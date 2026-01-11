Mobile Recharge : ग्राहकांसाठी धक्कादायक बातमी! 'या' तारखेपासून मोबाईल रिचार्जचे दर पुन्हा वाढणार; टेलिकॉम कंपन्यांचा मोठा निर्णय

मोबाईल आपल्या रोजच्या वापराचे महत्वाचे साधन आहे. पण त्यातले सिमकार्ड आणि त्याचा रिचार्ज महत्वाचा आहे. दोन वर्षांपूर्वी रिचार्जचे दर थोडे वाढले होते पण आता पुन्हा एकदा भारतातील टेलिकॉम क्षेत्रात जून २०२६ पासून होणारी १५% संभाव्य दरवाढ हा ग्राहकांसाठी मोठा बदल ठरणार आहे. या निर्णयाने वापरकर्ते खूप नाराज आहेत. या दरवाढीमागील मुख्य कारणे आणि त्याचे कंपन्यांवर होणारे परिणाम आपण जाणून घेऊया...रिचार्ज दरवाढीची मुख्य कारणेदोन वर्षांचा खंड: शेवटची मोठी दरवाढ २०२४ मध्ये झाली होती. उद्योगाच्या ऐतिहासिक कलानुसार साधारणतः दर दोन वर्षांनी दरांमध्ये सुधारणा केली जाते, त्यामुळे जून २०२६ हे या बदलासाठी महत्त्वाचे मानले जात आहे.5G गुंतवणुकीची वसुली: कंपन्यांनी देशभरात 5G नेटवर्क उभारण्यासाठी मोठी गुंतवणूक केली आहे. हा खर्च भरून काढण्यासाठी आणि प्रति वापरकर्ता सरासरी महसूल (ARPU) वाढवण्यासाठी दरवाढ अनिवार्य आहे.वाढता डेटा वापर: भारतात डेटाचा वापर सातत्याने वाढत आहे. अधिक डेटा वापरणाऱ्या ग्राहकांकडून जास्त महसूल मिळवण्यासाठी कंपन्या स्वस्त प्लॅन्स बंद करून प्रीमियम प्लॅन्सवर भर देत आहेत.Google Search : 31 डिसेंबरच्या रात्री गुगलवर सगळ्यांत जास्त काय सर्च करण्यात आलं? धक्कादायक रिपोर्टमुळे जगभर खळबळ.क्षेत्रातील महसूल दुप्पट कसा होईल?विश्लेषकांच्या मते या दरवाढीमुळे टेलिकॉम क्षेत्राच्या महसूल वृद्धीचा वेग आर्थिक वर्ष २०२७ (FY27) पर्यंत दुप्पट होऊ शकतोमहसूल वाढीचा दर: आर्थिक वर्ष २०२६ मध्ये महसूल वाढीचा अंदाज ७% आहे, जो दरवाढीनंतर आर्थिक वर्ष २०२७ मध्ये १६% पर्यंत जाण्याची शक्यता आहे.ARPU मध्ये वाढ: सध्याचा सरासरी महसूल (ARPU) २००-२१० रुपयांच्या आसपास आहे, जो २०२६-२७ पर्यंत २२०-२३० रुपयांवर पोहोचण्याची शक्यता आहे.जिओचा आयपीओ (Jio IPO): २०२६ च्या पहिल्या सहामाहीत रिलायन्स जिओचा IPO येण्याची शक्यता आहे. यामुळे संपूर्ण क्षेत्राचे मूल्यांकन वाढण्यास मदत होईल.Whatsapp : पालकांसाठी खुशखबर! व्हॉट्सअॅपची लपवा-छपवी संपणार; तुमची मुलं काय करतात, कुणाशी बोलतात सगळं कळणार, नवीन फीचर काय आहे पाहा.व्होडाफोन आयडिया (Vi) साठी ४५% वाढ का आवश्यक?व्होडाफोन आयडियाची आर्थिक स्थिती अत्यंत नाजूक आहे, त्यामुळे त्यांच्यासाठी केवळ १५% वाढ पुरेशी नाहीसरकारी थकबाकी (AGR Dues): व्होडाफोन आयडियावर सुमारे ८७,६९५ कोटी रुपयांची एजीआर (AGR) थकबाकी आहे, ज्याची परतफेड २०३१-३२ पासून सुरू करायची आहे.अस्तित्वासाठी लढा: सरकारी थकबाकी आणि स्पेक्ट्रमचे हप्ते वेळेवर फेडण्यासाठी कंपनीला आर्थिक वर्ष २०२७ ते २०३० दरम्यान एकत्रितपणे किमान ४५% टॅरिफ वाढ करणे आवश्यक आहे.नेटवर्क गुंतवणूक: एअरटेल आणि जिओशी स्पर्धा करण्यासाठी व्होडाफोन आयडियाला नवीन कर्ज किंवा भांडवल उभारावे लागेल. हे कर्ज फेडण्यासाठी त्यांच्या उत्पन्नात मोठी वाढ होणे गरजेचे आहेथोडक्यात, ही दरवाढ केवळ नफ्यासाठी नसून, भारतातील टेलिकॉम क्षेत्रातील स्पर्धा जिवंत ठेवण्यासाठी आणि तंत्रज्ञान सुधारण्यासाठी महत्त्वाची पाऊल मानली जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.