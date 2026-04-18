Battery Blast Safety Tips : विमानतळावर स्कॅनिंग दरम्यान फुटला मोबाईल; काय तुमच्या फोनमध्येही आहे 'या' प्रकारची बॅटरी? आत्ताच करा चेक

हैदराबादच्या राजीव गांधी आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर एक धक्कादायक घटना घडली. सुरक्षा तपासणीदरम्यान एका प्रवाशाच्या बॅगेत ठेवलेल्या मोबाईल फोनचा स्फोट झाला. यामुळे संपूर्ण विमानतळावर भीती पसरली. प्रवासी आणि कर्मचारी भयभीत झाले. प्रथमदर्शनी हे बॉम्बस्फोट वाटले, पण नंतर हे फक्त बॅटरीच्या दोषामुळे झाल्याचे समोर आले..ही घटना प्रस्थान गेटवर घडली. हैदराबादहून रायपूरला जाणारा प्रवासी लक्ष्मण प्रसाद याच्या बॅगेत हा फोन होता. CISF च्या जवानांनी स्कॅनिंग करत असताना अचानक स्फोट झाला. धुराचा लोट आणि आवाजाने सगळे हादरले. विमानतळ प्रशासनाने ताबडतोब खबरदारी घेतली. विमानसेवा थांबवली, बॉम्ब डिस्पोजल टीम आणि श्वानपथक बोलावले. संपूर्ण बॅग तपासली गेली. नशीबाने कोणतीही मोठी हानी झाली नाही आणि कोणी जखमीही झाले नाही..अशा घटना टाळण्यासाठी काही सोप्या टिप्स फॉलो करा. फोन पूर्ण चार्ज किंवा पूर्ण डिस्चार्ज करू नका. २०% ते ८०% दरम्यान बॅटरी ठेवा. फोन गरम होत असेल तर लगेच चार्जिंग काढा. जुन्या बॅटरी बदलून घ्या. फोन वापरात नसताना लॉक करा, GPS आणि अनावश्यक अॅप्स बंद ठेवा. स्क्रीन ब्राइटनेस कमी करा. यामुळे बॅटरीचे आयुष्य वाढेल आणि धोका कमी होईल.विमानतळासारख्या सुरक्षित ठिकाणीही अशी घटना घडू शकते हे लक्षात घ्या. आपल्या फोनची बॅटरी नियमित तपासा. छोटी खबरदारी मोठा धोका टाळू शकते.पोलिसांनी फोन जप्त करून फॉरेन्सिक तपासणीसाठी पाठवला. तपासात असे दिसून आले की सदोष लिथियम आयन बॅटरीमुळे हा प्रकार घडला. स्मार्टफोनमधील बॅटरी कालांतराने खराब होते. उष्णता, थंडी किंवा जास्त वापरामुळे ती ओव्हरहीट होते आणि स्फोट होण्याचा धोका वाढतो. आजकाल प्रत्येकाच्या हातात स्मार्टफोन असतो पण बॅटरीकडे दुर्लक्ष केल्यास मोठा अपघात होऊ शकतो..