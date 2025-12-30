Hidden Camera in Hotel: हॉटेल रुममध्ये असलेले छुपे कॅमेरे कसे ओळखायचे? ...नाहीतर तुमच्या खासगी क्षणांचा येईल सिनेमा

Social Media: काही खास क्षण साजरे करण्यासाठी तुम्ही बाहेर गेला असाल किंवा फिरायला गेला असाल तर हॉटेलमध्ये थांबण्याशिवाय पर्याय नसतो. हॉटेलमध्ये आराम, शांतता आणि प्रायव्हसी पाहिजे असते. मात्र काही वर्षांपासून धक्कादायक प्रकरणं समोर येत आहेत. काही हॉटेल्सच्या रुममध्ये छुपे कॅमेरे लावल्याची प्रकरणं पुढे आलेली आहेत. त्यामुळे लोकांचं खासगी आयुष्य संकटात जातं. काही प्रकरणांमध्ये कपल्सना ब्लॅकमेल करण्याचे प्रकार घडलेले आहेत..आज तंत्रज्ञान एवढं पुढे गेलंय की, अत्यंत छोट्या साईजमध्ये कॅमेरे उपलब्ध झाले आहेत. हे कॅमेरे लाईट, घडी, चार्जर, मिरर, स्मोक डिटेक्टर किंवा इतर सजावटीच्या सामानमध्येही लावले जातात. त्यामुळे केवळ हॉटेलवर विश्वास ठेवणं योग्य नसून स्वतःहून सतर्क राहाणं आवश्यक आहे. काही सोप्या मार्गाने तुम्ही हॉटेलमध्ये हिडन कॅमेऱ्याची माहिती घेऊ शकता..सगळ्यात अगोदर काय करायचं?तुम्ही हॉटेलच्या खोलीमध्ये गेल्यानंतर सगळ्यात आधी शांततेने रुम निरखून बघून घ्या. कोणतीही गोष्ट तुम्हाला असामान्य म्हणजे वेगळी वाटत असेल तर त्याकडे दुर्लक्ष करु नका. विशेषतः लाईट फिटिंग, भिंतींना असलेल्या भेगा, ड्रेसिंग मिरर, स्मोक डिटेक्टर, टीव्ही युनिट, फोटो फ्रेम, शोपीस या गोष्टी व्यवस्थित बघा. या वस्तूंमध्ये कॅमेरा फिट केलेला असू शकतो. एखादी वस्तू गरजेपेक्षा समोर ठेवलेली असेल किंवा त्याचा एँगल विचित्र वाटत असेल तर तिथे कॅमेरा असू शकतो..सुनिधी चौहानच्या कॉन्सर्टला पोहोचली झी मराठीची कमळी; स्वतःच्या नावाच्या गाण्यावर लगावले ठुमके; व्हिडिओ व्हायरल .मोबाईल टॉर्चचा वापर करास्मार्टफोनची फ्लॅश लाईट ऑन करा आणि खोलीच्या प्रत्येक कोपऱ्यात प्रकाश टाका. विशेषतः मिरर, टीव्ही, लॅम्प, पेंटिंग, डेकोरेशनच्या वस्तू बघा. जर कुठे तुम्हाला थोडीशी चमक किंवा चमकदार डॉट दिसला तर तो कॅमेऱ्याचा लेन्स असू शकतो. त्यामुळे ही जागा काळजीपूर्वक तपासा..मोबाईल कॅमेऱ्याने पकडा हिडन कॅमेराअनेक हिडन कॅमेरे नाईट व्हिजनसाठी इन्फ्रारेड लाईट सोडतात. खोलीतल्या सगळे दिवे विझवून टाका आणि मोबाईल कॅमेरा ऑन करा. संशयित ठिकाणी कॅमेरा फिरवा. जर स्क्रिनवर लाल किंवा जांभळ्या रंगाची छोटी लाईट दिसली तर तिथे कॅमेरा असू शकतो. आजकाल हिडन कॅमेरे हे वायफायने जोडलेले असतात. त्यामुळे मोबाईलमध्ये वायफाय ऑन करा आणि नेटवर्कची लिस्ट बघा. त्यात तुम्हाला CAM, IPCAM, Device_XX अशी नावं दिसली तर सतर्क व्हा. कारण वायरलेस कॅमेरा असू शकतो..Accident Viral Video : असा शेवट नको रे देवा! रस्त्यात ट्रक गाडीवर उलटला; कार पूर्ण चिरडली, चालक जागीच ठार, धक्कादायक व्हिडिओ व्हायरल.'अशा' ठिकाणी ठेवला जातो कॅमेराजिथून पूर्ण खोली कव्हर होईल, अशी ठिकाणी कॅमेरा ठेवला जातो. बेड, बेडच्या मागची भिंत, टीव्ही, सोफा, बाथरुमचा मिरर, वॉश बेसिनच्या जवळ, चार्जिंग पॉईंट, रिमोट, एसी किंवा इलेक्ट्रॉनिक डिव्हाईस; अशा ठिकाणी छुपा कॅमेरा किंवा ऑडिओ रेकॉर्डर असू शकतो.हिडन कॅमेरा डिटेक्टर आणि अॅप्सची मदत घ्याजर तुम्ही जास्त ट्रॅव्हल करत असाल तर Spy Camera Detector डिव्हाईस खरेदी करु शकता. हे प्रॉडक्ट ऑनलाईनपणे सहज मिळू शकतं. जसं Radarbot किंवा Detectify. याद्वारे तुम्ही रुम स्कॅन करुन रेकॉर्डिंग डिव्हाईस शोधू शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.