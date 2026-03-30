Laptop Safety Tips : काय तुम्हीपण गादीवर लॅपटॉप ठेऊन चार्ज करताय-काम करताय? आजपासून बंद करा 'या' ३ चुका, नाहीतर होईल मोठं नुकसान

आजच्या धावपळीच्या जीवनात लॅपटॉप हे आपले सर्वांत महत्त्वाचे साथीदार बनले आहेत. अभ्यास, ऑफिसचे काम, मनोरंजन सर्व काही यावर अवलंबून आहे. पण एक छोटीशी चुकीची सवय तुमच्या या महागड्या गॅझेटला मोठे नुकसान करू शकते. अनेकजण रात्री पलंगावर आरामात बसून किंवा झोपून लॅपटॉप चार्ज करतात. वाटते सोयीचे आहे. पण हे सवय धोकादायक ठरू शकते.लॅपटॉप चार्ज होत असताना त्यातून उष्णता बाहेर पडते. पलंग, सोफा किंवा उशीसारख्या मऊ पृष्ठभागावर ठेवल्याने व्हेंटिलेशन छिद्रे बंद होतात. उष्णता आत अडकते आणि डिव्हाइस जास्त गरम होते. यामुळे मदरबोर्ड, बॅटरी आणि इतर भाग खराब होण्याचा धोका वाढतो. काहीवेळा आगीचा धोका देखील निर्माण होतो, कारण उष्णता जमा झाल्याने बॅटरी फुगू शकते किंवा शॉर्ट सर्किट होऊ शकते.रात्रभर चार्जिंगला लावणे ही आणखी एक सामान्य चूक आहे. आधुनिक लॅपटॉपमध्ये ओव्हरचार्जिंग रोखण्याची व्यवस्था असते, तरीही सतत १००% चार्ज राहिल्याने बॅटरीचे आयुष्य हळूहळू कमी होते. चार्जिंग चालू असताना गेमिंग किंवा व्हिडिओ एडिटिंगसारखी जड कामे करणे टाळा. यामुळे प्रोसेसर आणि बॅटरी दोन्हींवर अतिरिक्त ताण पडतो आणि डिव्हाइस अधिक गरम होते.स्वस्त किंवा नकली चार्जर वापरणे तर पूर्णपणे टाळा. ते योग्य व्होल्टेज देत नाहीत, ज्यामुळे बॅटरी खराब होण्यासोबत स्फोट किंवा आगीचा धोका वाढतो. नेहमी मूळ किंवा प्रमाणित चार्जरच वापरा. जर लॅपटॉप जास्त गरम होत असेल तर लगेच अनप्लग करा आणि गरज पडल्यास कूलिंग पॅड वापरा.लॅपटॉपचे आयुष्य वाढवायचे असेल तर काही सोप्या टिप्स फॉलो करानेहमी टेबल किंवा डेस्कसारख्या कठीण, सपाट जागेवर चार्ज करा.चार्ज होत असताना फक्त हलकी कामे करा.बॅटरी ८०-९०% झाल्यावर चार्जर काढून टाका.जड कामांसाठी चार्जिंग टाळा आणि गरम वातावरणात वापरू नका.