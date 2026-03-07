तुमचे Google अकाउंट कोणत्या Unknown डिव्हाइसवर लॉगिन आहे? तपासून लगेच करा डिलीट..पाहा स्टेप-बाय-स्टेप गाइड

तुमचं Google अकाउंट हे तुमच्या डिजिटल आयुष्याची चावी आहे. त्यात तुमचे फोटो, ईमेल्स आणि पेमेंट्सची माहिती असते. जर तुमचं अकाउंट एखाद्या अनोळखी डिव्हाइसवर (Unknown Device) लॉगिन असेल तर ते तुमच्यासाठी धोक्याचं ठरू शकतं. तुमच्या अकाउंटची सुरक्षा वाढवण्यासाठी आणि अनोळखी डिव्हाइस लगेच काढण्यासाठी खालील स्टेप बाय स्टेप गाईड वापरा.१. 'मॅनेज युअर गुगल अकाउंट' उघडा (Security Settings) सर्वात आधी तुमच्या फोनमधील Settings मध्ये जा आणि Google वर क्लिक करा.किंवा तुमच्या Gmail/Chrome मधील प्रोफाईल फोटोवर क्लिक करून "Manage your Google Account" हा पर्याय निवडा. २. 'सिक्युरिटी' (Security) टॅब शोधा वरच्या बाजूला असलेल्या पर्यायांमध्ये 'Security' या टॅबवर क्लिक करा.थोडे खाली स्क्रोल करा तिथे तुम्हाला 'Your devices' हा विभाग दिसेल..ऑफिसच्या कामांची सुट्टी! OpenAI ने लॉन्च केले GPT-5.4, आता तुमचा लॅपटॉप-कॉम्प्युटर चालवणार स्वतः AI.३. 'मॅनेज ऑल डिव्हाइसेस' (Manage all devices) वर जा येथे 'Manage all devices' या पर्यायावर क्लिक करा. आता तुमच्या समोर अशा सर्व मोबाईल, लॅपटॉप किंवा टॅब्लेटची यादी येईल जिथे तुमचं अकाउंट सध्या लॉगिन आहे. ४. अनोळखी डिव्हाइस ओळखा आणि लॉग-आउट करा यादीतील प्रत्येक डिव्हाइस नीट तपासा. जर तुम्हाला असे एखादे नाव दिसले जे तुम्ही कधीच वापरले नाही (उदा. दुसरा एखादा मोबाईल ब्रँड किंवा दुसऱ्या शहरातले लोकेशन)त्या डिव्हाइसच्या नावावर क्लिक करा.तिथे तुम्हाला 'Sign out' चा बटण दिसेल, त्यावर क्लिक करा.एकदा कन्फर्म केल्यानंतर तुमचं अकाउंट त्या डिव्हाइसवरून लगेच काढले जाईल..Ray-Ban Spects : स्टाईलच्या नादात तुमच्या आयुष्याची चोरी; Meta AI चष्म्यांमुळे प्रायव्हेट व्हिडिओ लीक, कंपनीवर खटला दाखल.५. पासवर्ड बदलणे सर्वात महत्त्वाचेफक्त लॉग-आउट करून चालणार नाही. जर त्या व्यक्तीला तुमचा पासवर्ड माहित असेल तर ती पुन्हा लॉगिन करू शकते.त्यामुळे 'Security' टॅबमध्येच जाऊन तुमचा Google Password लगेच बदला. भविष्यासाठी 'प्रो-टिप्स'2-Step Verification चालू करा: यामुळे पासवर्ड माहिती असला तरी तुमच्या फोनवर कोड आल्याशिवाय कोणीही लॉगिन करू शकणार नाही.Security Check-up करा: गुगल वेळोवेळी तुम्हाला सुरक्षा तपासणी (Security Check up) सुचवते ती पूर्ण करा.अनोळखी लिंकवर क्लिक टाळा: फिशिंग ईमेल किंवा मेसेजमधील लिंकमुळे तुमची लॉगिन माहिती चोरीला जाऊ शकते.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.