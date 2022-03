उन्हाळ्यात आपल्या वाहनांची काळजी कशी घ्यायची? जाणून घ्या सोप्या टिप्स

दुचाकी वाहनांची अशी घ्या काळजी (Take care of Two-Wheelers like this)-

तापलेले इंजिन थंड होण्यासाठी दुचाकी शक्यतो सावलीत उभी करावी.

उन्हाळ्यात पेट्रोलची काही प्रमाणात वाफ होते. त्यामुळे टाकी फूल करू नये.

इंजिनमध्ये ऑइल लेव्हल मेंटेन करावी. ऑइल कमी झाल्यास इंजिन गरम होऊन त्याचा थेट परिमाण वाहनाच्या कार्यक्षमतेवर होतो.

उन्हाळ्यात धूळ जास्त असते. त्यामुळे दुचाकीचा (Bike) एअर फिल्टर नियमितपणे साफ करावा.

टायरमधील हवा ठरवून दिलेल्या प्रमाणानुसारच असावी. हवा जास्त असल्यास चाके गरम होतात.

लाँग ड्राइव्हला जाताना मधून-मधून वाहनाचा वेग कमी करावा, त्यामुळे तापलेले इंजिन थंड होण्यास मदत होते.

हेही वाचा: Bike Care Tips: बाईकमधून काळा धूर का येतो? जाणून घ्या

चारचाकी वाहने (Take care of Cars like this)-

वाळलेले गवत, पालापाचोळा आदी ठिकाणी मोटार उभी करू नका. सायलेंसरमधून बाहेर पडणाऱ्या उष्णतेमुळे ते पेट घेऊ शकतात.

वाहनांमधील बॅटरीच्या वायरिंगवर वाढत्या तापमानाचा परिणाम होत असतो. त्यामुळे वायरिंग सैल असू नये. त्याच्या कनेक्शची वरचेवर तपासणी हवी.

सीएनजी किंवा इलेक्ट्रिकल वाहनांचे सुटे भाग प्रमाणितच असावे.

चालत्या वाहनात सीएनजी, डिझेल किंवा पेट्रोलचा वास येत असल्यास मोटार बाजूला घेऊन तपासणी करा. सुरक्षिततेची खात्री झाल्यावरच प्रवास करावा.

हेही वाचा: Bike Tips: बाईकची चैन आणि क्लचची अशी घ्या काळजी

''उन्हाळ्यात सगळीकडेच तापमान वाढते. त्याचप्रमाणे दुचाकींचे इंजिनही तापते. ते योग्य पद्धतीने थंड होणे गरजेचे असते. तसेच टायरमधील हवा, एअर फिल्टरची स्वच्छता आदींकडेही लक्ष द्यायला हवे,''असं स्कूटर, मोटारसायकल रिपेअरर्स रिसर्च असोसिएशन, पुणेेचे अध्यक्ष हरीश अनगोळकर यांनी सांगितले.

''वाहने पेट घेण्याच्या घटनांमध्ये उन्हाळ्यात वाढ होते. त्यासाठी काही छोट्या उपाययोजनांची अंमलबजावणी केल्यास संभाव्य अपघात रोखता येतो. हे लक्षात घेऊन त्यांची अंमलबजावणी वाहनचालकांनी करावी,''ऑटोमोबाईल इंजिनिअर संजय शेडबाळे यांनी म्हटले आहे.