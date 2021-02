महिलांनो, या धावपळीच्या युगात आपले आयुष्य सुकर करायचे असेल तर डाउनलोड करा हे ऍप्स !

सोलापूर : महिलांवरही विविध जबाबदाऱ्या असतात. घरकाम, मुलांची यादी, शाळेची फी, बॅंक व्यवहार आदी बऱ्याच कामांचे व्यवस्थापन करणे सोपे नाही. त्यात महिला जर नोकरी करत असेल तर ते आणखी कठीण आणि कंटाळवाणे होते. परंतु तंत्रज्ञानाच्या या युगात काही ऍप्स महिलांसाठी खूप उपयुक्त असल्याचे सिद्ध होत आहेत. तर महिलांनो, जाणून घ्या आपले आयुष्य सुकर करणाऱ्या या ऍप्ससंबंधी... कोझी (Cozi)

असलेल्या महिलांसाठी यापेक्षा चांगला ऍप असू शकत नाही. एकतर हा एक विनामूल्य ऍप आहे अन्‌ या ऍपमुळे कुटुंबातील सर्व सदस्यांचे व्यवस्थापन एकाच वेळी करता येते. कुटुंबातील प्रत्येक सदस्याचे नाव वेगवेगळ्या रंगांमध्ये दर्शविले जाऊ शकते. आपण त्यात आगामी कार्यक्रमांची यादी तयार करू शकता. आपणास काही सामान आणायचे असल्यास आपण ते देखील लिहू शकता. आपण हा ऍप केवळ मोबाईलवरच नव्हे तर संगणकावर देखील उघडू शकता. सेफ्टीपिन (Safetipin)

हा ऍप किती महत्त्वाचा असू शकतो हे त्याच्या नावामुळे समजून येते. सुरक्षितता ही महिलांसाठी मोठी समस्या आहे. आपण कोठेही असाल तर हा ऍप आपले स्थान ट्रॅक करतो. आपण यात आपत्कालीन क्रमांक जोडू शकता. त्यास स्पर्श करून आपण एखाद्यास आपत्कालीन चेतावनी (ऍलर्ट) पाठवू शकता. स्किन मॅटर्स (Skin Matters)

कठोर परिश्रम घेऊन करिअर घडवताना महिलांना स्वत:साठी वेळ मिळवणे सोपे नाही. स्किनशी मॅटर्स (Skin Matters) हा ऍप महिलांना निश्‍चिंत ठेवण्यास मदत करू शकतो. एमट्रेकर (mTrakr)

जर आपण वर्किंग वूमन असाल तर आपल्या कमाईपासून ते खर्चापर्यंत, इन्व्हेस्टमेंट ते प्लॅनिंगपर्यंत सर्व रेकॉर्ड mTrakr या ऍपमध्ये ठेवू शकता. या ऍपनंतर कॉम्प्युटरमध्ये कोणतेही रेकॉर्ड ठेवायची गरज भासणार नाही. या ऍपद्वारे आपण आवश्‍यकतेपेक्षा जास्त खर्च कोठे केलात हे समजण्यास सोयीचे जाईल. जरी एकापेक्षा जास्त बॅंक खाती असतील तरीही ते mTrakr द्वारे मॅनेज केले जाऊ शकतात. मिंट (Mint)

जेव्हा आपण आपल्या मोबाईलवर Mint ऍप डाउनलोड कराल तेव्हा संपूर्ण महिन्यात खाते लिहिण्यासाठी डायरीची आवश्‍यकता भासणार नाही. या ऍपद्वारे आपण महिन्यात आपल्या खर्चाचा तपशील वाचवू शकता. हा ऍप आपण या महिन्यात आपण जास्त पैसे कुठे करत आहात, कुठून आपण काही पैसे वाचवू शकता आदी विश्‍लेषण करण्यात खूप मदत करेल. इतकेच नाही, तर कुटुंबातील कुठल्या सदस्यावर किती खर्च केले याचा तपशील शोधणेही सोपे आहे. हेडस्पेस (Headspace)

दिवसभर काम केल्यावर मला थोडासा विश्रांती घेण्यासारखे वाटते, परंतु नंतर मला आठवते की मला दिवसभरातील खर्चाचा तपशील लिहावा लागणार आहे. हे बऱ्याच वेळा लिहिले गेले आहे पण हा खर्च कोणाला दाखवावा हे समजणे कठीण आहे. अशा वेळी हेडस्पेस ऍप आपल्याला खूप मदत करू शकतो. हेडस्पेसमध्ये आपल्याला ट्युटोरियल, व्हिडिओ आणि टिप्स मिळतात ज्याद्वारे आपण आपले कार्य आपल्या इच्छेनुसार करू शकाल. स्टीपेटर (Stipator)

Stipator म्हणजे बॉडिगार्ड. खरं तर हा ऍप अंगरक्षकासारखे कार्य करतो. नोकरी- व्यवसाय करणाऱ्या महिलांसाठी, विशेषत: जेव्हा त्या प्रवास करतात तेव्हा हा एक उत्कृष्ट ऍप आहे. हा ऍप आपल्या प्रवासाला ट्रॅक करत असतो आणि यादरम्यान सोशल नेटवर्किंगवर पोस्ट करत राहतो, जेणेकरून आपल्या जवळच्या लोकांना आपण कुठे आहात, याची माहिती मिळत जाईल.

Web Title: Information on some apps that facilitate womens lives