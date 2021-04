ही इलेक्ट्रिक कार सूर्याच्या किरणांनी होते चार्ज, 800 KM धावेल

पुणे : बराच वेळ नाही पण जेव्हा आपण आपल्या आजूबाजूला मोठ्या संख्येने इलेक्ट्रिक गाड्या पहायला लागतो. बर्‍याच लोकप्रिय कंपन्या इलेक्ट्रिक वाहनांकडे वळत आहेत आणि मोठ्या संख्येने नवीन स्टार्टअप देखील या विभागात प्रवेश करत आहेत. आता पूर्णपणे नवीन स्टार्टअप समोर आला आहे, ज्याने आपली अनोखी एसयूव्ही (SUV) इलेक्ट्रिक कार सादर केली आहे. कॅलिफोर्निया आधारित स्टार्टअप, (Humble Motors) हंबल मोटर्सने एक इलेक्ट्रिक एसयूव्ही तयार केली आहे जी सूर्यप्रकाशाद्वारे चालेल. कंपनीने यासाठी सोलर रूफ डिझाइन केले आहे, जी कारची बॅटरी चार्ज करेल. कार उत्पादक इलेक्ट्रिक कारच्या दिशेने वेगाने वाटचाल करीत आहेत, परंतु सध्या सर्वात मोठी समस्या म्हणजे मोठ्या संख्येने चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर स्थापित करणे आणि हंबल मोटर्सची Humble One कार ही समस्या सोडवू शकते. नवीन EV स्टार्टअप हंबल मोटर्सने हम्बल वनची ओळख करुन दिली, ही त्याची पहिली सौर उर्जा चालणारी इलेक्ट्रिक कार आहे. स्टार्टअपने आपल्या अधिकृत वेबसाइटद्वारे नवीन इलेक्ट्रिक एसयूव्हीसाठी बुकिंग देखील सुरू केले आहे. इलेक्ट्रिक एसयूव्ही खरेदी करण्याची इच्छा असणारे ते 300 डॉलर (सुमारे 22,000 रुपये) मध्ये बुक करू शकतात. तथापि, कंपनीने सांगितले आहे की गाडीची डिलिव्हरी अचूक तारीख न सांगता 2025 पासून सुरू होईल. कंपनीने रिज़र्वेशन अग्रिमेंट पेज देखील तयार केले आहे, जेथे बुकिंगशी संबंधित सर्व अटी आणि नियमांचा उल्लेख केला आहे. तुमचा खासगी डेटा लीक झाल्याची भीती वाटतेय? 'ही' वेबसाइट देईल डेटा लीक झाली... Humble च्या अधिकृत संकेतस्थळावरील FAQ पेजनुसार, Humble One ची किंमत टॅक्स कमी करून 1,09,000 डॉलर (सुमारे 80 लाख रुपये) असेल. ही पाच सीटर एसयूव्ही असेल. आता जर आपण विचार करत असाल की सौरऊर्जेमुळे आपण रात्री हे कसे चालवू शकाल, तर त्यास उत्तर म्हणून कंपनी म्हणते की अंतर्गत बॅटरीमुळे ती रात्री देखील चालविली जाऊ शकते आणि दाव्यानुसार, सूर्यप्रकाश नसेल तरीही 500 मैल (800 किलोमीटर) चालू शकते. Humble One इलेक्ट्रिक कारवर सूर्यप्रकाशाबरोबरच नियमित पॉवर सॉकेट, स्टॅन्डर्ड EV चार्जिंग पॉईंट आणि EV फास्ट चार्ज शुल्क देखील आकारले जाऊ शकते. या रूफवर लागलेले पॅनेल आकाराचे 82.35 चौरस फूट आहे आणि फोटोव्होल्टेईक पेशींचे बनलेले आहे, जे एका दिवसात कारला 60 मैल (97 किलोमीटर) अंतरावर जाऊ शकते. ही इलेक्ट्रिक कार 1020hp जनरेट करण्यास सक्षम आहे. कार दिसायला सुद्धा आधुनिक कारसारखी दिसते. हा स्टार्टअप सध्या नवीन आहे. 2020 मध्ये कार डिझायनिंगची सुरुवात झाली आणि कंपनीचे म्हणणे आहे की त्याचे प्रोडक्शन 2024 मध्ये सुरू होईल आणि 2025 मध्ये वितरण (डिलिव्हरी) सुरू होईल.

