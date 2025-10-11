UPI Biometric : चेहरा दाखवताच होईल ऑनलाइन पेमेंट; पिनची गरजच नाहीच, UPI फिंगरफ्रिंट/फेस आईडी फीचर, बायोमेट्रिक करा एका क्लिकवर

UPI Biometric Authentication : मुंबईत नुकत्याच झालेल्या ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 मध्ये नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) आणि रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने डिजिटल पेमेंट्ससाठी नाविन्यपूर्ण सुविधा जाहीर केल्या. यातील सर्वात आकर्षक ठरली ती म्हणजे UPI पेमेंटसाठी बायोमेट्रिक आणि वेअरेबल ग्लास आधारित ऑथेंटिकेशन..आता तुम्ही UPI पिन टाकण्याऐवजी तुमच्या स्मार्टफोनवरील फिंगरप्रिंट किंवा फेस अनलॉकद्वारे पेमेंट करू शकता. .ही सुविधा पेमेंट प्रक्रिया फास्ट, सोपी आणि सुरक्षित बनवेल विशेषतः ज्येष्ठ नागरिक आणि डिजिटल यंत्रणेत नवख्यांसाठी. या नव्या सुविधेद्वारे पाच हजार रुपयांपर्यंतच्या व्यवहारांना बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशनची परवानगी आहे. भविष्यात ही मर्यादा वाढवली जाऊ शकते. पिन विसरण्याची किंवा चुकीच्या पिनमुळे व्यवहार अयशस्वी होण्याची चिंता आता संपली आहे..बायोमेट्रिक्समुळे सुरक्षितता वाढेल कारण फिंगरप्रिंट किंवा फेस स्कॅन चोरणे कठीण आहे. मात्र यातही सावधगिरी बाळगणे गरजेचे आहे. बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशनमुळे पेमेंट त्वरित होते त्यामुळे चुकून व्यवहार होण्याचा धोका आहे. तसेच पिन रिसेट करता येतो, पण बायोमेट्रिक्स कायमस्वरूपी असतात..आजपासून फ्लिपकार्ट Big Bang Diwali सेल सुरू; 'या' 10 स्मार्टफोनवर 70 टक्के पेक्षा जास्त डिस्काउंट, ऑफर्स पाहा एका क्लिकवर.कसे वापराल बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन?तुमचे UPI अॅप उघडा आणि नवीन पेमेंट सुरू करा.प्राप्तकर्त्याचा QR कोड स्कॅन करा किंवा कॉन्टॅक्ट/मर्चंट निवडा.पेमेंटची रक्कम टाका आणि बँक खाते निवडा.पिन टाकण्याऐवजी 'बायोमेट्रिक वापरा' पर्याय निवडा.फिंगरप्रिंट सेन्सरवर बोट ठेवा किंवा कॅमेऱ्याकडे पाहून फेस अनलॉक करा.पेमेंट यशस्वी झाल्याचा मेसेज मिळेल.दिवाळीपूर्वीच Samsung ने दिलं मोठं गिफ्ट! आला पॉवरफूल 5G मोबाईल; 5000mAh बॅटरी..50MP कॅमेरा कॉम्बो, किंमत फक्त 12499.सुरक्षेसाठी UPI अॅप्सना दरवर्षी एनक्रिप्शन की अपडेट करणे बंधनकारक आहे. तसेच 90 दिवस बायोमेट्रिक व्यवहार न केल्यास ही सुविधा निष्क्रिय होईल आणि पुन्हा सक्रिय करण्यासाठी तुमची परवानगी आवश्यक आहे. नव्या डिव्हाइसवर लॉगिन करताना किंवा पिन रिसेट केल्यास बायोमेट्रिक सुविधा बंद होईल. आत्ता ही सुविधा काही निवडक बँकसाठी उपलब्ध आहे.. ही सुविधा लवकरच तुमच्या UPI अॅपवर उपलब्ध होईल, मग वाट कसली पाहताय? डिजिटल पेमेंट्सना आणखी सोपे आणि सुरक्षित बनवा.FAQsWhat is biometric authentication for UPI payments?बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन म्हणजे काय?बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन म्हणजे यूपीआय पेमेंटसाठी पिनऐवजी फिंगरप्रिंट किंवा फेस अनलॉक वापरण्याची सुविधा, जी व्यवहार जलद आणि सुरक्षित करते.Is biometric authentication safe for UPI transactions?यूपीआय व्यवहारांसाठी बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन सुरक्षित आहे का?होय, बायोमेट्रिक्स चोरणे कठीण आहे, पण चुकून व्यवहार टाळण्यासाठी काळजी घ्यावी; एनक्रिप्शन आणि वापरकर्ता संमतीमुळे सुरक्षितता वाढते.What is the transaction limit for biometric UPI payments?बायोमेट्रिक यूपीआय पेमेंटची मर्यादा किती आहे?सध्या बायोमेट्रिक यूपीआय पेमेंटची मर्यादा 5,000 रुपये आहे, जी भविष्यात वाढवली जाऊ शकते.How can I enable biometric authentication on my UPI app?मी माझ्या यूपीआय अॅपवर बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन कसे सुरू करू?यूपीआय अॅपमध्ये पेमेंट करताना 'बायोमेट्रिक वापरा' पर्याय निवडा आणि फिंगरप्रिंट किंवा फेस अनलॉकद्वारे पडताळणी करा.What happens if I don’t use biometric authentication for 90 days?90 दिवस बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन वापरले नाही तर काय होईल?90 दिवस बायोमेट्रिक व्यवहार न केल्यास सुविधा निष्क्रिय होईल; पुन्हा सक्रिय करण्यासाठी तुमची संमती आवश्यक आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.