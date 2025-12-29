विज्ञान-तंत्र
TV सुद्धा होऊ शकतो हॅक! 'ही' 5 लक्षणे दिसताच व्हा सावध; नाहीतर संपूर्ण घरावर कॅमेऱ्यातून राहील हॅकरची नजर
TV signs and safety tips : तुमचा स्मार्ट टीव्ही हॅक झाला आहे का? ही धोकादायक लक्षणे लगेच ओळखा आणि हॅकिंगपासून वाचण्याचे सोपे उपाय करा
TV Hacking Alert : हो, स्मार्ट टीव्ही नक्कीच हॅक होऊ शकतात. आजचे स्मार्ट टीव्ही हे केवळ टेलिव्हिजन नसून ते इंटरनेटशी जोडलेले एक संगणकच आहेत. त्यामध्ये ऑपरेटिंग सिस्टम (Android, Tizen, WebOS इ.), कॅमेरा, मायक्रोफोन आणि वायफाय कनेक्टिव्हिटी असते, ज्यामुळे हॅकर्सना त्यात प्रवेश करणे शक्य होते.
जर तुमचा स्मार्ट टीव्ही हॅक झाला असेल, तर तुम्हाला काही धोकादायक अलर्ट दिसू शकतात