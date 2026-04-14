SBI Whatsapp : स्टेट बँकेत अकाऊंट आहे? तुमच्यासाठी मोठी खुशखबर; घरबसल्या व्हॉट्सॲपवर होणार सगळं काम, पाहा काय आहे नवी सुविधा

जर तुमचे स्टेट बँक ऑफ इंडियामध्ये (SBI) खाते असेल तर तुमच्यासाठी एक खूप सोपी आणि उपयुक्त सुविधा तयार झाली आहे. आता बँकेच्या लांब रांगा, ATM ला जाणे किंवा शाखेत धावपळ करण्याची गरज नाही. फक्त व्हॉट्सॲप उघडा आणि तुमची बँकिंग कामे एका चॅटमध्ये पूर्ण करा.देशातील सर्वात मोठ्या सार्वजनिक बँकेने SBI व्हॉट्सॲप बँकिंग सेवा सुरू केली आहे. या सेवेद्वारे तुम्ही सहजपणे तुमच्या खात्यातील शिल्लक रक्कम तपासू शकता शेवटच्या १० व्यवहारांचे मिनी स्टेटमेंट पाहू शकता आणि अगदी २५० व्यवहारांपर्यंतचे पूर्ण स्टेटमेंट डाउनलोड करू शकता. याशिवाय होमलोन किंवा शिक्षणसाठीचे कर्जाच्या व्याज प्रमाणपत्र, पेन्शन स्लिप्स, डेबिट कार्डची माहिती, हरवलेल्या किंवा चोरी झालेल्या कार्डाची तक्रार, बँकिंग फॉर्म डाउनलोड आणि जवळचे ATM किंवा शाखा शोधणे यासारख्या अनेक सुविधा आता व्हॉट्सॲपवर उपलब्ध आहेत.ही सेवा २०२२ मध्ये सुरू झाली आणि आता तिचा खूप विस्तार झाला आहे. आता तुम्हाला कर्जाची माहिती, NRI सेवा आणि इतर अनेक बँकिंग सुविधा देखील व्हॉट्सॲपवर मिळू शकतात. सर्वात मोठा फायदा म्हणजे ही सेवा २४ तास आणि ७ दिवस उपलब्ध आहे. रात्रंदिवस सुट्टी असो वा दिवस तुम्ही कधीही वापरू शकता.नोंदणी करणेही खूप सोपे आहे. तुमचा मोबाईल नंबर बँकेत नोंदणीकृत असावा. दोन सोप्या पद्धती आहेत. SBI च्या अधिकृत वेबसाइटवर जाऊन QR कोड स्कॅन करा किंवा तुमच्या नोंदणीकृत मोबाईलवरून "WAREG तुमचा खाते क्रमांक" असा मेसेज +९१७२०८९३३१४८ या नंबरवर पाठवा. उदाहरणार्थ: WAREG १२३४५६७८९.नोंदणी झाल्यानंतर व्हॉट्सॲप उघडा, +९१९०२२६९०२२६ या नंबरवर "Hi" पाठवा. लगेच SBI कडून स्वागतचा मेसेज येईल आणि तुम्हाला वेवेगळे पर्याय दिसतील.त्यातून तुमची गरजेनुसार सेवा निवडा. ही सेवा वापरताना नेहमी तुमच्या नोंदणीकृत मोबाईल नंबरवरूनच चॅट करा. कोणत्याही अज्ञात लिंक्स किंवा ॲप्सवर विश्वास ठेवू नका. SBI ने ग्राहकांच्या सोयींसाठी ही सेवा आणली आहे, ज्यामुळे वेळ आणि श्रम दोन्ही वाचतात. आता तुमची बँक तुमच्या व्हॉट्सॲपमध्ये आहे. आजच नोंदणी करा आणि डिजिटल बँकिंगचा आनंद घ्या.