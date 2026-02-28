Electricity Bill Reducing Tips : उन्हाळ्यात फुल्ल AC चालवूनही वीजबिल होईल 30% कमी; आजपासूनच फॉलो करा 'या' स्मार्ट टिप्स

तुमच्या घराला थंडावा देताना खिशाला आणि सुरक्षिततेला कात्री लागू नये यासाठी काही स्मार्ट टिप्स फॉलो करणे गरजेचे आहे. उन्हाळ्यात एसी ब्लास्ट होण्याचे मुख्य कारण म्हणजे युनिटवर येणारा अतिरिक्त ताण आणि देखभालीचा अभाव. हे टाळण्यासाठी सर्वात पहिली टीप म्हणजे एसीचे तापमान २४ ते २६ अंश सेल्सिअसच्या दरम्यान स्थिर ठेवणे. यामुळे कॉम्प्रेसरवर कमी ताण येतो आणि वीज बिलही लक्षणीयरीत्या कमी होते. तसेच एसी सुरू करण्यापूर्वी खिडक्यांवर गडद रंगाचे पडदे किंवा सन कंट्रोल फिल्म लावल्यास बाहेरची उष्णता आत येत नाही परिणामी एसीला खोली थंड करण्यासाठी कमी मेहनत करावी लागते..दुसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे नियमित सर्व्हिसिंग आणि एअर फिल्टरची स्वच्छता. धूळ साचल्यामुळे हवेचा प्रवाह अडथळा निर्माण होतो. ज्यामुळे यंत्रणेला जास्त ऊर्जा वापरावी लागते आणि ती गरम होण्याची शक्यता वाढते. दर १५ दिवसांनी एअर फिल्टर स्वतः स्वच्छ करा आणि हंगाम सुरू होण्यापूर्वी टेक्निकल एक्स्पर्टकडून एसी गॅस प्रेशर चेक करून घ्या. वायरिंगमध्ये कोणतेही लूज कनेक्शन नाही ना याची खात्री केल्यास शॉर्ट सर्किट आणि आगीचा धोका टळतो..PG Portal : सरकारी ऑफिसमध्ये फेऱ्या मारून वैतागलाय? घरबसल्या 'इथे' करा कोणत्याही विभागाची तक्रार; थेट पंतप्रधान कार्यालयात पोहोचेल तुमचं म्हणणं.वीज बिल कमी करण्यासाठी 'सीलिंग फॅन'चा प्रभावी वापर करा. एसीसोबत फॅन सुरू ठेवल्यास थंड हवा खोलीत वेगाने पसरते, ज्यामुळे तुम्ही एसीचे तापमान थोडे वाढवूनही तेवढाच थंडावा मिळवू शकता. याशिवाय, 'स्लीप मोड' किंवा 'टायमर'चा वापर करा जेणेकरून खोली पुरेशी थंड झाल्यावर पहाटेच्या वेळी एसी आपोआप बंद होईल. जुन्या आणि जास्त वीज खाणाऱ्या एसी ऐवजी 5 स्टार रेटिंग असलेले इन्व्हर्टर एसी वापरणे हा दीर्घकालीन बचतीचा सर्वोत्तम मार्ग आहे..Nano Banana 2 झाले लाँच! फ्रीमध्ये तुमच्या फोटोला द्या नवा ट्रेंडी लुक, गुगल जेमिनीवर कॉपी-पेस्ट करा 'हे' 5 बेस्ट प्रॉम्प्ट.शेवटी एसीच्या आऊटडोअर युनिटची जागा योग्य असणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. आऊटडोअर युनिट थेट कडक उन्हात न ठेवता सावलीत किंवा हवेशीर जागी ठेवावे जेणेकरून त्याला उष्णता बाहेर टाकणे सोपे जाईल. युनिटभोवती कोणतीही अडथळा आणणारी वस्तू किंवा कचरा नसावा. या साध्या पण प्रभावी टिप्स फॉलो केल्यास तुमचा उन्हाळा सुसह्य होईल आणि तुमचे वीज बिल ३०% पर्यंत कमी होऊ शकेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.