Induction Safety Tips : इंडक्शन स्टोव्हजवळ अजिबात ठेऊ नका 'या' 5 वस्तू; नाहीतर लगेच होतील खराब, इंडक्शनही जळेल

सध्या युद्धामुळे LPg गॅसचा तुटवडा असताना इंडक्शन स्टोव्ह हा स्वयंपाकघरातील एक अत्यंत सोयीस्कर पर्याय बनला आहे. हे उपकरण विद्युत चुंबकीय लहरींच्या ज्याला इंग्रजीत Electromagnetic Waves म्हणतात या तत्त्वावर काम करत असल्याने ते गॅसपेक्षा वेगळे असते. मात्र याच लहरींमुळे इंडक्शनच्या संपर्कात येणाऱ्या काही विशिष्ट वस्तूंवर गंभीर परिणाम होऊ शकतो. जर तुम्ही इंडक्शन वापरताना सावधगिरी बाळगली नाही, तर या महागड्या वस्तूचेही मोठे नुकसान होऊ शकते. इंडक्शन जवळ नेमक्या कोणत्या वस्तू ठेवणे टाळायला हवे जाणून घ्या.स्मार्टफोन्स आणि टॅब्लेट्सआपल्यापैकी अनेकांना स्वयंपाक करताना मोबाईलवर रेसिपी पाहण्याची किंवा गाणी ऐकण्याची सवय असते. पण तुमचा स्मार्टफोन इंडक्शन स्टोव्हच्या अगदी जवळ ठेवणे ही एक मोठी चूक ठरू शकते. इंडक्शनमधून उत्सर्जित होणाऱ्या शक्तिशाली चुंबकीय लहरी मोबाईलच्या अंतर्गत सर्किटमध्ये अडचण आणू शकतात. यामुळे फोनमधील सेन्सर्स, बॅटरी आणि स्क्रीन पिक्सेल्सवर विपरीत परिणाम होतो. सततच्या संपर्कामुळे तुमचा फोन हँग होऊ शकतो किंवा त्याची बॅटरी कायमची फुगू शकते. फोनमधील चुंबकीय घटक या लहरींमुळे विस्कळीत झाल्याने तो काही मिनिटांतच डेड होण्याची शक्यता असते.बँकिंग कार्डे आणि मॅग्नेटिक स्ट्रिपतुमचे पाकीट किंवा त्यातील डेबिट-क्रेडिट कार्डे चुकूनही इंडक्शनच्या ओट्यावर ठेवू नका. या कार्डांच्या मागे एक काळी मॅग्नेटिक स्ट्रिप (चुंबकीय पट्टी) असते, ज्यामध्ये तुमची सर्व महत्त्वाची माहिती साठवलेली असते. इंडक्शन स्टोव्हचे चुंबकीय क्षेत्र या कार्डमधील डेटा 'डि-मॅग्नेटाइज' करू शकते. एकदा का ही पट्टी खराब झाली की ATM मशीन किंवा स्वॅप मशीन तुमचे कार्ड रीड करू शकणार नाही. दिसायला कार्ड व्यवस्थित वाटेल, पण तांत्रिकदृष्ट्या ते पूर्णपणे निकामी झालेले असेल.घड्याळतुम्ही साधे सेलवर चालणारे घड्याळ वापरत असाल किंवा स्मार्टवॉच, दोन्हीसाठी इंडक्शन स्टोव्ह हा शत्रू ठरू शकतो. घड्याळातील बारीक यंत्रणा चुंबकीय क्षेत्राप्रती अत्यंत संवेदनशील असते. इंडक्शनच्या संपर्कात आल्यास घड्याळाचे गियर्स किंवा डिजिटल चिप्स व्यवस्थित काम करणे थांबवतात. यामुळे घड्याळ एकतर वेगाने धावू लागते किंवा पूर्णपणे बंद पडते. विशेषतः महागड्या घड्याळांचे तर यामुळे कायमस्वरूपी नुकसान होऊ शकते ज्याची दुरुस्ती करणे कठीण असते.औषधे आणि सिरपअनेकांच्या स्वयंपाकघरातील ओट्यावर औषधांचे डबे असतात. पण इंडक्शन स्टोव्हच्या गरम वाफेपेक्षाही त्याच्या लहरी औषधांसाठी घातक असतात. काही औषधांमधील रासायनिक रेणू चुंबकीय लहरींच्या प्रभावामुळे आपली संरचना बदलू शकतात. यामुळे औषधाची परिणामकारकता कमी होऊ शकते किंवा ती शरीरासाठी विषारी बनू शकतात. विशेषतः होमिओपॅथीची औषधे किंवा इन्सुलिन सारखी संवेदनशील द्रव्ये इंडक्शनच्या उष्णतेने आणि लहरींनी काही मिनिटांतच खराब होऊ शकतात.बंद डबे आणि हवाबंद पाकिटेइंडक्शनच्या पृष्ठभागावर किंवा त्याच्या अगदी जवळ सीलबंद डबे कधीही ठेवू नका. जरी तुम्ही इंडक्शन चालू केले नसले तरी चुकून स्पर्श झाल्यास त्यातील हवा वेगाने गरम होते. हवाबंद डब्यातून ही वाफ बाहेर पडायला जागा नसल्यामुळे दाबाचे प्रमाण प्रचंड वाढते आणि डब्याचा स्फोट होऊ शकतो. तसेच लोखंडी किंवा स्टीलच्या चाव्या, चमचे यांसारख्या लहान वस्तू देखील स्टोव्हच्या संपर्कात आल्यास त्या सेकंदात इतक्या गरम होतात की त्यांना हात लावल्यास गंभीर इजा होऊ शकते.