Induction Safety Tips : इंडक्शनवर जेवण बनवून झाल्यावर तुम्ही सुद्धा करताय का 'या' 3 चुका? मग लवकरच होईल खराब, पाहा कशी काळजी घ्यायची

आजकाल LPG सिलिंडर मिळत नसल्याने घराघरांत इंडक्शन स्टोव्ह येऊ लागले आहेत. स्वस्त, झटपट आणि स्वच्छ स्वयंपाकासाठी हा उत्तम पर्याय आहे. पण बरेच लोक एक छोटीशी चूक करतात जी स्टोव्ह खराब करू शकते. स्वयंपाक झाल्यावर लगेच इंडक्शन स्टोव्ह बंद करणे हीच ती मोठी चूक आहे. असे केल्याने स्टोव्हच्या आतली उष्णता बाहेर पडू शकत नाही आणि महत्त्वाचे भाग खराब होतात..इंडक्शन स्टोव्हमध्ये कूलिंग फॅन असतो. स्वयंपाक संपल्यानंतर हा फॅन चालू राहतो आणि आतली गरम हवा बाहेर काढतो. जर तुम्ही लगेच प्लग काढला तर फॅन थांबतो आणि उष्णता आतच अडकून राहते. यामुळे कोइल, सर्किट बोर्ड आणि इतर भागांना नुकसान होते. काही दिवसांत स्टोव्ह बिघडू लागतो आणि दुरुस्तीला खूप पैसे खर्च येतात..योग्य पद्धत खूप सोपी आहे. स्वयंपाक पूर्ण झाल्यावर स्टोव्हला ५ ते १० मिनिटे तरी चालू ठेवा. फॅन चालू असताना आणि वरची पृष्ठभाग थोडी गरम असताना वीज बंद करू नका. जेव्हा फॅन पूर्ण थांबेल आणि स्टोव्ह थंड दिसेल तेव्हाच प्लग काढा. यामुळे स्टोव्हचे आयुष्य वाढते आणि तुमचे पैसे वाचतात. अजून एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे इंडक्शन स्टोव्हच्या मागे किंवा बाजूला छोटी छिद्रे असतात म्हणजे एअर व्हेंट्स. ही छिद्रे नेहमी स्वच्छ ठेवा. धूळ किंवा कचरा अडकला तर उष्णता बाहेर जाऊ शकत नाही आणि स्टोव्ह जास्त गरम होतो..स्टोव्ह ठेवताना व्हेंट्स झाकले जाणार नाहीत याची काळजी घ्या. इंडक्शन स्टोव्ह हा आजच्या काळात खूप उपयुक्त आहे. पण थोडी सावधगिरी घेतली तर तो वर्षानुवर्षे टिकतो. घाई करू नका, स्टोव्हला थोडा वेळ द्या. ही छोटी सवय तुमचा स्टोव्ह वाचवेल आणि स्वयंपाकाचा आनंद घेता येईल. म्हणून पुढच्या वेळी स्वयंपाक झाल्यावर थांबा, फॅन फिरायचा थांबेपर्यंत वाट बघा.