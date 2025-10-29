Whatsapp बनले कलरफूल! नव्या फीचरने जिंकली लाखो मने..तुम्हीही वापरा एका क्लिकवर

Whatsapp New Feature : आपल्या सर्वांसाठी आनंदाची बातमी आहे. जगातील सर्वात लोकप्रिय चॅटिंग अॅप व्हॉट्सअॅप आता तुमच्या प्रोफाइलला आणखी आकर्षक आणि पेरसोनल बनवण्यासाठी एक धमाकेदार अपडेट घेऊन येत आहे. फेसबुक किंवा लिंक्डइनप्रमाणे आता तुम्ही तुमच्या व्हॉट्सअॅप प्रोफाइलवर कव्हर फोटो जोडू शकता..होय, आता फक्त प्रोफाइल फोटोपुरते मर्यादित राहण्याची गरज नाही. हा फोटो तुमच्या प्रोफाइलच्या वरच्या भागात मोठा दिसेल, ज्यामुळे तुमची प्रोफाइल आणखी स्टायलिश होईल..WABetaInfo च्या रिपोर्टनुसार व्हॉट्सअॅप हे नवीन फीचर सध्या टेस्टिंगमध्ये आहे. सध्या ते फक्त व्हॉट्सअॅप बिझनेस अकाउंट्ससाठी उपलब्ध आहे, पण लवकरच ते सर्व सामान्य वापरकर्त्यांसाठी रोल आउट होईल. अँड्रॉइड बीटा व्हर्जन 2.25.32.2 मध्ये हे फीचर चाचणीला आहे. प्रोफाइल सेटिंग्जमधून तुम्ही तुमचा आवडता फोटो अपलोड करू शकता.. यामुळे चॅटिंगचा अनुभव अधिक मजेदार आणि पर्सनल होईल..Crime News : भारतीयांनो परत जा म्हणत भारतीय महिलेवर अत्याचार; 'या' देशात घडलेल्या घटनेने जग हादरले, हल्लेखोर थेट घरात घुसले अन्….सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे गोपनीयता..व्हॉट्सअॅपने यात खास सेटिंग्ज जोडल्या आहेत. तुम्ही ठरवू शकता की कव्हर फोटो कोण पाहू शकेल. 'Everyone', 'My Contacts' किंवा 'No one'. हे पर्याय स्टेटस आणि प्रोफाइल फोटो प्रायव्हसीसारखेच असतील. तुमची माहिती सुरक्षित राहील, फक्त तुम्ही ठरवलेल्यांनाच दिसेल..Zudio Sale : झुडीओमध्ये 'या' तारखेपासून लागणार सर्वात स्वस्त कपड्यांचा सेल; आजवर आली नाही अशी डिस्काउंट ऑफर, पाहा एका क्लिकवर.व्हॉट्सअॅप नेहमीच वापरकर्त्यांना नवीन सुविधा देत असते. हे फीचर आल्यावर तुमचे प्रोफाइल फक्त नाव आणि फोटोचे राहणार नाही, तर ते तुमच्या व्यक्तिमत्त्वाचे प्रतिबिंब बनेल. मित्रांना, कुटुंबियांना तुमची क्रिएटिव्हिटी दाखवा..येणाऱ्या अपडेट्सची वाट पाहा, कारण हे फीचर तुमच्या दैनंदिन चॅटिंगला नवीन रंग देईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.