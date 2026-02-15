India AI Impact Summit 2026 : सॅम ऑल्टमनसह जगातले २० दिग्गज दिल्लीत; आकाशात अँटी-ड्रोन गन ते जमिनीवर डिजिटल किल्ला, सुरक्षा पाहून थक्क व्हाल

नवी दिल्ली ही आता फक्त राजधानी नाही, तर जगातील सर्वात मोठ्या AI (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) कार्यक्रमासाठी 'डिजिटल किल्ला' बनली आहे. १६ ते २० फेब्रुवारी दरम्यान भारत मंडपम येथे होणाऱ्या या इंडिया एआय इम्पॅक्ट समिटसाठी ओपनएआयचे सीईओ सॅम ऑल्टमन, गूगलचे सुंदर पिचाई, एन्व्हिडियाचे जेन्सन हुआंग, अँथ्रोपिकचे डॅरियो अमोडेई यांसारखे ३५-४० जागतिक सीईओ आणि २० देशांचे नेते येत आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या निमंत्रणाने हे सगळे एकत्र येत असून भारत एआयच्या क्षेत्रात जगाला आपली ताकद दाखवणार आहे.या समिटची थीम आहे 'पीपल, प्लॅनेट अँड प्रोग्रेस' (people, planet and progress) म्हणजे सर्वांसाठी हितकारक, पर्यावरणस्नेही आणि प्रगतीशील एआय. दिल्लीच्या रस्त्यांवर आता हायटेक सुरक्षा आहे. अँटी-ड्रोन सिस्टीम, एअर डिफेन्स गन, शेकडो सीसीटीव्ही कॅमेरे (५००+ व्हिडिओ अॅनालिटिक्ससह), ICCC (इंटिग्रेटेड कमांड अँड कंट्रोल सेंटर) २४ तास नजर ठेवत आहे. परवानगीशिवाय पक्षीही उडू शकणार नाही अशी कडक व्यवस्था असेल.Meta AI : माणूस मेल्यानंतर त्याच्या सोशल मीडिया अकाऊंट्सचं काय होतं? मेटा AI ने उघड केलं मोठं रहस्य.वाहतूक आणि स्वच्छताही स्मार्ट झाली आहे. gps ट्रॅकिंगने स्वच्छता वाहने तपासली जातात, RFID डस्टबिन कचरा मॅनेजमेंट करतात, २० एअर क्वालिटी सेन्सर्स हवेचे निरीक्षण करतात. रस्त्यांवर ५००० पोलिस तैनात, १० झोन आणि २२ सेक्टरमध्ये विभागणी, वायरलेस सेट, लाइट बार सगळे आधुनिक आहे. पाहुण्यांच्या हॉटेल्स ते भारत मंडपमपर्यंत डीसीपी स्तराचे अधिकारी आणि सैनिकांची टीम आहे..Photos : उत्खननात सापडली चक्क 1000 वर्षांपूर्वीची अंगठी; दुर्मिळ फोटो जगभर व्हायरल, तुम्हीही नक्की पाहा...बॉम्ब शोध पथके, तोडफोडविरोधी टीम सतत गस्ती घालत आहेत. विद्यार्थ्यांसाठीही खास मदत असेल..परीक्षेच्या काळात वाहतूक कोंडीत अडकले तर पोलिस मदत करतील, परीक्षा केंद्रापर्यंत सुरक्षित पोहोचवतील.दिल्ली फुलांनी सजली आहे. ट्यूलिप फेस्टिव्हल, एआय जनरेटेड आर्ट आणि शिल्पे एकदम भुरळ घालणारे आहेत. ही समिट फक्त चर्चा नाही, तर एआयला प्रत्यक्ष जनकल्याणासाठी कसे वापरता येईल याची योजना आहे. भारत आता एआयमध्ये 'फुल स्टॅक लीडर' होण्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.