Instagram News : इंस्टाग्राम गुपचुप ऐकतंय तुमचं बोलणं? बंद करा 'ही' 1 सेटिंग नाहीतर होईल नुकसान..कंपनीच्या हेडनी स्पष्टच सांगितलं

तुमच्या मनात नेहमी येणारा प्रश्न की, "मी आत्ताच ज्याबद्दल बोललो, त्याची जाहिरात इंस्टाग्रामवर कशी काय दिसली?" हे कोडं आता सुटलं आहे. अनेकांना वाटते की इंस्टाग्राम चोरून आपलं बोलणं ऐकतंय, पण खुद्द इंस्टाग्रामचे हेड ॲडम मोसेरी यांनी स्पष्ट केलंय की कंपनी तुमचा मायक्रोफोन वापरून खाजगी संभाषणं ऐकत नाही. ही भीती केवळ एक गैरसमज असून यामागे इंस्टाग्रामचं एक अतिशय प्रगत आणि सूक्ष्म अल्गोरिदम काम करत असतं, जे तुमच्या आवाजापेक्षा तुमच्या कृतींवर जास्त लक्ष देतं. (Instagram Head on Microphone Privacy).खरं तर इंस्टाग्राम तुमची प्रत्येक डिजिटल हालचाल टिपत असतं. तुम्ही कोणत्या पोस्टवर किती वेळ थांबलात, कोणत्या रीलवर कमेंट केली, काय सर्च केलं आणि कोणता कंटेंट सेव्ह केला, या सर्वांचा सखोल डेटा गोळा केला जातो. जेव्हा तुम्ही एखाद्या विषयावर मित्रांशी बोलता, तेव्हा बहुधा तुम्ही त्या विषयाशी संबंधित काहीतरी आधीच सर्च केलेलं असतं किंवा तशा पोस्ट लाईक केलेल्या असतात. हाच डेटा वापरून इंस्टाग्राम तुम्हाला अगदी अचूक जाहिराती दाखवतं, ज्यामुळे आपल्याला वाटतं की ते आपलं बोलणं ऐकत आहेत. (How Instagram Uses Data for Ads).Green Salt : हिरवं मीठ म्हणजे काय? अचानक देशभर का होतंय ट्रेंड? पाहा घरच्या घरी कसं बनवायचं...इतकंच नाही तर इंस्टाग्रामची नजर फक्त त्यांच्या ॲपपुरती मर्यादित नसते. मेटा पिक्सेल (Meta Pixel) आणि कुकीजच्या माध्यमातून तुम्ही इंटरनेटवर इतर कोणत्या वेबसाईटला भेट देता, तिथे काय खरेदी करता किंवा काय पाहता, याची माहितीही मेटाकडे पोहोचते. तुम्ही एखाद्या शॉपिंग वेबसाईटवर शूज पाहिले की लगेच इंस्टाग्रामवर त्याची जाहिरात दिसण्याचं मुख्य कारण हेच 'थर्ड पार्टी ट्रॅकिंग' आहे. ही यंत्रणा इतकी फास्ट आहे की तुमचा संवाद आणि जाहिरात यातला काळ अतिशय कमी असतो. (About Meta Pixel).Gold Research : कचऱ्यात लपलेलं 'सोनं'! शास्त्रज्ञांनी सिगरेटच्या बटपासून बनवली 'हाय-टेक' बॅटरी; झटपट चार्ज करेल तुमचे गॅजेट्स.जर तुम्हाला तुमची ही खाजगी माहिती शेअर करायची नसेल तर मेटाने आता अकाउंट्स सेंटर (Accounts Center) मध्ये विशेष सोय केली आहे. तुम्ही तुमच्या प्रोफाईलमध्ये जाऊन 'Ad Preferences' मध्ये बदल करू शकता. तिथे 'Activity information from ad partners' हा पर्याय निवडून तुम्ही जाहिरातदारांकडून शेअर होणारी माहिती ब्लॉक करू शकता. यामुळे कंपन्यांना तुमच्या ब्राउझिंग हिस्ट्रीचा वापर करून जाहिराती दाखवता येणार नाहीत. (Manage Ad Preferences on Instagram).छत्रपती शिवाजी महाराजांचे अस्सल चित्र जगापुढे आणणारा मराठी माणूस कोण? त्यांनीच शोधली होती शंभूराजांची समाधी..वाचा खरा इतिहास.सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे तुम्ही 'Your information and permissions' या पर्यायांतर्गत जाऊन तुमची जुनी ॲक्टिव्हिटी पूर्णपणे डिस्कनेक्ट (Disconnect Activity) करू शकता. लक्षात ठेवा या सेटिंग्ज बदलल्यामुळे जाहिराती येणं बंद होणार नाही, तर त्या तुमच्या आवडीनुसार येणं बंद होईल. म्हणजेच तुम्हाला जाहिराती तर दिसतील पण त्या तुमच्या खाजगी आयुष्याशी किंवा बोलण्याशी संबंधित नसतील. डिजिटल युगात आपली प्रायव्हसी जपण्यासाठी या Settings माहिती असणं अत्यंत गरजेचं आहे. (Off-Facebook Activity Tool).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.