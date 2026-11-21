Instagram Content Protection: सोशल मीडियावर व्हिडिओ निर्मिती वाढल्यापासून मूळ क्रिएटर्सचे कंटेंट परवानगीशिवाय दुसऱ्या अकाउंटवर रीपोस्ट होण्याचे प्रकार मोठ्या प्रमाणात घडतात. यामुळे मूळ कलाकाराचे श्रेय आणि संभाव्य व्ह्यूज किंवा फॉलोअर्स दुसऱ्या खात्याकडे जातात. यावर उपाय म्हणून Instagram ने Content Protection हे नवे फीचर सुरू केले असून, ते पात्र क्रिएटर्ससाठी उपलब्ध करून देण्यात आले आहे.क्रिएटर्सना प्रत्येक वेळी स्वतः वेगवेगळी खाती तपासून कॉपी झालेले व्हिडिओ शोधण्याची गरज भासू नये, हा या प्रणालीमागचा मुख्य उद्देश आहे. Meta च्या Rights Manager मधील व्हिडिओ ओळखण्याच्या तंत्रज्ञानावर आधारित हे फीचर Instagram आणि Facebook या दोन्ही प्लॅटफॉर्म्सवर सातत्याने तपासणी करते..व्हिडिओ कॉपी झाल्यास कसे मिळतात अलर्ट आणि कोणते पर्याय मिळतात?एकदा Content Protection प्रणालीमध्ये नोंदणी केल्यानंतर, क्रिएटरच्या ओरिजिनल व्हिडिओशी मिळताजुळता व्हिडिओ दुसऱ्या अकाउंटवर आढळल्यास संबंधित क्रिएटरला सूचना मिळते. या अलर्टमध्ये संबंधित व्हिडिओचे व्ह्यूज तसेच तो पोस्ट करणाऱ्या खात्याच्या फॉलोअर्सची संख्या यासारखी माहिती दिसते, ज्यामुळे कंटेंटचा वापर कुठे आणि कसा होत आहे याचा अंदाज येतो..Instagram Story Update: आता इन्स्टाग्रामची स्टोरीसुद्धा edit करता येणार! कसं करायचं? जाणून घ्या.मिळालेल्या मॅचवर क्रिएटर्स पुढीलपैकी योग्य तो पर्याय निवडू शकतात-Track: व्हिडिओ प्लॅटफॉर्मवर दिसत राहतो, पण क्रिएटरला त्याच्या कामगिरीचा मागोवा घेता येतो.Hide: मिळताजुळता व्हिडिओ Instagram आणि Facebook वर लपवला जातो.Add Credit: कॉपी केलेल्या व्हिडिओवर मूळ क्रिएटरचा उल्लेख आणि ओरिजिनल व्हिडिओ किंवा खात्याशी जोडणारी लिंक दिली जाते.Release: परवानगी असलेल्या किंवा मान्य असलेल्या व्हिडिओवरील दावा काढून घेतला जातो..जुने व्हिडिओ, Allow List आणि तक्रारीची प्रक्रियाहे फीचर सुरू केल्यानंतर पुढे अपलोड होणारे नवीन ओरिजिनल व्हिडिओ आपोआप संरक्षणाच्या कक्षेत येतात. याशिवाय, आधीच पोस्ट केलेल्या जुन्या व्हिडिओंपैकी पात्र व्हिडिओ क्रिएटर स्वतः निवडून या यादीत समाविष्ट करू शकतात.Allow List: एखाद्या ब्रँडला, सहकलाकाराला किंवा स्वतःच्या दुसऱ्या खात्याला व्हिडिओ वापरण्याची परवानगी दिली असल्यास, त्यांचे खाते Allow List मध्ये टाकता येते. त्यामुळे त्यांचे व्हिडिओ चुकीने कॉपी म्हणून नोंदवले जात नाहीत आणि या यादीत कधीही बदल करता येतो.मालकी हक्काचा वाद: मूळ निर्मात्यापूर्वीच दुसऱ्या खात्याने तो व्हिडिओ नोंदवून मालकीचा दावा केल्यास, या टूलद्वारे मालकी हक्काबाबत वाद नोंदवता येतो. गरज भासल्यास Meta च्या Intellectual Property Reporting Centre मार्फत कॉपीराइट तक्रारही दाखल करता येते..फीचर कुठे दिसेल आणि पात्रता निकष काय आहेत?पात्र क्रिएटर्सना त्यांच्या Activity Feed मध्ये याबाबत सूचना मिळते. तसेच Instagram च्या Home टॅबमधील Tools विभागात जाऊन Your Professional Tools अंतर्गत Content Protection तपासता येते.या फीचरचा वापर करण्यासाठी Meta च्या मूळ कंटेंट निर्मिती आणि खात्याच्या विश्वासार्हतेशी संबंधित अटी पूर्ण करणे आवश्यक आहे. एखाद्या क्रिएटरला आपण पात्र असल्याची खात्री वाटत असूनही अॅक्सेस मिळाला नसेल, तर Meta च्या माध्यमातून त्यासाठी अर्ज करण्याची सुविधाही उपलब्ध आहे..WhatsApp ग्रुपमध्ये आता 1500 मेंबर्सना मिळणार जागा; युजर्सची मोठी डोकेदुखी संपणार... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.