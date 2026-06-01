Light Bill Saving Tips : रात्रभर AC, फॅन चालवूनही वाढवणार नाही वीजबिल; वापरुन पाहा 'या' 7 पैकी एक ट्रिक

उन्हाळ्याचे दिवस आले की घराघरांमध्ये एकच चर्चा सुरू होते, ती म्हणजे अंगाची लाहीलाही करणारा उकाडा आणि त्यासोबतच पोटात भीतीचा गोळा आणणारे वीजबिल. रात्रीची सुखाची झोप घेण्यासाठी एसी आणि फॅन रात्रभर चालू ठेवण्याशिवाय गत्यंतर नसते. पण सकाळी उठल्यावर आता लाइट बिल किती येणार? या विचाराने टेंशन येत असत.अनेकांना वाटत की एसी चालवणे म्हणजेच जास्त लाइट बिल. पण तुम्हाला माहिती आहे का? आपण नकळतपणे करत असलेल्या काही छोट्या चुकांमुळे हे बिल डबल होते. .जर आपण तंत्रज्ञानाचा योग्य वापर केला आणि काही सोप्या ट्रिक्स वापरल्या तर रात्रभर एसी आणि फॅन दोन्ही दिमतीला असूनही वीजबिल अगदी नियंत्रणात राहू शकते. चला तर मग या उन्हाळ्यात गारवाही मिळवूया आणि पैशांचीही बचत करूया..बजेट न कोलमडता गारवा देणाऱ्या ७ भन्नाट ट्रिक्सरात्रीची शांत झोपही मिळेल आणि वीजबिलही वाढणार नाही, यासाठी ७ स्मार्ट ट्रिक्स नक्की वापरून पहहा२४ अंश तापमान (Magic of 24°C)एसी कधीही १६ किंवा १८ वर चालवू नका. मानवी शरीरासाठी २४°C ते २६°C तापमान अतिशय आरामदायक असते. या तापमानावर कंप्रेसरवर कमी ताण पडतो आणि तब्बल २४% पर्यंत वीज वाचते.एसीसोबत फॅनएसी सुरू असताना छताचा पंखा कमी वेगाने चालू ठेवा. यामुळे एसीची थंड हवा खोलीत सर्वत्र वेगाने पसरते आणि खोली लवकर थंड होते. परिणामी एसीला जास्त वेळ पूर्ण क्षमतेने चालावे लागत नाही..iPhone 15 Discount Offer : आयफोन 15 मिळतोय चक्क 37 हजारात! सगळ्यात मोठा सेल झालाय सुरू; खरेदीसाठी लागल्या रांगा.स्लीप मोडचा वापररात्री झोपताना रिमोटवरील 'Sleep Mode' नक्की ऑन करा. हा मोड दर तासाला खोलीचे तापमान १ अंशाने वाढवतो. रात्रीच्या वेळी बाहेरील तापमान कमी झाल्यामुळे आपल्याला जास्त थंडी वाजणार नाही आणि विजेची मोठी बचत होईल.टायमरचा स्मार्ट खेळरात्री झोपताना एसी ३ ते ४ तासांसाठी टायमरवर सेट करा. पहाटेच्या वेळी हवा शांत आणि गार असते, त्यामुळे टायमरमुळे एसी आपोआप बंद होईल आणि फॅनमुळे ती गारवा टिकून राहील.फिल्टरची नियमित स्वच्छताएसीचे फिल्टर दर १५ दिवसांनी घरीच काढून स्वच्छ करा. फिल्टरवर धूळ साचल्यास हवेचा प्रवाह रोखला जातो आणि खोली थंड करण्यासाठी मशीनला दुप्पट वीज खावी लागते..Washing Machine Tips : क्षमतेपेक्षा जास्त कपडे भरल्यास खराब होऊ शकते वॉशिंग मशीन; एका वेळी किती कपडे धुवावेत? जाणून घ्या.थर्मल गळती रोखाखोलीचे दरवाजे आणि खिडक्या पूर्ण बंद आहेत ना याची खात्री करा. अगदी दरवाजाच्या खालच्या फटीतूनही थंड हवा बाहेर गेल्यास एसी सतत चालत राहतो. खिडक्यांना जाड पडदे लावल्यास बाहेरील उष्णता आत येत नाही.सिक्रेट वीज चोरखोलीत एसी चालू असताना टीव्ही, कॉम्प्युटर किंवा इतर चार्जर्सचे केवळ रिमोटने बंद न करता मुख्य स्विच बोर्डवरून बंद करा. स्टँडबाय मोडवर असलेली उपकरणेही नकळत वीज ओढत असतात..Washing Machine Tips : क्षमतेपेक्षा जास्त कपडे भरल्यास खराब होऊ शकते वॉशिंग मशीन; एका वेळी किती कपडे धुवावेत? जाणून घ्या.या साध्या पण अत्यंत प्रभावी ट्रिक्सचा वापर केल्यास तुम्हाला उन्हाळ्याचा त्रासही होणार नाही आणि महिन्याच्या शेवटी वीजबिल पाहून धक्काही बसणार नाही. योग्य तापमान राखणे आणि उपकरणांचा हुशारीने वापर करणे हाच या समस्येवरचा सर्वोत्तम उपाय आहे. त्यामुळे आज रात्रीपासूनच या ट्रिक्स वापरायला सुरुवात करा सुखाची झोप घ्या आणि आपल्या कष्टाचा पैसाही वाचवा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.