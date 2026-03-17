माणूस २०० वर्षे जगणार? शास्त्रज्ञांना सापडली १०० पट वेगाने DNA दुरुस्त करणारी 'मास्टर की'! काय आहे व्हेलचं कनेक्शन?

Humans can live 200 years as per science research: आपण सगळेच जास्त वर्षे, तेही निरोगी आयुष्य जगावं असं स्वप्न पाहतो. त्यासाठी कधी डाएट, कधी व्यायाम, कधी नवनवीन हेल्थ टिप्स फॉलो करत राहतो. पण जर २०० वर्षे जगण्याचं गुपित आपल्या आजूबाजूलाच दडलेलं असेल तर?समुद्राच्या थंड पाण्यात राहणारी बोहेड व्हेल सहजपणे दोनशे वर्षांहून अधिक जगते, तेही मोठ्या आजारांपासून दूर राहून. आता शास्त्रज्ञांनी तिच्या शरीरातील एका खास प्रोटीनकडे लक्ष वेधलं आहे, जे सतत DNA दुरुस्त करत राहतं. त्यामुळे आता एक प्रश्न निर्माण होतोय; हेच गुपित माणसांसाठीही काम करू शकतं का?.सध्याच्या आधुनिक जीवनशैलीतील ताण-तणावामुळे आरोग्याशी संबंधित चिंता वाढल्या आहेत, पण अलीकडेच झालेल्या एका संशोधनानुसार आपण आपल्या सध्याच्या आयुष्याच्या मर्यादेपेक्षा खूप जास्त जगू शकतो. वर्ल्डोमीटर (Worldometer) च्या २०२६ च्या आकडेवारीनुसार, सध्या जागतिक सरासरी आयुषमान ७३.८ वर्षे आहे.युनिव्हर्सिटी ऑफ रोचेस्टर, युनायटेड स्टेट्समध्ये केलेल्या संशोधनानुसार, व्हेल्समध्ये एक प्रोटीन CIRBP आढळतं, जे डीएनए (DNA) ची दुरुस्ती शतकांपर्यंत करतं आणि परिणामी त्यांचं आयुष्य दीर्घ बनवतं. रोचेस्टरच्या टीमने अलास्काच्या शास्त्रज्ञांसोबत बोहेड व्हेल प्रोजेक्टवर काम केलं. रोचेस्टर एजिंग रिसर्च सेंटरचे सह-संचालक, वेरा गॉर्बुनोवा (Co-director, Rochester Ageing Research Centre) यांनी सांगितलं की, "हा अभ्यास सांगतो की माणूस साधारण आयुष्यापेक्षा जास्त वर्षे जगू शकतो.".माणसांमध्ये ह्या प्रोटीनला सक्रिय करता येईल का?गॉर्बुनोवा म्हणतात, "जीनोमची देखभाल सुधारण्यासाठी अनेक उपाय आहेत. बोहेड व्हेलमध्ये एक विशेष मार्ग विकसित झाला आहे, जिथे हे प्रोटीन मोठ्या प्रमाणात वाढते. आता आपण मानवी शरीरात हा मार्ग कसा सक्रिय करू शकतो हे पाहणे आवश्यक आहे."संशोधनानुसार, माणसांच्या शरीरात CIRBP प्रोटीन वाढवण्यासाठी काही सोपे बदल उपयोगी ठरू शकतात. जसं की थंड पाण्याने अंघोळ करणं किंवा काही वेळ थंड ठिकाणी राहणं. यामुळे हे प्रोटीन सक्रिय व्हायला मदत होते..थंड पाण्याचा शॉवर कसा DNA वाचवू शकतो?CIRBP हे एक प्रोटीन आहे जे थंडी लागली की सक्रिय होतं. बोहेड व्हेल नेहमी थंड पाण्यात राहतात, त्यामुळे त्यांच्या शरीरात हे प्रोटीन सतत काम करतं. आता शास्त्रज्ञ शोधत आहेत की, थंड वातावरणामुळे माणसांच्या शरीरातही हे प्रोटीन वाढू शकतं का..व्हेल्सची रहस्ये: कॅन्सरपासून मुक्त जीवनबोहेड व्हेल हा जगातील सर्वात जास्त काळ जगणारा सस्तन प्राणी मानला जातो. काही व्हेल्स २०० वर्षांपेक्षा जास्त जगतात, आणि विशेष म्हणजे त्यांना वयानुसार होणारे आजार किंवा कॅन्सर जवळजवळ होत नाहीत.मोठ्या प्राण्यांच्या शरीरात माणसांपेक्षा खूप जास्त पेशी असतात, त्यामुळे त्यांना आजारांचा धोका जास्त असायला हवा. पण बोहेड व्हेलमध्ये शरीरातच एक खास संरक्षण व्यवस्था असते. त्यांच्या पेशी DNA ला झालेलं नुकसान लगेच दुरुस्त करतात, त्यामुळे त्या इतक्या वर्षांपर्यंत निरोगी राहतात..व्हेल आणि मानव यांची तुलनासरासरी आयुष्य: माणसांसाठी ७३.८ वर्षे; बोहेड व्हेलसाठी २०० वर्षे.कॅन्सर संरक्षण: माणसांना ५० वर्षांच्या नंतर कॅन्सरचा धोका वाढतो; व्हेल्समध्ये कॅन्सरची शून्य प्रोफाइल आहे.प्रोटीनची ताकद: व्हेल्सच्या शरीरात CIRBP १०० पट जास्त प्रमाणात आहे.पेशींची रणनीती: माणवाच्या पेशी जास्त नुकसान झाल्यास self-destruct होतात; व्हेल्सच्या पेशी Repair over Destroy नियम वापरून DNA ची शास्त्रीय दुरुस्ती करतात. डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता.