या प्रक्रियेत अडथळा आणते. यामुळे फोन नीट चार्ज होत नाही आणि आपण पुन्हा पुन्हा केबल हलवून पाहतो, ज्यामुळे पिन खराब होते. केबल नेहमी कोरड्या आणि स्वच्छ जागी ठेवणे आवश्यक आहे..५. केबलवर जड वस्तू ठेवणे (Weight and Sharp Bends)रात्री झोपताना आपण अनेकदा गादीखाली किंवा उशीखाली केबल दाबलेली ठेवतो. कधीकधी खुर्चीचे पाय किंवा इतर जड वस्तू केबलवर पडतात. केबलवर पडणारा हा दाब तिचे Insulationकमकुवत करतो. जेव्हा केबलवर सतत वजन पडते, तेव्हा ती गरम होऊन शॉर्ट सर्किट होण्याचा धोकाही वाढतो. केबलला नेहमी मोकळ्या जागेत आणि सरळ स्थितीत ठेवल्यास ती दीर्घकाळ टिकते.