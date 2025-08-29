Indian Startup in Space: भारतीय स्टार्टअप्सची अवकाशभरारी! पिक्सेल स्पेस आणि ध्रुव स्पेसचे उपग्रह प्रक्षेपित; विविध क्षेत्रांना मिळणार गती

Indian Startups in Space Industry: अवकाश संशोधनाच्या क्षेत्रातील ‘पिक्सेल स्पेस’ आणि ‘ध्रुव स्पेस’ या दोन ‘स्टार्ट अप’ कंपन्यांनी बुधवारी (ता. २७) कॅलिफोर्नियातील वँडेनबर्ग स्पेस फोर्स बेसवरून ‘स्पेसएक्स’च्या ‘फाल्कन-९’ रॉकेटद्वारे उपग्रहांचे यशस्वी प्रक्षेपण केले. ‘पिक्सेल स्पेस’च्या तीन ‘फायरफ्लाय’ उपग्रहांच्या प्रक्षेपणाने पृथ्वीचे अधिक जवळून आणि स्पष्ट निरीक्षण करता येईल. शेतीतील पिकांची स्थिती, प्रदूषणाची पातळी, वायुगळती अशा प्रकारचे निरीक्षण करण्यासाठी या उपग्रहांचा उपयोग होणार आहे. .“सर्व तीन फायरफ्लाय उपग्रहांचे यशस्वी प्रक्षेपण झाले,” असे बेंगळुरूमधील ‘पिक्सेल स्पेस’चे संस्थापक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी अवैस अहमद यांनी ‘एक्स’वरील पोस्टमध्ये सांगितले. ‘पिक्सेल’ने यावर्षी जानेवारीत तीन ‘फायरफ्लाय’ उपग्रहांचे प्रक्षेपण केले होते. हैद्राबाद येथील ‘ध्रुव स्पेस’नेदेखील पहिला व्यावसायिक ‘लीप-०१’ उपग्रहाचे प्रक्षेपण केले. या उपग्रहाला ऑस्ट्रेलियातील अकुला टेक आणि एस्पर सॅटेलाइट्सचे पेलोड आहेत..AI VS HUMAN: एआय प्रगत असलं तरी मानवी क्षमतेला पर्याय नाही! मुंबईतील ५ पैकी ४ प्रोफेशनल्सचा विश्वास.“आमच्या आधीच्या प्रक्षेपणांनी आम्ही काय करू शकतो, हे दाखवून दिले आहे. सहा फायरफ्लाय उपग्रहापर्यंत विस्तार केल्याने अवकाशातून विविध निरीक्षणे आणि प्रयोग करणे शक्य होणार आहे. शेतीसह विविध क्षेत्रांसाठी त्याचा फायदा होणार आहे,” असे अहमद म्हणाले. ज्या गोष्टींचे निरीक्षण करणे अशक्य आणि अवघड होते. त्यांचे निरीक्षण करणे आणि महत्त्वपूर्ण नोंदी ठेवण्याचे काम हे उपग्रह करतील, असेही अहमद म्हणाले..सूक्ष्म निरीक्षण करता येणारलघुलहरी असलेल्या अवरक्त तरंगलांबीचा वापर करून भूनिरीक्षण करणाऱ्या हनी-बी उपग्रहांची मालिका अवकाशात सोडण्याच्या मोहिमेकडे ‘पिक्सेल’ने लक्ष केंद्रित केले आहे. ‘‘अनेक उपग्रह भूनिरीक्षण करत असले तरी, हनी-बीद्वारे विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रमचा वापर होणार असल्याने उपग्रहांची विविध स्पेक्ट्रममधील माहिती गोळा करण्याची क्षमता वाढून मोठ्या क्षेत्राचे सूक्ष्म पद्धतीने निरीक्षण करता येणार आहे,’’ असे ‘पिक्सेल स्पेस’चे सहसंस्थापक क्षितिज खंडेलवाल यांनी सांगितले..बदलांचे अचूक निरीक्षण‘फायरफ्लाय’ उपग्रह एकत्रितपणे कार्य करत असून, ते आतापर्यंत तैनात करण्यात आलेली सर्वांत प्रगत व्यावसायिक हायपरस्पेक्ट्रल इमेजिंग प्रणाली तयार करतात, असे ‘पिक्सेल स्पेस’ कंपनीच्या निवेदनात म्हटले आहे. प्रत्येक उपग्रह ४० किलोमीटरच्या पट्ट्यामध्ये पाच मीटरच्या रिझोल्युशनवर १३५ पेक्षा जास्त स्पेक्ट्रल बँड कॅप्चर करू शकतो. त्यामुळे शास्त्रज्ञ, उद्योग आणि विविध यंत्रणांना पृथ्वीच्या परिसंस्थांमधील बदल अचूकतेने शोधता येतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.