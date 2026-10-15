HP Laptop: एचपीचा प्रीमियम लॅपटॉप भारतात लाँच; तब्बल 160GB vRAM आणि जबरदस्त AI फीचर्ससह बाजारात एंट्री!

HP ZBook Ultra G3a Launched in India: तंत्रज्ञान क्षेत्रातील दिग्गज कंपनी एचपी (HP) ने भारतीय बाजारात आपला प्रीमियम लॅपटॉप लाँच केला आहे. एचपीचा हा नवीन लॅपटॉप ZBook Ultra G3a या नावाने बाजारात आणण्यात आला आहे. हा लॅपटॉप फक्त दिसायला स्लिम आणि हलका आहे असे नाही, तर यात आधुनिक आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) फीचर्सचा खजिना देण्यात आला आहे. विशेषतः भारी स्वरूपाचे काम करणाऱ्या कंटेंट क्रिएटर्स, व्हिडिओ एडिटर्स आणि गेमर्ससाठी हा लॅपटॉप एक उत्तम पर्याय ठरू शकतो. भारतीय बाजारातील या नव्या प्रीमियम लॅपटॉपचे फीचर्स, किंमत आणि इतर सविस्तर माहिती खालीलप्रमाणे आहे..शक्तिशाली हार्डवेअर आणि AI फीचर्सएचपीच्या या नवीन लॅपटॉपमध्ये ग्राहकांना उत्कृष्ट कामगिरीसाठी अत्याधुनिक हार्डवेअर पाहायला मिळते-चिपसेट आणि प्रोसेसर: यात AMD Ryzen AI Max+ Pro मालिकेतील दमदार प्रोसेसर देण्यात आला आहे. तसेच एआय टूल्स आणि फीचर्सच्या फास्ट प्रोसेसिंगसाठी यात 55 TOPS NPU समाविष्ट करण्यात आला आहे.मोठी मेमरी आणि vRAM: हा लॅपटॉप 160GB vRAM (वर्चुअल रॅम) आणि तब्बल 192GB यूनिफाइड मेमरी सपोर्टसह येतो. यामुळे हे उपकरण एका हलक्या एआय वर्कस्टेशनच्या रूपात सहज वापरता येते.LLM सपोर्ट: हा लॅपटॉप लोकल स्तरावर 300 बिलियन पॅरामीटर्स पर्यंतच्या लार्ज लँग्वेज मॉडेल्सना (LLMs) सहज सपोर्ट करू शकतो, ज्यामुळे एआय संबंधित कामे अतिशय जलद गतीने होतात..Laptop Mobile Cleaning Tips: मोबाईल बाथरूमपासून बेडरूमपर्यंत कुठेही नेता? मग जंतूंचा संपर्क कमी करण्यासाठी स्वच्छतेच्या 'या' टिप्स वापराच.डिस्प्ले आणि डिझाइन (Display & Design)स्क्रीन: या लॅपटॉपमध्ये 16 इंचाचा 2.8K OLED डिस्प्ले पॅनल देण्यात आला आहे. हा डिस्प्ले उत्कृष्ट कलर एक्युरेसी आणि 120Hz रिफ्रेश रेट सारख्या प्रीमियम फीचर्ससह येतो, ज्यामुळे व्हिज्युअल एक्सपिरियन्स अत्यंत भारी मिळतो.वजन आणि जाडी: हा लॅपटॉप दिसायला स्लिम असून त्याचे वजन फक्त 1.9 किलोग्राम आहे आणि याची जाडी 17.9mm इतकी आहे.थर्मल मॅनेजमेंट: लॅपटॉप जास्त गरम होऊ नये म्हणून यात नवीन थर्मल मॅनेजमेंट सिस्टीम वापरण्यात आली आहे. भारी वर्कलोडच्या वेळी यात 100W पर्यंतचा परफॉर्मेंस मिळण्यास मदत होते..बॅटरी आणि कनेक्टिव्हिटीबॅटरी बॅकअप: यात 96Wh ची दमदार बॅटरी देण्यात आली असून कंपनीचा दावा आहे की एकदा पूर्ण चार्ज केल्यानंतर हा लॅपटॉप सलग 14 तास वापरता येऊ शकतो. चार्जिंगसाठी यात 140W आणि 180W सपोर्ट असलेले GaN USB Type C पोर्ट दिले आहेत.कनेक्टिव्हिटी: हा लॅपटॉप वायफाय (WiFi) वर चालणारा नसून यात 5G कनेक्टिव्हिटी उपलब्ध आहे. युजर्स यात थेट 5G सिम कार्ड वापरू शकतात.सुरक्षा आणि सुविधा: सुरक्षेसाठी यात HP Wolf Security दिली आहे. तसेच, लॅपटॉप खराब झाल्यास किंवा कीबोर्ड बिघडल्यास तो सहज बदलता यावा यासाठी यात सहजपणे बदलता येणारा कीबोर्ड देण्यात आला आहे. हा लॅपटॉप एकाच आकर्षक ब्लैक (Black) कलर ऑप्शनमध्ये उपलब्ध आहे..किंमत आणि उपलब्धताएचपीच्या या प्रीमियम एआय लॅपटॉपची किंमत 2,89,990 रुपये + GST इतकी ठेवण्यात आली आहे. हा लॅपटॉप कंपनीच्या कमर्शियल चॅनल पार्टनर तसेच आघाडीच्या ऑनलाईन आणि ऑफलाईन रिटेलर्सकडे विक्रीसाठी उपलब्ध आहे..Slow Laptop Issue: लॅपटॉप स्लो चालतोय? नवीन RAM खरेदी न करता हे ५ उपाय वापरुन वाढवा स्पीड!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.