Insta Data Leak : इंस्टाग्राम वापरणाऱ्यांनो! १.७५ कोटी लोकांची माहिती लिक; डार्क वेबवर विक्री, हॅकरच्या 'या' मेसेजपासून सुरक्षित राहा

जानेवारी २०२६ च्या सुरुवातीला १.७५ कोटी (१७.५ दशलक्ष) इंस्टाग्राम वापरकर्त्यांचा खाजगी डेटा लीक झाल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. सायबर सुरक्षा संस्था मालवेअरबाइट्स (Malwarebytes) ने या ब्रीचचा खुलासा केला असून हा डेटा डार्क वेबवर विक्रीसाठी उपलब्ध असल्याचे सांगण्यात आले आहे.कोणता डेटा लीक झाला आहे?हॅकर्सनी इंस्टाग्रामच्या API (Application Programming Interface) मधील त्रुटीचा फायदा घेऊन हा डेटा चोरला आहे. यामध्ये वापरकर्त्याचे पूर्ण नाव आणि युजरनेम.मोबाईल नंबर आणि ईमेल आयडी.वापरकर्त्याचा आयडी (User ID) आणि काही अंशी पत्ता याचा समावेश आहे.Mobile Recharge : ग्राहकांसाठी धक्कादायक बातमी! 'या' तारखेपासून मोबाईल रिचार्जचे दर पुन्हा वाढणार; टेलिकॉम कंपन्यांचा मोठा निर्णय.हॅकर्सचा नवा 'पासवर्ड रिसेट' स्कॅम डेटा लीक झाल्यानंतर हॅकर्स 'नोटिफिकेशन फटीग' (Notification Fatigue) नावाचे तंत्र वापरत आहेत.फसवणुकीची पद्धत: तुम्हाला इंस्टाग्रामकडून आल्यासारखे दिसणारे अनेक "Reset your password" ईमेल किंवा मेसेज पाठवले जातात.हे ईमेल जरी अधिकृत वाटत असले तरी ते हॅकरने तुमच्या अकाऊंटमध्ये शिरण्यासाठी पाठवलेले असतात. तुम्ही घाईघाईत लिंकवर क्लिक केल्यास किंवा ओटीपी (OTP) शेअर केल्यास तुमचे खाते हॅक होऊ शकते.Google Search : 31 डिसेंबरच्या रात्री गुगलवर सगळ्यांत जास्त काय सर्च करण्यात आलं? धक्कादायक रिपोर्टमुळे जगभर खळबळ.तुमचे खाते सुरक्षित ठेवण्यासाठी काय करावे?१.७५ कोटी लोकांच्या या यादीत तुमचे नाव असू शकते, त्यामुळे खालील खबरदारी घेणे आवश्यक आहेटू-फॅक्टर ऑथेंटिकेशन (2FA) सुरू करा: फक्त पासवर्डवर अवलंबून न राहता 'Settings आणि Security' मध्ये जाऊन 2FA सुरू करा.अनोळखी लिंकवर क्लिक करू नका: जर तुम्ही पासवर्ड बदलण्याची विनंती केली नसेल, तर आलेल्या कोणत्याही पासवर्ड रिसेट लिंकला 'इग्नोर' करा.पासवर्ड बदला: तुमचे इंस्टाग्राम खाते सुरक्षित ठेवण्यासाठी एक मजबूत आणि वेगळा पासवर्ड सेट करा.लॉगिन ॲक्टिव्हिटी तपासा: तुमच्या अकाऊंटमध्ये कोणते अनोळखी डिव्हाइस लॉगिन आहे का, हे वेळोवेळी तपासा.ईमेल पडताळणी: एखादा ईमेल संशयास्पद वाटल्यास, तो खरोखर इंस्टाग्रामकडून आला आहे का हे तपासण्यासाठी अधिकृत 'Security emails from Instagram' हा सेक्शन तपासा.मेटा (Meta) कंपनीने अद्याप यावर अधिकृत प्रतिक्रिया दिलेली नाही, परंतु तज्ज्ञांनी वापरकर्त्यांना तात्काळ सुरक्षा उपाय करण्याचे आवाहन केले आहे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.