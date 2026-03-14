Instagram E2EE End : इंस्टाग्रामची प्रायव्हसी संपली! कंपनी वाचू शकणार तुमचे पर्सनल मेसेज; 'या' तारखेपासून एंड टू एंड एन्क्रिप्शन बंद

इंस्टाग्राम वापरकर्त्यांसाठी एक धक्कादायक बातमी आहे. मेटा कंपनीने अधिकृतपणे जाहीर केले आहे की ८ मे २०२६ नंतर इंस्टाग्रामच्या डायरेक्ट मेसेज (DM) मधील एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन फीचर पूर्णपणे बंद होईल. याचा अर्थ तुमचे खासगी चॅट्स आता फक्त तुम्ही आणि तुमचा मित्रच वाचू शकणार नाहीत कंपनीलाही त्यावर नजर ठेवता येईल..एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन म्हणजे काय?हे एक मजबूत सुरक्षा कवच आहे. संदेश पाठवताना तो कोडमध्ये बदलतो आणि फक्त प्राप्तकर्त्याच्या फोनवरच उघडतो. कंपनी किंवा हॅकरही मध्ये येऊ शकत नाहीत. व्हॉट्सअॅप आणि सिग्नल सारखे अॅप्स हे डीफॉल्ट देतात. इंस्टाग्रामने हे फीचर २०२३ मध्ये आणले होते, पण ते ऑप्शनल होते. वापरकर्त्यांना स्वतः चालू करावे लागत होते.मेटाने सांगितले की, हे फीचर खूप कमी लोक वापरत होते. म्हणूनच ते काढून टाकत आहोत. ज्यांच्या चॅट्सवर हे सुरू आहे, त्यांना आगाऊ सूचना मिळेल. ते आपले जुने मेसेज आणि फोटो व्हिडिओ डाउनलोड करू शकतील. पण ८ मे नंतर नवीन चॅट्समध्ये हे सुरक्षा कवच राहणार नाही..काही तज्ञ म्हणतात, हे फक्त कमी वापरामुळे नाही. एन्क्रिप्शन नसल्याने मेटाला मेसेज स्कॅन करणे सोपे होईल. याचा उपयोग कंटेंट तपासणी, एआय सुधारणा किंवा बेकायदेशीर गोष्टी रोखण्यासाठी होऊ शकतो. मेटाच्या मागील गोपनीयता वादांमुळे (जसे रेबॅन एआय ग्लासेसमध्ये खाजगी क्षण रेकॉर्ड होणे) लोकांची चिंता वाढली आहे..व्हॉट्सअॅपवर मात्र हे फीचर कायम राहील, कारण तिथे ते डीफॉल्ट आहे. मेटा म्हणते, गोपनीयता हवी असल्यास व्हॉट्सअॅप वापरावापरकर्त्यांसाठी सल्ला: जर तुम्ही एन्क्रिप्टेड चॅट्स वापरत असाल तर लवकरात लवकर तुमचे महत्त्वाचे मेसेज डाउनलोड करा. ही बातमी सोशल मीडियावर गोपनीयता आणि सुरक्षा यांच्यातील संघर्ष पुन्हा चर्चेत आणते. तुमचे खासगी संभाषण किती सुरक्षित आहे हे आता प्रश्नचिन्ह आहे.